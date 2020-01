lapay написав:

zРадио написав: Они признали это трагедией безотносительно своего участия. Трагедия себе и трагедия. Так же, как и сейчас для американцев трагедия - уничтожение украинского самолета. Они признали это трагедией безотносительно своего участия. Трагедия себе и трагедия. Так же, как и сейчас для американцев трагедия - уничтожение украинского самолета.

President Reagan said yesterday that he apologized to Iran on Sunday for the USS Vincennes' shooting down of an Iranian passenger jet over the Persian Gulf that killed all 290 persons aboard and declared that reparations or compensation to the families of victims are "a matter that has to be discussed."Reagan, a White House spokesman disclosed yesterday, sent a five-paragraph diplomatic note expressing "deep regret" to the Iranian government on Sunday, shortly after U.S. military leaders learned that the guided-missile cruiser had destroyed the Iran Air A300 Airbus after mistaking it for an Iranian F14 fighter plane.