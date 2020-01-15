Додано: Сер 15 січ, 2020 23:13

pesikot написав: У нас солидарная пенсионная система. У нас солидарная пенсионная система.

Манипулятор в данном случае Вы. При чем тут пенсионная система, когда речь о нарушении прав? Стандартная пластинка времен Порошенко: " у нас солидарная система... И что? Как это отменяет право на пенсию?Солидарная система целиком и полностью построена на страховых принципах. Существенным условием при подобного рода пенсионном страховании является то, что страховой случай наступит неизбежно, при наступлении страхового случая. Это не хорошо и не плохо, так есть в данный момент. И это не идеальная система, но она существует.И да, можете придираться к словам, но они (пенсионеры) ее "заработали", т.е получили право на пенсионные выплаты. И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины. А всякие рассказы о солидарной системе, решениях Кабмина, оккупированной территории и прочей *****, это рассказы для бедных. Это все бред. Я понимаю, что многим претит сам факт получения гражданами Украины на неподконтрольной территории пенсий, но пока это так.