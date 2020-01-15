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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5214521552165217 Додано: Чет 16 січ, 2020 00:44 mephala написав: YKK написав: zРадио написав: PS: а насчет обсуждаемых норм украинского языка - он прав, при всем к вам уважении PS: а насчет обсуждаемых норм украинского языка - он прав, при всем к вам уважении

Может быть, но это касается норм украинского языка, а не мовы, на которой написаны посты этого участника форума. Может быть, но это касается норм украинского языка, а не мовы, на которой написаны посты этого участника форума.

так я і російською пишу без розділових знаків та інших граматичних правил

чи російська все одно для вас залишається російською а до інших мов ви ставитеся з презирством? українофоб? так я і російською пишу без розділових знаків та інших граматичних правилчи російська все одно для вас залишається російською а до інших мов ви ставитеся з презирством? українофоб?

Вы утомили меня текстами про мову)))) Мне было интересно, почему ведете общение на форуме в двойном режиме. Вы моё любопытство удовлетворили. Что касается Ваших текстов на русском, то они лучше Ваших украиноязычных версий (Вы явно лукавите, про то, что русский не Ваш родной). Мова, в моем вопросе, как раз означала намек на то, что Вы очень хорошо говорите на русском языке, но зачем-то пытаетесь говорить на суржике ( что сами в ответе и признаете). Вы утомили меня текстами про мову)))) Мне было интересно, почему ведете общение на форуме в двойном режиме. Вы моё любопытство удовлетворили. Что касается Ваших текстов на русском, то они лучше Ваших украиноязычных версий (Вы явно лукавите, про то, что русский не Ваш родной). Мова, в моем вопросе, как раз означала намек на то, что Вы очень хорошо говорите на русском языке, но зачем-то пытаетесь говорить на суржике ( что сами в ответе и признаете). YKK

Повідомлень: 1256 З нами з: 30.10.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 00:47 mephala написав: Козак-характерник написав: Мова йшла про долю українських громадян на окупованих територіях. Ніхто не вимагає там платити пенсії, що є не можливим фізично. Виплати повинні відбуватися тут на не окупованій частині ЛЮДЯМ. Людина, що приїхала на вільну Україну має право звернутися до каси Ощадбанку, пройти ідентифікацію і отримати свою пенсію, згідно законодавства України. Без усіляких довідок переселенця. Єдиним документом, що підтверджує його правовий зв'язок з державою є паспорт. Усілякі перепони бюрократичні повинні бути скасовані. Мова йшла про долю українських громадян на окупованих територіях. Ніхто не вимагає там платити пенсії, що є не можливим фізично. Виплати повинні відбуватися тут на не окупованій частині ЛЮДЯМ. Людина, що приїхала на вільну Україну має право звернутися до каси Ощадбанку, пройти ідентифікацію і отримати свою пенсію, згідно законодавства України. Без усіляких довідок переселенця. Єдиним документом, що підтверджує його правовий зв'язок з державою є паспорт. Усілякі перепони бюрократичні повинні бути скасовані.



не знаю яка зараз процедура виплати пенсії але якщо змусити щомісяця їздити до каси з паспортом щоб пройшли ідентифікацію на підконтрольній території то це буде краще? не знаю яка зараз процедура виплати пенсії але якщо змусити щомісяця їздити до каси з паспортом щоб пройшли ідентифікацію на підконтрольній території то це буде краще?

Там здорові пропозиції є в законопроекті. Скасувати довідку переселенця, як обов'язкову умову для отримання пенсії. Обов язкову ідентифікацію робити раз на 6 міс. А так, хай приїзджає людина, як схоче. Якщо їй по кайфу мотатися раз на місяць - вольному - воля! А так нехай періодичність обирають, як їм зручно. Ускладнюючи процедуру, держава плодить липових переселенців, що мають такий статус, але де факто проживають на окупованій частині. Крім того, додатково до пенсійних виплат ще отримують виплати від УТСЗН, як допомогу. А виплату від УТСЗН, я ввважаю, повинні отримувати лише справжні переселенці, що витрачають на оренду житла. Зараз держава дурить сама себе. І просто розтринькує бюджетні кошти. Там здорові пропозиції є в законопроекті. Скасувати довідку переселенця, як обов'язкову умову для отримання пенсії. Обов язкову ідентифікацію робити раз на 6 міс. А так, хай приїзджає людина, як схоче. Якщо їй по кайфу мотатися раз на місяць - вольному - воля!А так нехай періодичність обирають, як їм зручно. Ускладнюючи процедуру, держава плодить липових переселенців, що мають такий статус, але де факто проживають на окупованій частині. Крім того, додатково до пенсійних виплат ще отримують виплати від УТСЗН, як допомогу. А виплату від УТСЗН, я ввважаю, повинні отримувати лише справжні переселенці, що витрачають на оренду житла. Зараз держава дурить сама себе. І просто розтринькує бюджетні кошти. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27345 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1899 раз. Подякували: 2078 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5214521552165217 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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