Додано: Сер 15 січ, 2020 04:39

Украинские власти и, в частности, Пенсионный фонд Украины (ПФУ), проверив свои дискриминационные механизмы на лишении пенсий жителей неподконтрольного Донбасса и переселенцах, могут применить их и к жителям других регионов страны. Об этом рассказала эксперт по адвокации БФ «Право на защиту» («Право на захист») Анастасия Одинцова.



«Этот долг [невыплаченных пенсий жителям Донбасса и переселенцам] будет расти каждый день, и мы все равно будем вынуждены его выплатить. В первую очередь, дальше будут рассмотрения судов уже в ЕСПЧ, то мы должны будем выплатить эти долги вместе с пеней. Чем дольше мы будем затягивать этот процесс, тем больше у нас будет появляться дыра в Пенсионном фонде», – сказала она.



«У нас и на данный момент огромный дефицит в бюджете Пенсионного фонда. Как мы его будем закрывать, и на какие новые механизмы потом пойдет и будет придумывать Пенсионный фонд, чтобы уменьшить этот долг или наоборот – хотя бы удерживать его?», – отмечает Одинцова.



По ее словам, правозащитники опасаются, что механизм невыплаты пенсий переселенцам, которые не прошли через 2 месяца верификацию, могут применить и к пенсионерам, которые длительное время пребывают за границей.



«Это огромный риск. Мы как раз этого и боимся. Это как первый звоночек о том, что у нас Пенсионный фонд научился экономить свои бюджетные деньги. Сначала внутренне перемещенные лица, потом возьмутся за этих пенсионеров – все может быть. Мы видим, что сейчас очень много людей выезжают, и они тоже не выплачивают сюда свои социальные взносы – это тоже может быть привязка: "Извините, вы там зарабатываете деньги, но они не приходят сюда, поэтому мы будем останавливать". Такие месседжи иногда звучат от Пенсионного фонда. Это все может быть в любом изменении к закону», – считает эксперт.



«Например, ты проживаешь за границей и к тебе приехала мама, и какой-то срок она лечится или просто живет – чего не остановить ей пенсию? Для тех, кто проживает на временно оккупированных территориях: "Они же там получают пенсию от ОРДЛО*". Но извините, они не получают там пенсию, они заработали ее здесь, и тут должны ее получать. Там они могут получать все, что угодно – это мы не выполнили свои обязательства . То же самое может быть с теми людьми, которые будут выезжать за границу. На данный момент пенсионерам-ВПЛ такое делают – они выезжают за границу, и им сразу прекращают платить пенсию, потому что база "Аркан" – это та же самая база "Гарт", которая регистрирует всех, кто выехал за границу», – продолжила представитель БФ «Право на защиту».



Она добавила, что это – месседжи, которых стоит остерегаться: «Защищая права переселенцев, мы в первую очередь защищаем свои права, потому что на данный момент мы не уверены, что сейчас мы работаем, выплачиваем все взносы, а потом государство захочет и скажет: "Извините, вы поехали туда-то, мы не будем вам выплачивать пенсии". По территориальному признаку [дискриминация и нарушение прав человека]».



Напомним, в новом законопроекте правозащитники предлагают снизить финансовую нагрузку для жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса в вопросе оплаты социальных взносов за потерянный стаж. В документе также разработан механизм погашения задолженности по пенсиям жителям неподконтрольного Донбасса.

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