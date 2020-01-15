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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:44

  Ethereum написав:Їх будуть підтримувати долярчики ,козаки і московське срадіо! :D


Опять ты, стелька, зашла сюда испражниться?

  pesikot написав:Госпидя, какое примитивное использование рассейской пропаганды.
Прям добуквенно, даже смайлик тот же


Смайлик рассейской пропаганды (с) Ахаха, тролли такие тролли :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:51

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:хотя и уверен, что путин положит все силы на то, чтобы успеть побыть главой союзного государства
Та вже інформація пройшла - створює як в Китає - Державну раду... в якій буде вічним головою ,а президентів-нехай собі піпл переобирає скільки завгодно
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:30

  mephala написав:
  YKK написав:mephala
Спасибо за ответ. Теперь понятно.
П.С. Что касается "мовы", то написано правильно. К слову, заглавные буквы пишутся с прописной буквы как в русском, так и в украинском языке.


исключительно на языке
виключно на мові
мові = "мови"
а не "мове" або "мовы" якщо вже вирішили одне із слів просто замінити на українське для стьобу

:) Извините, но Вам лучше писать на русском. Меня Ваша мова не впечатляет
YKK
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:13

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:У нас солидарная пенсионная система.

Манипулятор в данном случае Вы. При чем тут пенсионная система, когда речь о нарушении прав? Стандартная пластинка времен Порошенко: " у нас солидарная система... И что? Как это отменяет право на пенсию?
Солидарная система целиком и полностью построена на страховых принципах. Существенным условием при подобного рода пенсионном страховании является то, что страховой случай наступит неизбежно, при наступлении страхового случая. Это не хорошо и не плохо, так есть в данный момент. И это не идеальная система, но она существует.И да, можете придираться к словам, но они (пенсионеры) ее "заработали", т.е получили право на пенсионные выплаты. И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины. А всякие рассказы о солидарной системе, решениях Кабмина, оккупированной территории и прочей *****, это рассказы для бедных. Это все бред. Я понимаю, что многим претит сам факт получения гражданами Украины на неподконтрольной территории пенсий, но пока это так.
YKK
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:17

  YKK написав:
  pesikot написав:У нас солидарная пенсионная система.

Манипулятор в данном случае Вы. При чем тут пенсионная система, когда речь о нарушении прав? Стандартная пластинка времен Порошенко: " у нас солидарная система... И что? Как это отменяет право на пенсию?
Солидарная система целиком и полностью построена на страховых принципах. Существенным условием при подобного рода пенсионном страховании является то, что страховой случай наступит неизбежно, при наступлении страхового случая. Это не хорошо и не плохо, так есть в данный момент. И это не идеальная система, но она существует.И да, можете придираться к словам, но они (пенсионеры) ее "заработали", т.е получили право на пенсионные выплаты. И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины. А всякие рассказы о солидарной системе, решениях Кабмина, оккупированной территории и прочей *****, это рассказы для бедных. Это все бред. Я понимаю, что многим претит сам факт получения гражданами Украины на неподконтрольной территории пенсий, но пока это так.

Людина не розуміє, що таке солідарна пенсійна система. Або робить вигляд, що не розуміє. :) Тролить.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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