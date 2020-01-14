Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:mephala Це не означає, що росіяни збили свій літак. Пуска ще якоїсь ракети, крім нашої, не було зафіксовано. Провина росіян в тому, що вони не закрили свій аеропростір, під час навчань, а ми закрили. Навчання були спільно з росіянами. Іран теж не закрив свій авіапростір і, схоже, теж не буде визнавати свою провину, як ми чи американці, але компенсацію загиблим виплатить. Ми виплатили по 200к доларів, американці по 300к. Питання в тому, чи отримає МАУ (Беня) компенсацію за літак і моральні збитки.
а хто повинен був зафіксувати цей пуск? мордор чи що заявив би з власної ініціативи? так що в цій історії не на всі питання було надано відповіді.
"в Украине провели первую за 15 лет операцию по пересадке сердца"
І оце ми попереду всього світу як писав Лібо?
А я и думаю - почему зима теплая? mephala и lapay начинают критически мыслить - в отсутствии пустых, но пафосных речей Порошенко наблюдается ура-патриотический "детокс", включаются мозги, появляется логика...
я завжди мислю критично. просто ти сприймаєш тільки те що тобі вигідно.
"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной", - сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече кабинета министров с президентом Владимиром Путиным.
zРадио написав:"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной", - сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече кабинета министров с президентом Владимиром Путиным.
Проголосили би нарешті монархію, а то граються в ці попереднікі-прийомнікі без всякої видумки.
zРадио написав:Правительство России ушло в отставку Операция "преемник" началась?
Какой приемник? Операция путин 6.0.
Приемник - это то, что с антенной в виде рожек?
А если серьезно, то думаю, что ВВХ планирует додавить Луку на союзное государство, и возглавить его. А на РФ кого-то лояльного себе, но нового для народа, готовит. С обрезанными полномочиями (типа тех, которые были у Димона в роли премьер-министра)
zРадио написав:"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной", - сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече кабинета министров с президентом Владимиром Путиным.
Проголосили би нарешті монархію, а то граються в ці попереднікі-прийомнікі без всякої видумки.
Не, демократическую ширму попытаются сохранить. Но по факту - монархия была, есть и останется...
а це принципово. через лада. він якось мені докинув у приватному спілкуванні що як це можна бути патріотом та писати на російській. я твердолобому не став пояснювати що патріотичність не залежить від мови спілкування. просто перейшов на українську щоб йому патерни не рвати
ЗІ в побуті спілкуюся своїм місцевим діалектом. "поїзд їде воно лізе" наше рідненьке
ЗЗІ і доречі не "мове" а "мови" якщо ви вирішили російськими буквами записати українське слово.