Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А если серьезно, то думаю, что ВВХ планирует додавить Луку на союзное государство, и возглавить его. А на РФ кого-то лояльного себе, но нового для народа, готовит. С обрезанными полномочиями (типа тех, которые были у Димона в роли премьер-министра)
Имхо бацьку только физической силой можно додавить. Не уверен что пойдут на это. А одного лояльного не будет. Бо веры никому нет. ) Будет несколько лояльных и контролируемых. Нынешние полномочия президента перераспределят меджу ветками власти. А путин будет дергать за ниточки из нового Госсовета.
А если серьезно, то думаю, что ВВХ планирует додавить Луку на союзное государство, и возглавить его. А на РФ кого-то лояльного себе, но нового для народа, готовит. С обрезанными полномочиями (типа тех, которые были у Димона в роли премьер-министра)
Имхо бацьку только физической силой можно додавить. Не уверен что пойдут на это. А одного лояльного не будет. Бо веры никому нет. ) Будет несколько лояльных и контролируемых. Нынешние полномочия президента перераспределят меджу ветками власти. А путин будет дергать за ниточки из нового Госсовета.
Возможно. Я на своей версии не настаиваю, хотя и уверен, что путин положит все силы на то, чтобы успеть побыть главой союзного государства (такого себе мини-СССР)
Aps написав:Имхо бацьку только физической силой можно додавить. Не уверен что пойдут на это.
Білоруси кажуть -Поки Путін зайнятий Україной, ми відпочиваємо-. Зеля зробив білорусам підлянку, і братські обійми, для білорусів, почали стискатись...
Т.е. демонстрация реквизита российских наемников ЛДНР в ООН и постоянное повторение "Геть від Москви" для внутреннего рынка Украины каким то образом помогали белорусам сопротивляться путинскому империализму?
Потому что больше Зеленский ничем от Порошенко в отношениях с РФ не отличается - ВСУ финансируется все лучше, внешний вектор неизменный, интеграция ОРДЛО не осуществляется.