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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 16 січ, 2020 00:44
mephala написав: YKK написав: zРадио написав:
PS: а насчет обсуждаемых норм украинского языка - он прав, при всем к вам уважении
Может быть, но это касается норм украинского языка, а не мовы, на которой написаны посты этого участника форума.
так я і російською пишу без розділових знаків та інших граматичних правил
чи російська все одно для вас залишається російською а до інших мов ви ставитеся з презирством? українофоб?
Вы утомили меня текстами про мову)))) Мне было интересно, почему ведете общение на форуме в двойном режиме. Вы моё любопытство удовлетворили. Что касается Ваших текстов на русском, то они лучше Ваших украиноязычных версий (Вы явно лукавите, про то, что русский не Ваш родной). Мова, в моем вопросе, как раз означала намек на то, что Вы очень хорошо говорите на русском языке, но зачем-то пытаетесь говорить на суржике ( что сами в ответе и признаете).
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Додано: Чет 16 січ, 2020 00:47
mephala написав: Козак-характерник написав:
Мова йшла про долю українських громадян на окупованих територіях. Ніхто не вимагає там платити пенсії, що є не можливим фізично. Виплати повинні відбуватися тут на не окупованій частині ЛЮДЯМ. Людина, що приїхала на вільну Україну має право звернутися до каси Ощадбанку, пройти ідентифікацію і отримати свою пенсію, згідно законодавства України. Без усіляких довідок переселенця. Єдиним документом, що підтверджує його правовий зв'язок з державою є паспорт. Усілякі перепони бюрократичні повинні бути скасовані.
не знаю яка зараз процедура виплати пенсії але якщо змусити щомісяця їздити до каси з паспортом щоб пройшли ідентифікацію на підконтрольній території то це буде краще?
Там здорові пропозиції є в законопроекті. Скасувати довідку переселенця, як обов'язкову умову для отримання пенсії. Обов язкову ідентифікацію робити раз на 6 міс. А так, хай приїзджає людина, як схоче. Якщо їй по кайфу мотатися раз на місяць - вольному - воля!
А так нехай періодичність обирають, як їм зручно. Ускладнюючи процедуру, держава плодить липових переселенців, що мають такий статус, але де факто проживають на окупованій частині. Крім того, додатково до пенсійних виплат ще отримують виплати від УТСЗН, як допомогу. А виплату від УТСЗН, я ввважаю, повинні отримувати лише справжні переселенці, що витрачають на оренду житла. Зараз держава дурить сама себе. І просто розтринькує бюджетні кошти.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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