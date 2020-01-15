Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:У нас солидарная пенсионная система.
Манипулятор в данном случае Вы. При чем тут пенсионная система, когда речь о нарушении прав? Стандартная пластинка времен Порошенко: " у нас солидарная система... И что? Как это отменяет право на пенсию? Солидарная система целиком и полностью построена на страховых принципах. Существенным условием при подобного рода пенсионном страховании является то, что страховой случай наступит неизбежно, при наступлении страхового случая. Это не хорошо и не плохо, так есть в данный момент. И это не идеальная система, но она существует.И да, можете придираться к словам, но они (пенсионеры) ее "заработали", т.е получили право на пенсионные выплаты. И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины. А всякие рассказы о солидарной системе, решениях Кабмина, оккупированной территории и прочей *****, это рассказы для бедных. Это все бред. Я понимаю, что многим претит сам факт получения гражданами Украины на неподконтрольной территории пенсий, но пока это так.
pesikot написав:У нас солидарная пенсионная система.
Манипулятор в данном случае Вы. При чем тут пенсионная система, когда речь о нарушении прав? Стандартная пластинка времен Порошенко: " у нас солидарная система... И что? Как это отменяет право на пенсию? Солидарная система целиком и полностью построена на страховых принципах. Существенным условием при подобного рода пенсионном страховании является то, что страховой случай наступит неизбежно, при наступлении страхового случая. Это не хорошо и не плохо, так есть в данный момент. И это не идеальная система, но она существует.И да, можете придираться к словам, но они (пенсионеры) ее "заработали", т.е получили право на пенсионные выплаты. И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины. А всякие рассказы о солидарной системе, решениях Кабмина, оккупированной территории и прочей *****, это рассказы для бедных. Это все бред. Я понимаю, что многим претит сам факт получения гражданами Украины на неподконтрольной территории пенсий, но пока это так.
Людина не розуміє, що таке солідарна пенсійна система. Або робить вигляд, що не розуміє. Тролить.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
YKK написав:Стандартная пластинка времен Порошенко: " у нас солидарная система... И что? Как это отменяет право на пенсию? Солидарная система целиком и полностью построена на страховых принципах. Существенным условием при подобного рода пенсионном страховании является то, что страховой случай наступит неизбежно, при наступлении страхового случая. Это не хорошо и не плохо, так есть в данный момент. И это не идеальная система, но она существует.И да, можете придираться к словам, но они (пенсионеры) ее "заработали", т.е получили право на пенсионные выплаты. И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины.
На оккупированных территориях наше государство не может гарантировать никаких конституционных прав граждан, в том числе и право на пенсию. Ответственность за это по международному законодательству несет государство-оккупант. Что еще вам с козаком не ясно в этих простых истинах?
YKK написав:mephala Спасибо за ответ. Теперь понятно. П.С. Что касается "мовы", то написано правильно. К слову, заглавные буквы пишутся с прописной буквы как в русском, так и в украинском языке.
исключительно на языке виключно на мові мові = "мови" а не "мове" або "мовы" якщо вже вирішили одне із слів просто замінити на українське для стьобу
Извините, но Вам лучше писать на русском. Меня Ваша мова не впечатляет
те що ви не володієте українською настільки що навіть не в стані написати транслітерацію російською не означає що задля вашої зручності я почну писати російською ну а якщо ви навмисне вирішили паплюжити як це робить кацапва придумавши "мове" - то прапор вам в руки і барабан на шию.
YKK написав: И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины. А всякие рассказы о солидарной системе, решениях Кабмина, оккупированной территории и прочей *****, это рассказы для бедных. Это все бред. Я понимаю, что многим претит сам факт получения гражданами Украины на неподконтрольной территории пенсий, но пока это так.
забавно. і хто забезпечує дотримання прав на не підконтрольних територіях? які з державних структур там працюють?
mephala Пишите на каком угодно языке, кто же Вам запрещает. Я же у Вас спросил только Ваши мотивы написания постов в таком виде, когда все остальные тексты Вы пишите исключительно на русском. Я понимаю, надо поддерживать имидж патриота. Я не против. Вот только учить других не надо. П.С. Но правила написания прописных и строчных букв в словах надо Вам повторить.
YKK написав:mephala Пишите на каком угодно языке, кто же Вам запрещает. Я же у Вас спросил только Ваши мотивы написания постов в таком виде, когда все остальные тексты Вы пишите исключительно на русском. Я понимаю, надо поддерживать имидж патриота. Я не против. Вот только учить других не надо. П.С. Но правила написания прописных и строчных букв в словах надо Вам повторить.
YKK написав:
mephala написав:я завжди мислю критично. просто ти сприймаєш тільки те що тобі вигідно.
А мыслите Вы тоже в двуязычном варианте? П.С. Вопрос из чистого любопытства. Просто на других ветках, Вы пишите на русском, а тут исключительно на мове. Вот, как например на ветке Альфа-банка: