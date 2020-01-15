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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 15 січ, 2020 23:57
YKK написав:mephala
Пишите на каком угодно языке, кто же Вам запрещает. Я же у Вас спросил только Ваши мотивы написания постов в таком виде, когда все остальные тексты Вы пишите исключительно на русском. Я понимаю, надо поддерживать имидж патриота. Я не против. Вот только учить других не надо. П.С. Но правила написания прописных и строчных букв в словах надо Вам повторить.
Он прям как Гончарук на слитых записях
Если нужно поработать на камеру (т.е. написать на политической ветке), использует украинский. Если не перед кем чиниться - переходит на родной русский.
Порошенко, к слову, тоже на этом попадал. Что, впрочем, объяснимо и логично - "остаточне прощавай" на русском будет звучать как откровенное моветонище. Точно так, как и на форуме обвинять с использованием русского языка русскоязычных украинцев в предательстве...
PS: а насчет обсуждаемых норм украинского языка - он прав, при всем к вам уважении
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Додано: Чет 16 січ, 2020 00:04
zРадио написав:
переходит на родной русский.
ваші фантазії залиште при собі
російська мова ніколи для мене не була рідною
чи ви як те пуйло - тільки хто володіє російською то його відразу потрібно зарахувати до свого табору?
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Додано: Чет 16 січ, 2020 00:06
zРадио написав:
PS: а насчет обсуждаемых норм украинского языка - он прав, при всем к вам уважении
Может быть, но это касается норм украинского языка, а не мовы, на которой написаны посты этого участника форума.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 00:10
mephala написав: YKK написав:
И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины
. А всякие рассказы о солидарной системе, решениях Кабмина, оккупированной территории и прочей *****, это рассказы для бедных. Это все бред. Я понимаю, что многим претит сам факт получения гражданами Украины на неподконтрольной территории пенсий, но пока это так.
забавно. і хто забезпечує дотримання прав на не підконтрольних територіях?
які з державних структур там працюють?
Мова йшла про дотримання прав на підконтрольній території. Там то нічого гарантувати не можна. Якщо громадянин України опинився на вільній Україні, то він нічим не відрізняється від всіх інших громадян, тих, що постійно проживають на не окупованій частині.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 00:14
YKK
Существенным условием при подобного рода пенсионном страховании является то, что страховой случай наступит неизбежно, при наступлении страхового случая.
Точно?
Предположим, два варианта при "солидарной системе":
1. Я "наработал" на пенсию, но склеил ласты в первый же год, после выхода.
2. Я "наработал" на пенсию, но прожил 30 лет после выхода на пенсию.
Вопросы!
1.Какой интерес Государства при "солиарной системе" в продолжительной жизни пенсионера на пенсии?
2. Отдавая своё здоровье на предприятии, умирая сразу после выхода на пенсию, что получат мои дети?
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Додано: Чет 16 січ, 2020 00:17
Козак-характерник написав: mephala написав: YKK написав:
И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины
. А всякие рассказы о солидарной системе, решениях Кабмина, оккупированной территории и прочей *****, это рассказы для бедных. Это все бред. Я понимаю, что многим претит сам факт получения гражданами Украины на неподконтрольной территории
пенсий, но пока это так.
забавно. і хто забезпечує дотримання прав на не підконтрольних територіях?
які з державних структур там працюють?
Мова йшла про дотримання прав на підконтрольній території. Там то нічого гарантувати не можна. Якщо громадянин України опинився на вільній Україні, то він нічим не відрізняється від всіх інших громадян, тих, що постійно проживають на не окупованій частині.
мова йшла в його дописі про окуповані території
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Додано: Чет 16 січ, 2020 00:22
Replay написав:
Точно?
Точно. Страховые случаи: 1.наступление пенсионного возраста, инвалидность, смерть...
Пенсия по возрасту, инвалидности, потере кормильца. Что касается вопросов, то они у Вас скорее философские. Вопрос был поднят не о плюсах или недостатках пенсионной системы в Украине (она не совершенна, это факт), а о фактах нарушениях базовых прав граждан Украины.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 00:26
mephala написав:
мова йшла в його дописі про окуповані території
Мова йшла про долю українських громадян на окупованих територіях. Ніхто не вимагає там платити пенсії, що є не можливим фізично. Виплати повинні відбуватися тут на не окупованій частині ЛЮДЯМ. Людина, що приїхала на вільну Україну має право звернутися до каси Ощадбанку, пройти ідентифікацію і отримати свою пенсію, згідно законодавства України. Без усіляких довідок переселенця. Єдиним документом, що підтверджує його правовий зв'язок з державою є паспорт. Усілякі перепони бюрократичні повинні бути скасовані.
YKK написав:
Что касается вопросов, то они у Вас скорее философские. Вопрос был поднят не о плюсах или недостатках пенсионной системы в Украине (она не совершенна, это факт), а о фактах нарушениях базовых прав граждан Украины.
Абсолютно вірно. Ми гутаримо про порушення конкретного права, а не філософсько-світоглядні аспекти, переваги і недоліки існуючої пенсійної системи.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 00:29
YKK написав: zРадио написав:
PS: а насчет обсуждаемых норм украинского языка - он прав, при всем к вам уважении
Может быть, но это касается норм украинского языка, а не мовы, на которой написаны посты этого участника форума.
так я і російською пишу без розділових знаків та інших граматичних правил
чи російська все одно для вас залишається російською а до інших мов ви ставитеся з презирством? українофоб?
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Додано: Чет 16 січ, 2020 00:42
Козак-характерник написав:
Мова йшла про долю українських громадян на окупованих територіях. Ніхто не вимагає там платити пенсії, що є не можливим фізично. Виплати повинні відбуватися тут на не окупованій частині ЛЮДЯМ. Людина, що приїхала на вільну Україну має право звернутися до каси Ощадбанку, пройти ідентифікацію і отримати свою пенсію, згідно законодавства України. Без усіляких довідок переселенця. Єдиним документом, що підтверджує його правовий зв'язок з державою є паспорт. Усілякі перепони бюрократичні повинні бути скасовані.
не знаю яка зараз процедура виплати пенсії але якщо змусити щомісяця їздити до каси з паспортом щоб пройшли ідентифікацію на підконтрольній території то це буде краще?
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