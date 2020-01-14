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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5211521252135214>
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:38

Гончарук - все? Или последнее китайское будет (одновременно с Димоном вряд ли будет отставка - очень нежелательное совпадение)?

Востаннє редагувалось zРадио в Сер 15 січ, 2020 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:38

Слава Вакарчуку

https://www.youtube.com/watch?v=eVA0z1X_Pe0
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:41

  Козак-характерник написав:Но извините, они не получают там пенсию, они заработали ее здесь, и тут должны ее получать. Там они могут получать все, что угодно – это мы не выполнили свои обязательства. То же самое может быть с теми людьми, которые будут выезжать за границу.

У нас солидарная пенсионная система.
Пенсии нынешних пенсионеров оплачиваются со взносов работающих. Поэтому, не может быть никаких "заработали пенсию".
Заработали пенсию - это накопительная система.

Хотите получать пенсию ? Приезжайте в Украину.

И опять манипулирование понятиями. Временный выезд за границу приравнивают к нахождению на оккупированной территории.

  Козак-характерник написав:«Защищая права переселенцев, мы в первую очередь защищаем свои права, потому что на данный момент мы не уверены, что сейчас мы работаем, выплачиваем все взносы, а потом государство захочет и скажет: "Извините, вы поехали туда-то, мы не будем вам выплачивать пенсии". По территориальному признаку [дискриминация и нарушение прав человека]».

Повторное манипулирование понятиями.
Приравнивать тех, кто поехал за границу и кто оказался на оккупированной территории.
Это не сравнимые понятия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:48

  pesikot написав:У нас солидарная пенсионная система.
Пенсии нынешних пенсионеров оплачиваются со взносов работающих. Поэтому, не может быть никаких "заработали пенсию".
Заработали пенсию - это накопительная система.

Політичні дискусії
  pesikot написав:Повторное манипулирование понятиями.
Приравнивать тех, кто поехал за границу и кто оказался на оккупированной территории.
Это не сравнимые понятия

Порівнювальні поняття. Дискримінація за територіальною ознакою. Не має пенсія привязки до місця проживання. Немає різниці де людина проживає: на окупованій території чи за кордоном. Є закон, що не передбачає такої дискримінації. Сьогодні дискримінують громадян окупованих територій, завтра до заробітчан справа дійде. Апетит приходить під час їжі. :P Дай лише прецедент.

  pesikot написав:Хотите получать пенсию ? Приезжайте в Украину.

Донецьк, Луганськ, Крим - це Україна. Хоча для отримання пенсії місце проживання не має значення.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 15 січ, 2020 19:56, всього редагувалось 3 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:48

  Козак-характерник написав:І всі рівні перед законом. Без дискримінації.

За умови присутності на території України, а не на окупованій території

Вы раз за разом поднимаете пенсионную тему. С теми же аргументами. Повторяете одинаковые мантры.

Вам давно бы понять.
У нас солидарная пенсионная система, действует на территории Украины. Все работающие сбросились, пенсионеры получили свои пенсии.
ОРДЛО же оккупировано, а не просто отдельное государство. И нельзя сравнивать ОРДЛО и заграницу

Хотите пенсии ? Добро пожаловать на территорию Украины
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:50

  pesikot написав:7) Какие зарплаты и пенсии должны быть в Украине, - мнение Милованова
Средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен, а средняя пенсия должна быть на уровне 20 тысяч гривен.

При ЕСВ 22% и соотношении 1 работающий = 1 пенсионер, от 30-40 тыс гривен средней ЗП, средняя пенсии 20 тыс никак не получается, максимум 8.8 тыс. И это прямой подсчёт


Сейчас средняя пенсия составляет 29% (3100 / 10600) при соотношении работающих к пенсионерам 5:4. А это соотношение стремится в ближайшей перспективе к 1:1. В таком случае будет еще меньше: при ЗП 40 тыс грн - 8,6 тыс, при ЗП 30 тыс - 6,3 тыс.

В общем, Мылованов - это редкий "профессионал". Да, и количество рабочих мест в стране сокращалось 18 лет из 28. Рост наблюдался лишь в 2001-2008 и 2010-2012, и ни в одном из случаев не дотягивался до 1 млн. В 2001-2008 - на 700 тыс, в 2010-2012 - на 300 тыс...
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:51

  zРадио написав:Гончарук - все? Или последнее китайское будет (одновременно с Димоном вряд ли будет отставка - очень нежелательное совпадение)?


Топ-менеджер ты наш. Великий аналитик.

Вбросы про отставку Самокатчика распространяются для того, чтобы народ сбрасывал пар недовольства. Аналогично, как в РФ про Мишку до его отставки.

Будет Самокатчик сидеть на должности
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 15 січ, 2020 19:56, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:54

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Какие зарплаты и пенсии должны быть в Украине, - мнение Милованова
Средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен, а средняя пенсия должна быть на уровне 20 тысяч гривен.

При ЕСВ 22% и соотношении 1 работающий = 1 пенсионер, от 30-40 тыс гривен средней ЗП, средняя пенсии 20 тыс никак не получается, максимум 8.8 тыс. И это прямой подсчёт


Милованов має думку ЄСВ відмінити:
На мою думку, найважливіший економічний актив України - це люди. Тому бажано щоб податки стимулювали створення робочих місць і підвищення зарплат. Для цього потрібно максимально знизити податки на працю. А звідки ж взяти податки на оплату вчителів, лікарів, пожежників, науковців, та на пенсії? Я би пропонував збільшити податки на активи - нерухомість, тощо, та залишити ПДВ. Я розумію, що на сьогодні це неможливо, але я би розглянув таку податкову реформу.
1. Відмінити ЄСВ.
2. Максимально знизити податок на дохід фізичної особи.
3. Для компенсації, підняти податок на нерухомість.
4. Також для компенсації, підняти податок на землю та інші активи.
5. Покращити збір податків на нерухомість та інші активи.
6. Не чіпати ПДВ. Покращити його збір.
7. Продовжувати детінізацію економіки прямими і непрямими методами.
8. Надавати державну підтримку бізнесу тільки за умови роботи в білу та створення достатньої кількості робочих місць.
Всі ці 8 пунктів - до обговорення. https://www.facebook.com/permalink.php? ... 4775745586
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:55

  Козак-характерник написав:
  pesikot написав:У нас солидарная пенсионная система.
Пенсии нынешних пенсионеров оплачиваются со взносов работающих. Поэтому, не может быть никаких "заработали пенсию".
Заработали пенсию - это накопительная система.

Політичні дискусії
  pesikot написав:Хотите получать пенсию ? Приезжайте в Украину.

Донецьк, Луганськ, Крим - це Україна.


Какой примитивный способ :)
Что же ты во Львове живешь, а не в Донецке ? :)

Донецк, Луганск, Крым - территории Украины, оккупированные РФ.
Что подтверждено решениями ООН.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:57

  pesikot написав:
  zРадио написав:Гончарук - все? Или последнее китайское будет (одновременно с Димоном вряд ли будет отставка - очень нежелательное совпадение)?


Топ-менеджер ты наш. Великий аналитик.

Вбросы про отставку Самокатчика распространяются специально, чтобы народ сбрасывал пар недовольства. Аналогично, как в РФ про Мишку до его отставки.

Будет Самокатчик сидеть на должности


Сельский бухгалтер, не будет Гончарук долго сидеть на должности - вот посмотришь. Если откажется писать заявление сам, то догуляет свой год "законодательного иммунитета" и будет уволен.

Но, повторюсь, я не ожидаю его заявления об отставке сегодня, несмотря на слив аудиозаписи (в дополнение к длинному списку других фак-апов) - это будет нехорошая ассоциация с РФ. Если в ОП хоть кто-то есть с мозгами, сегодня Лешке можно не переживать
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