Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:mephala Це не означає, що росіяни збили свій літак. Пуска ще якоїсь ракети, крім нашої, не було зафіксовано. Провина росіян в тому, що вони не закрили свій аеропростір, під час навчань, а ми закрили. Навчання були спільно з росіянами. Іран теж не закрив свій авіапростір і, схоже, теж не буде визнавати свою провину, як ми чи американці, але компенсацію загиблим виплатить. Ми виплатили по 200к доларів, американці по 300к. Питання в тому, чи отримає МАУ (Беня) компенсацію за літак і моральні збитки.
а хто повинен був зафіксувати цей пуск? мордор чи що заявив би з власної ініціативи? так що в цій історії не на всі питання було надано відповіді.
"в Украине провели первую за 15 лет операцию по пересадке сердца"
І оце ми попереду всього світу як писав Лібо?
А я и думаю - почему зима теплая? mephala и lapay начинают критически мыслить - в отсутствии пустых, но пафосных речей Порошенко наблюдается ура-патриотический "детокс", включаются мозги, появляется логика...
я завжди мислю критично. просто ти сприймаєш тільки те що тобі вигідно.