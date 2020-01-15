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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:44
Ethereum написав:
Їх будуть підтримувати долярчики ,козаки і московське срадіо!
Опять ты, стелька, зашла сюда испражниться?
pesikot написав:
Госпидя, какое примитивное использование рассейской пропаганды.
Прям добуквенно, даже смайлик тот же
Смайлик рассейской пропаганды (с) Ахаха, тролли такие тролли
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Додано: Сер 15 січ, 2020 21:51
zРадио написав:
хотя и уверен, что путин положит все силы на то, чтобы успеть побыть главой союзного государства
Та вже інформація пройшла - створює як в Китає - Державну раду... в якій буде вічним головою ,а президентів-нехай собі піпл переобирає скільки завгодно
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Сер 15 січ, 2020 22:30
mephala написав: YKK написав:mephala
Спасибо за ответ. Теперь понятно.
П.С. Что касается "мовы", то написано правильно. К слову, заглавные буквы пишутся с прописной буквы как в русском, так и в украинском языке.
исключительно на языке
виключно на мові
мові = "мови"
а не "мове" або "мовы" якщо вже вирішили одне із слів просто замінити на українське для стьобу
Извините, но Вам лучше писать на русском. Меня Ваша мова не впечатляет
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YKK
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Додано: Сер 15 січ, 2020 23:13
pesikot написав:
У нас солидарная пенсионная система.
Манипулятор в данном случае Вы. При чем тут пенсионная система, когда речь о нарушении прав? Стандартная пластинка времен Порошенко: " у нас солидарная система... И что? Как это отменяет право на пенсию?
Солидарная система целиком и полностью построена на страховых принципах. Существенным условием при подобного рода пенсионном страховании является то, что страховой случай наступит неизбежно, при наступлении страхового случая. Это не хорошо и не плохо, так есть в данный момент. И это не идеальная система, но она существует.И да, можете придираться к словам, но они (пенсионеры) ее "заработали", т.е получили право на пенсионные выплаты. И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины. А всякие рассказы о солидарной системе, решениях Кабмина, оккупированной территории и прочей *****, это рассказы для бедных. Это все бред. Я понимаю, что многим претит сам факт получения гражданами Украины на неподконтрольной территории пенсий, но пока это так.
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YKK
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Додано: Сер 15 січ, 2020 23:17
YKK написав: pesikot написав:
У нас солидарная пенсионная система.
Манипулятор в данном случае Вы. При чем тут пенсионная система, когда речь о нарушении прав? Стандартная пластинка времен Порошенко: " у нас солидарная система... И что? Как это отменяет право на пенсию?
Солидарная система целиком и полностью построена на страховых принципах. Существенным условием при подобного рода пенсионном страховании является то, что страховой случай наступит неизбежно, при наступлении страхового случая. Это не хорошо и не плохо, так есть в данный момент. И это не идеальная система, но она существует.И да, можете придираться к словам, но они (пенсионеры) ее "заработали", т.е получили право на пенсионные выплаты. И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины. А всякие рассказы о солидарной системе, решениях Кабмина, оккупированной территории и прочей *****, это рассказы для бедных. Это все бред. Я понимаю, что многим претит сам факт получения гражданами Украины на неподконтрольной территории пенсий, но пока это так.
Людина не розуміє, що таке солідарна пенсійна система. Або робить вигляд, що не розуміє.
Тролить.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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