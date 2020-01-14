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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5209521052115212>
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:33

с 1ч2мин
https://www.youtube.com/watch?v=dBPB-_HCfgk

шедеврально :mrgreen:

аналогично писалось в германских газетах про немецкие оккупационные власти времён 2мв на территории Украины
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:36

  lapay написав:mephala
Це не означає, що росіяни збили свій літак. Пуска ще якоїсь ракети, крім нашої, не було зафіксовано. Провина росіян в тому, що вони не закрили свій аеропростір, під час навчань, а ми закрили. Навчання були спільно з росіянами. Іран теж не закрив свій авіапростір і, схоже, теж не буде визнавати свою провину, як ми чи американці, але компенсацію загиблим виплатить. Ми виплатили по 200к доларів, американці по 300к.
Питання в тому, чи отримає МАУ (Беня) компенсацію за літак і моральні збитки.


а хто повинен був зафіксувати цей пуск? мордор чи що заявив би з власної ініціативи?
так що в цій історії не на всі питання було надано відповіді.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:38

  zРадио написав:
  mephala написав:Зеленский приказал сделать «Феофанию» доступной для всех украинцев

"в Украине провели первую за 15 лет операцию по пересадке сердца"

І оце ми попереду всього світу як писав Лібо? :shock:


А я и думаю - почему зима теплая? :mrgreen: mephala и lapay начинают критически мыслить - в отсутствии пустых, но пафосных речей Порошенко наблюдается ура-патриотический "детокс", включаются мозги, появляется логика...

я завжди мислю критично. просто ти сприймаєш тільки те що тобі вигідно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:41

Re: Політичні дискусії

  mephala написав:я завжди мислю критично. просто ти сприймаєш тільки те що тобі вигідно.

А мыслите Вы тоже в двуязычном варианте? П.С. Вопрос из чистого любопытства. Просто на других ветках, Вы пишите на русском, а тут исключительно на мове.
Вот, как например на ветке Альфа-банка:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4842747#p4842747
YKK
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:37

Правительство России ушло в отставку

"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной", - сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече кабинета министров с президентом Владимиром Путиным.

https://www.bbc.com/russian/news-51124748

Операция "преемник" началась?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:40

  zРадио написав:Правительство России ушло в отставку
Операция "преемник" началась?


Какой приемник?
Операция путин 6.0.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:47

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной", - сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече кабинета министров с президентом Владимиром Путиным.


Проголосили би нарешті монархію, а то граються в ці попереднікі-прийомнікі без всякої видумки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:51

  Aps написав:
  zРадио написав:Правительство России ушло в отставку
Операция "преемник" началась?


Какой приемник?
Операция путин 6.0.


Приемник - это то, что с антенной в виде рожек? :mrgreen:

А если серьезно, то думаю, что ВВХ планирует додавить Луку на союзное государство, и возглавить его. А на РФ кого-то лояльного себе, но нового для народа, готовит. С обрезанными полномочиями (типа тех, которые были у Димона в роли премьер-министра)
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:59

  Ой+ написав:
  zРадио написав:"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной", - сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече кабинета министров с президентом Владимиром Путиным.


Проголосили би нарешті монархію, а то граються в ці попереднікі-прийомнікі без всякої видумки.


Не, демократическую ширму попытаются сохранить. Но по факту - монархия была, есть и останется...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:01

  YKK написав:
  mephala написав:я завжди мислю критично. просто ти сприймаєш тільки те що тобі вигідно.

А мыслите Вы тоже в двуязычном варианте? П.С. Вопрос из чистого любопытства. Просто на других ветках, Вы пишите на русском, а тут исключительно на мове.
Вот, как например на ветке Альфа-банка:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4842747#p4842747

а це принципово. через лада.
він якось мені докинув у приватному спілкуванні що як це можна бути патріотом та писати на російській.
я твердолобому не став пояснювати що патріотичність не залежить від мови спілкування. просто перейшов на українську щоб йому патерни не рвати :mrgreen:

ЗІ
в побуті спілкуюся своїм місцевим діалектом.
"поїзд їде воно лізе" наше рідненьке :mrgreen:

ЗЗІ
і доречі не "мове" а "мови" якщо ви вирішили російськими буквами записати українське слово.
mephala
 
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