шедеврально
аналогично писалось в германских газетах про немецкие оккупационные власти времён 2мв на территории Украины
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 15 січ, 2020 12:33
с 1ч2мин
шедеврально
аналогично писалось в германских газетах про немецкие оккупационные власти времён 2мв на территории Украины
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