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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 52135214521552165217>
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:30

  mephala написав:
  YKK написав:mephala
Спасибо за ответ. Теперь понятно.
П.С. Что касается "мовы", то написано правильно. К слову, заглавные буквы пишутся с прописной буквы как в русском, так и в украинском языке.


исключительно на языке
виключно на мові
мові = "мови"
а не "мове" або "мовы" якщо вже вирішили одне із слів просто замінити на українське для стьобу

:) Извините, но Вам лучше писать на русском. Меня Ваша мова не впечатляет
YKK
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:13

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:У нас солидарная пенсионная система.

Манипулятор в данном случае Вы. При чем тут пенсионная система, когда речь о нарушении прав? Стандартная пластинка времен Порошенко: " у нас солидарная система... И что? Как это отменяет право на пенсию?
Солидарная система целиком и полностью построена на страховых принципах. Существенным условием при подобного рода пенсионном страховании является то, что страховой случай наступит неизбежно, при наступлении страхового случая. Это не хорошо и не плохо, так есть в данный момент. И это не идеальная система, но она существует.И да, можете придираться к словам, но они (пенсионеры) ее "заработали", т.е получили право на пенсионные выплаты. И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины. А всякие рассказы о солидарной системе, решениях Кабмина, оккупированной территории и прочей *****, это рассказы для бедных. Это все бред. Я понимаю, что многим претит сам факт получения гражданами Украины на неподконтрольной территории пенсий, но пока это так.
YKK
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:17

  YKK написав:
  pesikot написав:У нас солидарная пенсионная система.

Манипулятор в данном случае Вы. При чем тут пенсионная система, когда речь о нарушении прав? Стандартная пластинка времен Порошенко: " у нас солидарная система... И что? Как это отменяет право на пенсию?
Солидарная система целиком и полностью построена на страховых принципах. Существенным условием при подобного рода пенсионном страховании является то, что страховой случай наступит неизбежно, при наступлении страхового случая. Это не хорошо и не плохо, так есть в данный момент. И это не идеальная система, но она существует.И да, можете придираться к словам, но они (пенсионеры) ее "заработали", т.е получили право на пенсионные выплаты. И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины. А всякие рассказы о солидарной системе, решениях Кабмина, оккупированной территории и прочей *****, это рассказы для бедных. Это все бред. Я понимаю, что многим претит сам факт получения гражданами Украины на неподконтрольной территории пенсий, но пока это так.

Людина не розуміє, що таке солідарна пенсійна система. Або робить вигляд, що не розуміє. :) Тролить.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:29

  YKK написав:Стандартная пластинка времен Порошенко: " у нас солидарная система... И что? Как это отменяет право на пенсию?
Солидарная система целиком и полностью построена на страховых принципах. Существенным условием при подобного рода пенсионном страховании является то, что страховой случай наступит неизбежно, при наступлении страхового случая. Это не хорошо и не плохо, так есть в данный момент. И это не идеальная система, но она существует.И да, можете придираться к словам, но они (пенсионеры) ее "заработали", т.е получили право на пенсионные выплаты. И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины.

На оккупированных территориях наше государство не может гарантировать никаких конституционных прав граждан, в том числе и право на пенсию. Ответственность за это по международному законодательству несет государство-оккупант. Что еще вам с козаком не ясно в этих простых истинах?
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:35

Schmit Мне как раз все ясно, в отличии от Вас.Изучите матчасть, прежде чем вступать в дискуссию.
YKK
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:37

  YKK написав:
  mephala написав:
  YKK написав:mephala
Спасибо за ответ. Теперь понятно.
П.С. Что касается "мовы", то написано правильно. К слову, заглавные буквы пишутся с прописной буквы как в русском, так и в украинском языке.


исключительно на языке
виключно на мові
мові = "мови"
а не "мове" або "мовы" якщо вже вирішили одне із слів просто замінити на українське для стьобу

:) Извините, но Вам лучше писать на русском. Меня Ваша мова не впечатляет

те що ви не володієте українською настільки що навіть не в стані написати транслітерацію російською не означає що задля вашої зручності я почну писати російською
ну а якщо ви навмисне вирішили паплюжити як це робить кацапва придумавши "мове" - то прапор вам в руки і барабан на шию.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:45

  YKK написав: И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины. А всякие рассказы о солидарной системе, решениях Кабмина, оккупированной территории и прочей *****, это рассказы для бедных. Это все бред. Я понимаю, что многим претит сам факт получения гражданами Украины на неподконтрольной территории пенсий, но пока это так.

забавно. і хто забезпечує дотримання прав на не підконтрольних територіях?
які з державних структур там працюють?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:49

mephala Пишите на каком угодно языке, кто же Вам запрещает. Я же у Вас спросил только Ваши мотивы написания постов в таком виде, когда все остальные тексты Вы пишите исключительно на русском. Я понимаю, надо поддерживать имидж патриота. Я не против. Вот только учить других не надо. П.С. Но правила написания прописных и строчных букв в словах надо Вам повторить.
YKK
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:53

Интересная заметка - http://navkolonas.com/archives/38923.
Возможно, отчасти объясняет споры на форуме. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:56

  YKK написав:mephala Пишите на каком угодно языке, кто же Вам запрещает. Я же у Вас спросил только Ваши мотивы написания постов в таком виде, когда все остальные тексты Вы пишите исключительно на русском. Я понимаю, надо поддерживать имидж патриота. Я не против. Вот только учить других не надо. П.С. Но правила написания прописных и строчных букв в словах надо Вам повторить.


  YKK написав:
  mephala написав:я завжди мислю критично. просто ти сприймаєш тільки те що тобі вигідно.

А мыслите Вы тоже в двуязычном варианте? П.С. Вопрос из чистого любопытства. Просто на других ветках, Вы пишите на русском, а тут исключительно на мове.
Вот, как например на ветке Альфа-банка:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4842747#p4842747


ну ну. просто спитали. всі так і зрозуміли.

зі
ви досить не уважні
я ще й розділові знаки не ставлю :lol:
Востаннє редагувалось mephala в Сер 15 січ, 2020 23:58, всього редагувалось 1 раз.
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