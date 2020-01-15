RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5212521352145215>
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:00

  pesikot написав:Какой примитивный способ :)

Самокритично. Навчиться читати і розуміти, що прочитано. Для початку... :wink:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27335
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1899 раз.
Подякували: 2077 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:29

  zРадио написав:Если откажется писать заявление сам, то догуляет свой год "законодательного иммунитета" и будет уволен.

если есть на то политическая воля, то всегда можно найти повод закрыть человека по обвинению в корупции, измене родине и по любому другому поводу в зависимости от фантазий компетентных органов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4464
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:59

Депутат Вакарчука ест козявки
M-A-X
 
Повідомлень: 1724
З нами з: 08.10.15
Подякував: 646 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:03

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:Депутат Вакарчука ест козявки
Он форум читал и увлёкся))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3516
З нами з: 03.12.14
Подякував: 445 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:09

  Козак-характерник написав:
  mephala написав:і доречі не "мове" а "мови" якщо ви вирішили російськими буквами записати українське слово.

Мовою... :P Розмовляти не "на мові(е)", а українською мовою.

ви контекст читали? чи ви пишете не читаючи?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4842806#p4842806
якщо використовувати мовою то тоді на не потрібне
mephala
 
Повідомлень: 6281
З нами з: 07.04.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 695 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:17

  mephala написав:
  Козак-характерник написав:
  mephala написав:і доречі не "мове" а "мови" якщо ви вирішили російськими буквами записати українське слово.

Мовою... :P Розмовляти не "на мові(е)", а українською мовою.

ви контекст читали? чи ви пишете не читаючи?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4842806#p4842806
якщо використовувати мовою то тоді на не потрібне

Каюсь. :) Точно.
"ЗЗІ
і доречі не "мове" а "мови" якщо ви вирішили російськими буквами (літерами :wink: )записати українське слово."
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27335
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1899 раз.
Подякували: 2077 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:21

  zРадио написав:Сельский бухгалтер, не будет Гончарук долго сидеть на должности - вот посмотришь. Если откажется писать заявление сам, то догуляет свой год "законодательного иммунитета" и будет уволен.

Топ-менеджер, здесь были вбросы, что с этого Нового Года Самокатчик уедет на самокате с должности.

А ты уже про следующий год рассказываешь.

Поэтому, я и пишу, что наш Самокатчик, как Мишка в РФ.
На него будет направлен негатив для сброса недовольства, но сидеть Самокатчик будет в должности
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3723
З нами з: 31.08.09
Подякував: 274 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:22

Re: Політичні дискусії

Прем"єр у відставку. "Премьер якобы написал заявление об увольнении"
Скоро прийдуть танцори замість кухарок)) Їх будуть підтримувати долярчики ,козаки і московське срадіо! :D
https://hvylya.net/news/exclusive/slugi ... aruka.html
Ethereum
 
Повідомлень: 974
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:29

  Козак-характерник написав:
  pesikot написав:Какой примитивный способ :)

Самокритично. Навчиться читати і розуміти, що прочитано. Для початку... :wink:


Госпидя, какое примитивное использование рассейской пропаганды.
Прям добуквенно, даже смайлик тот же

Почему ты живёшь во Львове, а не в Донецке ? Когда переедешь в Донецк, тогда и учи других.

А сидишь во Львове ? Тогда читай, что тебе пишут. Медленно шевеля губами, повторяя - "в Украине солидарная пенсионная система. ОРДЛО - оккупированная территория" :)
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 15 січ, 2020 21:33, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3723
З нами з: 31.08.09
Подякував: 274 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:32

  Тракторист написав:
  zРадио написав:Если откажется писать заявление сам, то догуляет свой год "законодательного иммунитета" и будет уволен.

если есть на то политическая воля, то всегда можно найти повод закрыть человека по обвинению в корупции, измене родине и по любому другому поводу в зависимости от фантазий компетентных органов...

Помнится мне ты тут писал про "презумпцию невиновности".

Когда тебя ? то презумпция невиновности
Когда другого - то политическая воля и похер на законы

Закон - один для всех и для трактористов тоже
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3723
З нами з: 31.08.09
Подякував: 274 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 5212521352145215>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.