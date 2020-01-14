Додано: Сер 15 січ, 2020 18:34

"Именно их слаженная круглосуточная работа и принципиальная позиция привели к тому, что иранская сторона признала свою вину", – добавил советник президента.

26 декабря КС признал законопроект неконституционным.

На одной из таких заметок Парнас написал два пункта: "заставить Зеленского сообщить, что дело Байдена будет расследоваться; начать коммуникацию с Зеленским без (Пинчука или Коломойского)".

"История моей работы в Минвете - это 5 месяцев вообще без зарплаты, а потом - голый оклад. У министра он - 16 тыс. грн. При этом принцип работы - 24/7", - написала Коляда.

С 29 августа 2019 года Министр по делам ветеранов

Средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен, а средняя пенсия должна быть на уровне 20 тысяч гривен.

Ітогі подвєдьом. 2020-01-15Обстрелы не прекращаются, ранены и убиты военные.Но Бубочка готовит новые списки и готовится к разведению войск.Это не Президент. Это клоун, играющий роль ПрезидентаРанее ЕрмакА тут получить "черные ящики" не могут.Вообще-то, Иран, после признания, может в расследовании крутить яйца и мять сиськи сколько угодно долго. Мол, мы признались, виновных предоставим, на компенсации согласны, чего вам ещё от нас надо ?Брехливый Сцыкун обещал лишить его мандата.Зелёный сброд и не пытается принимать закон о лишении депутата мандата.На коленке наклепают какую-то фигню, которую заворачивает обратно КСУДаже юридические процедуры выполнить не в состоянии.Хотя когда это их заботило ?Бубочка у нас такой "независимый" ПрезидентУж ктобы сомневался. Международные договора и решения международных судов мы принимаем только те, которые подходят РФ. Которые не подходят, не признаютв РФ хоть пытаются создать видимость выполнения юридических процедур перед внесением изменений в КонституциюИ для верного Мишки должность создалиТо ли перед женой оправдывался, то ли перед мамой5 месяцев без зарплаты - это уже конец января 2020. И всё без зарплаты. А тут за декабрь 2019 столько привалило.Но перед этим отменили повышение ЗП для учителей.При ЕСВ 22% и соотношении 1 работающий = 1 пенсионер, от 30-40 тыс гривен средней ЗП, средняя пенсии 20 тыс никак не получается, максимум 8.8 тыс. И это прямой подсчёт