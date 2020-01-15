Самокритично. Навчиться читати і розуміти, що прочитано. Для початку...
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 15 січ, 2020 20:00
Самокритично. Навчиться читати і розуміти, що прочитано. Для початку...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 15 січ, 2020 20:29
если есть на то политическая воля, то всегда можно найти повод закрыть человека по обвинению в корупции, измене родине и по любому другому поводу в зависимости от фантазий компетентных органов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:03
Re: Політичні дискусії
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:09
ви контекст читали? чи ви пишете не читаючи?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4842806#p4842806
якщо використовувати мовою то тоді на не потрібне
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:17
Каюсь. Точно.
"ЗЗІ
і доречі не "мове" а "мови" якщо ви вирішили російськими буквами (літерами )записати українське слово."
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:21
Топ-менеджер, здесь были вбросы, что с этого Нового Года Самокатчик уедет на самокате с должности.
А ты уже про следующий год рассказываешь.
Поэтому, я и пишу, что наш Самокатчик, как Мишка в РФ.
На него будет направлен негатив для сброса недовольства, но сидеть Самокатчик будет в должности
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:22
Re: Політичні дискусії
Прем"єр у відставку. "Премьер якобы написал заявление об увольнении"
Скоро прийдуть танцори замість кухарок)) Їх будуть підтримувати долярчики ,козаки і московське срадіо!
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:29
Госпидя, какое примитивное использование рассейской пропаганды.
Прям добуквенно, даже смайлик тот же
Почему ты живёшь во Львове, а не в Донецке ? Когда переедешь в Донецк, тогда и учи других.
А сидишь во Львове ? Тогда читай, что тебе пишут. Медленно шевеля губами, повторяя - "в Украине солидарная пенсионная система. ОРДЛО - оккупированная территория"
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 15 січ, 2020 21:33, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:32
Помнится мне ты тут писал про "презумпцию невиновности".
Когда тебя ? то презумпция невиновности
Когда другого - то политическая воля и похер на законы
Закон - один для всех и для трактористов тоже
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
|