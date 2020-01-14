Гончарук - все? Или последнее китайское будет (одновременно с Димоном вряд ли будет отставка - очень нежелательное совпадение)?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:38
Гончарук - все? Или последнее китайское будет (одновременно с Димоном вряд ли будет отставка - очень нежелательное совпадение)?
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 15 січ, 2020 19:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:38
Слава Вакарчуку
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:41
У нас солидарная пенсионная система.
Пенсии нынешних пенсионеров оплачиваются со взносов работающих. Поэтому, не может быть никаких "заработали пенсию".
Заработали пенсию - это накопительная система.
Хотите получать пенсию ? Приезжайте в Украину.
И опять манипулирование понятиями. Временный выезд за границу приравнивают к нахождению на оккупированной территории.
Повторное манипулирование понятиями.
Приравнивать тех, кто поехал за границу и кто оказался на оккупированной территории.
Это не сравнимые понятия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:48
Політичні дискусії
Порівнювальні поняття. Дискримінація за територіальною ознакою. Не має пенсія привязки до місця проживання. Немає різниці де людина проживає: на окупованій території чи за кордоном. Є закон, що не передбачає такої дискримінації. Сьогодні дискримінують громадян окупованих територій, завтра до заробітчан справа дійде. Апетит приходить під час їжі. Дай лише прецедент.
Донецьк, Луганськ, Крим - це Україна. Хоча для отримання пенсії місце проживання не має значення.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 15 січ, 2020 19:56, всього редагувалось 3 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:48
За умови присутності на території України, а не на окупованій території
Вы раз за разом поднимаете пенсионную тему. С теми же аргументами. Повторяете одинаковые мантры.
Вам давно бы понять.
У нас солидарная пенсионная система, действует на территории Украины. Все работающие сбросились, пенсионеры получили свои пенсии.
ОРДЛО же оккупировано, а не просто отдельное государство. И нельзя сравнивать ОРДЛО и заграницу
Хотите пенсии ? Добро пожаловать на территорию Украины
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:50
Сейчас средняя пенсия составляет 29% (3100 / 10600) при соотношении работающих к пенсионерам 5:4. А это соотношение стремится в ближайшей перспективе к 1:1. В таком случае будет еще меньше: при ЗП 40 тыс грн - 8,6 тыс, при ЗП 30 тыс - 6,3 тыс.
В общем, Мылованов - это редкий "профессионал". Да, и количество рабочих мест в стране сокращалось 18 лет из 28. Рост наблюдался лишь в 2001-2008 и 2010-2012, и ни в одном из случаев не дотягивался до 1 млн. В 2001-2008 - на 700 тыс, в 2010-2012 - на 300 тыс...
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:51
Топ-менеджер ты наш. Великий аналитик.
Вбросы про отставку Самокатчика распространяются для того, чтобы народ сбрасывал пар недовольства. Аналогично, как в РФ про Мишку до его отставки.
Будет Самокатчик сидеть на должности
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 15 січ, 2020 19:56, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:54
Re: Політичні дискусії
Милованов має думку ЄСВ відмінити:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:55
Какой примитивный способ
Что же ты во Львове живешь, а не в Донецке ?
Донецк, Луганск, Крым - территории Украины, оккупированные РФ.
Что подтверждено решениями ООН.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:57
Сельский бухгалтер, не будет Гончарук долго сидеть на должности - вот посмотришь. Если откажется писать заявление сам, то догуляет свой год "законодательного иммунитета" и будет уволен.
Но, повторюсь, я не ожидаю его заявления об отставке сегодня, несмотря на слив аудиозаписи (в дополнение к длинному списку других фак-апов) - это будет нехорошая ассоциация с РФ. Если в ОП хоть кто-то есть с мозгами, сегодня Лешке можно не переживать
|