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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 52135214521552165217> Додано: Сер 15 січ, 2020 22:30 mephala написав: YKK написав: mephala

Спасибо за ответ. Теперь понятно.

П.С. Что касается "мовы", то написано правильно. К слову, заглавные буквы пишутся с прописной буквы как в русском, так и в украинском языке. Спасибо за ответ. Теперь понятно.П.С. Что касается "мовы", то написано правильно. К слову, заглавные буквы пишутся с прописной буквы как в русском, так и в украинском языке.



исключительно на языке

виключно на мові

мові = "мови"

а не "мове" або "мовы" якщо вже вирішили одне із слів просто замінити на українське для стьобу исключительно на языкевиключно на мовімові = "мови"а не "мове" або "мовы" якщо вже вирішили одне із слів просто замінити на українське для стьобу

Извините, но Вам лучше писать на русском. Меня Ваша мова не впечатляет Извините, но Вам лучше писать на русском. Меня Ваша мова не впечатляет YKK

Повідомлень: 1256 З нами з: 30.10.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 січ, 2020 23:13 Re: Політичні дискусії pesikot написав: У нас солидарная пенсионная система. У нас солидарная пенсионная система.

Манипулятор в данном случае Вы. При чем тут пенсионная система, когда речь о нарушении прав? Стандартная пластинка времен Порошенко: " у нас солидарная система... И что? Как это отменяет право на пенсию?

Солидарная система целиком и полностью построена на страховых принципах. Существенным условием при подобного рода пенсионном страховании является то, что страховой случай наступит неизбежно, при наступлении страхового случая. Это не хорошо и не плохо, так есть в данный момент. И это не идеальная система, но она существует.И да, можете придираться к словам, но они (пенсионеры) ее "заработали", т.е получили право на пенсионные выплаты. И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины. А всякие рассказы о солидарной системе, решениях Кабмина, оккупированной территории и прочей *****, это рассказы для бедных. Это все бред. Я понимаю, что многим претит сам факт получения гражданами Украины на неподконтрольной территории пенсий, но пока это так. Манипулятор в данном случае Вы. При чем тут пенсионная система, когда речь о нарушении прав? Стандартная пластинка времен Порошенко: " у нас солидарная система... И что? Как это отменяет право на пенсию?Солидарная система целиком и полностью построена на страховых принципах. Существенным условием при подобного рода пенсионном страховании является то, что страховой случай наступит неизбежно, при наступлении страхового случая. Это не хорошо и не плохо, так есть в данный момент. И это не идеальная система, но она существует.И да, можете придираться к словам, но они (пенсионеры) ее "заработали", т.е получили право на пенсионные выплаты. И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины. А всякие рассказы о солидарной системе, решениях Кабмина, оккупированной территории и прочей *****, это рассказы для бедных. Это все бред. Я понимаю, что многим претит сам факт получения гражданами Украины на неподконтрольной территории пенсий, но пока это так. YKK

Повідомлень: 1256 З нами з: 30.10.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 січ, 2020 23:17 YKK написав: pesikot написав: У нас солидарная пенсионная система. У нас солидарная пенсионная система.

Манипулятор в данном случае Вы. При чем тут пенсионная система, когда речь о нарушении прав? Стандартная пластинка времен Порошенко: " у нас солидарная система... И что? Как это отменяет право на пенсию?

Солидарная система целиком и полностью построена на страховых принципах. Существенным условием при подобного рода пенсионном страховании является то, что страховой случай наступит неизбежно, при наступлении страхового случая. Это не хорошо и не плохо, так есть в данный момент. И это не идеальная система, но она существует.И да, можете придираться к словам, но они (пенсионеры) ее "заработали", т.е получили право на пенсионные выплаты. И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины. А всякие рассказы о солидарной системе, решениях Кабмина, оккупированной территории и прочей *****, это рассказы для бедных. Это все бред. Я понимаю, что многим претит сам факт получения гражданами Украины на неподконтрольной территории пенсий, но пока это так. Манипулятор в данном случае Вы. При чем тут пенсионная система, когда речь о нарушении прав? Стандартная пластинка времен Порошенко: " у нас солидарная система... И что? Как это отменяет право на пенсию?Солидарная система целиком и полностью построена на страховых принципах. Существенным условием при подобного рода пенсионном страховании является то, что страховой случай наступит неизбежно, при наступлении страхового случая. Это не хорошо и не плохо, так есть в данный момент. И это не идеальная система, но она существует.И да, можете придираться к словам, но они (пенсионеры) ее "заработали", т.е получили право на пенсионные выплаты. И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины. А всякие рассказы о солидарной системе, решениях Кабмина, оккупированной территории и прочей *****, это рассказы для бедных. Это все бред. Я понимаю, что многим претит сам факт получения гражданами Украины на неподконтрольной территории пенсий, но пока это так.

Людина не розуміє, що таке солідарна пенсійна система. Або робить вигляд, що не розуміє. Тролить. Людина не розуміє, що таке солідарна пенсійна система. Або робить вигляд, що не розуміє.Тролить. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27345 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1899 раз. Подякували: 2078 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 січ, 2020 23:29 YKK написав: Стандартная пластинка времен Порошенко: " у нас солидарная система... И что? Как это отменяет право на пенсию?

Солидарная система целиком и полностью построена на страховых принципах. Существенным условием при подобного рода пенсионном страховании является то, что страховой случай наступит неизбежно, при наступлении страхового случая. Это не хорошо и не плохо, так есть в данный момент. И это не идеальная система, но она существует.И да, можете придираться к словам, но они (пенсионеры) ее "заработали", т.е получили право на пенсионные выплаты. И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины. Стандартная пластинка времен Порошенко: " у нас солидарная система... И что? Как это отменяет право на пенсию?Солидарная система целиком и полностью построена на страховых принципах. Существенным условием при подобного рода пенсионном страховании является то, что страховой случай наступит неизбежно, при наступлении страхового случая. Это не хорошо и не плохо, так есть в данный момент. И это не идеальная система, но она существует.И да, можете придираться к словам, но они (пенсионеры) ее "заработали", т.е получили право на пенсионные выплаты. И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины.

На оккупированных территориях наше государство не может гарантировать никаких конституционных прав граждан, в том числе и право на пенсию. Ответственность за это по международному законодательству несет государство-оккупант. Что еще вам с козаком не ясно в этих простых истинах? На оккупированных территориях наше государство не может гарантировать никаких конституционных прав граждан, в том числе и право на пенсию. Ответственность за это по международному законодательству несет государство-оккупант. Что еще вам с козаком не ясно в этих простых истинах? Schmit

Повідомлень: 864 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 січ, 2020 23:35 Schmit Мне как раз все ясно, в отличии от Вас.Изучите матчасть, прежде чем вступать в дискуссию. YKK

Повідомлень: 1256 З нами з: 30.10.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 січ, 2020 23:37 YKK написав: mephala написав: YKK написав: mephala

Спасибо за ответ. Теперь понятно.

П.С. Что касается "мовы", то написано правильно. К слову, заглавные буквы пишутся с прописной буквы как в русском, так и в украинском языке. Спасибо за ответ. Теперь понятно.П.С. Что касается "мовы", то написано правильно. К слову, заглавные буквы пишутся с прописной буквы как в русском, так и в украинском языке.



исключительно на языке

виключно на мові

мові = "мови"

а не "мове" або "мовы" якщо вже вирішили одне із слів просто замінити на українське для стьобу исключительно на языкевиключно на мовімові = "мови"а не "мове" або "мовы" якщо вже вирішили одне із слів просто замінити на українське для стьобу

Извините, но Вам лучше писать на русском. Меня Ваша мова не впечатляет Извините, но Вам лучше писать на русском. Меня Ваша мова не впечатляет

те що ви не володієте українською настільки що навіть не в стані написати транслітерацію російською не означає що задля вашої зручності я почну писати російською

ну а якщо ви навмисне вирішили паплюжити як це робить кацапва придумавши "мове" - то прапор вам в руки і барабан на шию. те що ви не володієте українською настільки що навіть не в стані написати транслітерацію російською не означає що задля вашої зручності я почну писати російськоюну а якщо ви навмисне вирішили паплюжити як це робить кацапва придумавши "мове" - то прапор вам в руки і барабан на шию. mephala Повідомлень: 6288 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 695 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 січ, 2020 23:45 YKK написав: И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины . А всякие рассказы о солидарной системе, решениях Кабмина, оккупированной территории и прочей *****, это рассказы для бедных. Это все бред. Я понимаю, что многим претит сам факт получения гражданами Украины на неподконтрольной территории пенсий, но пока это так. И это. А всякие рассказы о солидарной системе, решениях Кабмина, оккупированной территории и прочей *****, это рассказы для бедных. Это все бред. Я понимаю, что многим претит сам факт получения гражданами Украины на неподконтрольной территории пенсий, но пока это так.

забавно. і хто забезпечує дотримання прав на не підконтрольних територіях?

які з державних структур там працюють? забавно. і хто забезпечує дотримання прав на не підконтрольних територіях?які з державних структур там працюють? mephala Повідомлень: 6288 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 695 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 січ, 2020 23:49 mephala Пишите на каком угодно языке, кто же Вам запрещает. Я же у Вас спросил только Ваши мотивы написания постов в таком виде, когда все остальные тексты Вы пишите исключительно на русском. Я понимаю, надо поддерживать имидж патриота. Я не против. Вот только учить других не надо. П.С. Но правила написания прописных и строчных букв в словах надо Вам повторить. YKK

Повідомлень: 1256 З нами з: 30.10.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 січ, 2020 23:53 http://navkolonas.com/archives/38923 .

Возможно, отчасти объясняет споры на форуме. Интересная заметка -Возможно, отчасти объясняет споры на форуме. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15098 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 січ, 2020 23:56 YKK написав: mephala Пишите на каком угодно языке, кто же Вам запрещает. Я же у Вас спросил только Ваши мотивы написания постов в таком виде, когда все остальные тексты Вы пишите исключительно на русском. Я понимаю, надо поддерживать имидж патриота. Я не против. Вот только учить других не надо. П.С. Но правила написания прописных и строчных букв в словах надо Вам повторить. Пишите на каком угодно языке, кто же Вам запрещает. Я же у Вас спросил только Ваши мотивы написания постов в таком виде, когда все остальные тексты Вы пишите исключительно на русском. Я понимаю, надо поддерживать имидж патриота. Я не против. Вот только учить других не надо. П.С. Но правила написания прописных и строчных букв в словах надо Вам повторить.



YKK написав: mephala написав: я завжди мислю критично. просто ти сприймаєш тільки те що тобі вигідно. я завжди мислю критично. просто ти сприймаєш тільки те що тобі вигідно.

А мыслите Вы тоже в двуязычном варианте? П.С. Вопрос из чистого любопытства. Просто на других ветках, Вы пишите на русском, а тут исключительно на мове .

Вот, как например на ветке Альфа-банка:



https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4842747#p4842747 А мыслите Вы тоже в двуязычном варианте? П.С. Вопрос из чистого любопытства. Просто на других ветках, Вы пишите на русском, а тут исключительно наВот, как например на ветке Альфа-банка:



ну ну. просто спитали. всі так і зрозуміли.



зі

ви досить не уважні

я ще й розділові знаки не ставлю ну ну. просто спитали. всі так і зрозуміли.зіви досить не уважнія ще й розділові знаки не ставлю Востаннє редагувалось mephala в Сер 15 січ, 2020 23:58, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 6288 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 695 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 52135214521552165217> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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