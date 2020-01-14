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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5208520952105211
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:33

с 1ч2мин
https://www.youtube.com/watch?v=dBPB-_HCfgk

шедеврально :mrgreen:

аналогично писалось в германских газетах про немецкие оккупационные власти времён 2мв на территории Украины
19yuriy91
 
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