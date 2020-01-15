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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5215521652175218> Додано: Чет 16 січ, 2020 00:44 mephala написав: YKK написав: zРадио написав: PS: а насчет обсуждаемых норм украинского языка - он прав, при всем к вам уважении PS: а насчет обсуждаемых норм украинского языка - он прав, при всем к вам уважении

Может быть, но это касается норм украинского языка, а не мовы, на которой написаны посты этого участника форума. Может быть, но это касается норм украинского языка, а не мовы, на которой написаны посты этого участника форума.

так я і російською пишу без розділових знаків та інших граматичних правил

чи російська все одно для вас залишається російською а до інших мов ви ставитеся з презирством? українофоб? так я і російською пишу без розділових знаків та інших граматичних правилчи російська все одно для вас залишається російською а до інших мов ви ставитеся з презирством? українофоб?

Вы утомили меня текстами про мову)))) Мне было интересно, почему ведете общение на форуме в двойном режиме. Вы моё любопытство удовлетворили. Что касается Ваших текстов на русском, то они лучше Ваших украиноязычных версий (Вы явно лукавите, про то, что русский не Ваш родной). Мова, в моем вопросе, как раз означала намек на то, что Вы очень хорошо говорите на русском языке, но зачем-то пытаетесь говорить на суржике ( что сами в ответе и признаете). Вы утомили меня текстами про мову)))) Мне было интересно, почему ведете общение на форуме в двойном режиме. Вы моё любопытство удовлетворили. Что касается Ваших текстов на русском, то они лучше Ваших украиноязычных версий (Вы явно лукавите, про то, что русский не Ваш родной). Мова, в моем вопросе, как раз означала намек на то, что Вы очень хорошо говорите на русском языке, но зачем-то пытаетесь говорить на суржике ( что сами в ответе и признаете). YKK

Повідомлень: 1260 З нами з: 30.10.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 00:47 mephala написав: Козак-характерник написав: Мова йшла про долю українських громадян на окупованих територіях. Ніхто не вимагає там платити пенсії, що є не можливим фізично. Виплати повинні відбуватися тут на не окупованій частині ЛЮДЯМ. Людина, що приїхала на вільну Україну має право звернутися до каси Ощадбанку, пройти ідентифікацію і отримати свою пенсію, згідно законодавства України. Без усіляких довідок переселенця. Єдиним документом, що підтверджує його правовий зв'язок з державою є паспорт. Усілякі перепони бюрократичні повинні бути скасовані. Мова йшла про долю українських громадян на окупованих територіях. Ніхто не вимагає там платити пенсії, що є не можливим фізично. Виплати повинні відбуватися тут на не окупованій частині ЛЮДЯМ. Людина, що приїхала на вільну Україну має право звернутися до каси Ощадбанку, пройти ідентифікацію і отримати свою пенсію, згідно законодавства України. Без усіляких довідок переселенця. Єдиним документом, що підтверджує його правовий зв'язок з державою є паспорт. Усілякі перепони бюрократичні повинні бути скасовані.



не знаю яка зараз процедура виплати пенсії але якщо змусити щомісяця їздити до каси з паспортом щоб пройшли ідентифікацію на підконтрольній території то це буде краще? не знаю яка зараз процедура виплати пенсії але якщо змусити щомісяця їздити до каси з паспортом щоб пройшли ідентифікацію на підконтрольній території то це буде краще?

Там здорові пропозиції є в законопроекті. Скасувати довідку переселенця, як обов'язкову умову для отримання пенсії. Обов язкову ідентифікацію робити раз на 6 міс. А так, хай приїзджає людина, як схоче. Якщо їй по кайфу мотатися раз на місяць - вольному - воля! А так нехай періодичність обирають, як їм зручно. Ускладнюючи процедуру, держава плодить липових переселенців, що мають такий статус, але де факто проживають на окупованій частині. Крім того, додатково до пенсійних виплат, такі псевдопереселенці, отримують ще виплати від УТСЗН, як допомогу. А виплату від УТСЗН, я ввважаю, повинні отримувати лише справжні переселенці, що витрачають на оренду житла. Зараз держава дурить сама себе. І просто розтринькує бюджетні кошти. Там здорові пропозиції є в законопроекті. Скасувати довідку переселенця, як обов'язкову умову для отримання пенсії. Обов язкову ідентифікацію робити раз на 6 міс. А так, хай приїзджає людина, як схоче. Якщо їй по кайфу мотатися раз на місяць - вольному - воля!А так нехай періодичність обирають, як їм зручно. Ускладнюючи процедуру, держава плодить липових переселенців, що мають такий статус, але де факто проживають на окупованій частині. Крім того, додатково до пенсійних виплат, такі псевдопереселенці, отримують ще виплати від УТСЗН, як допомогу. А виплату від УТСЗН, я ввважаю, повинні отримувати лише справжні переселенці, що витрачають на оренду житла. Зараз держава дурить сама себе. І просто розтринькує бюджетні кошти. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27349 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1899 раз. Подякували: 2078 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 00:57 YKK написав: Что касается Ваших текстов на русском, то они лучше Ваших украиноязычных версий (Вы явно лукавите, про то, что русский не Ваш родной). Мова, в моем вопросе, как раз означала намек на то, что Вы очень хорошо говорите на русском языке, но зачем-то пытаетесь говорить на суржике ( что сами в ответе и признаете). Что касается Ваших текстов на русском, то они лучше Ваших украиноязычных версий (Вы явно лукавите, про то, что русский не Ваш родной). Мова, в моем вопросе, как раз означала намек на то, что Вы очень хорошо говорите на русском языке, но зачем-то пытаетесь говорить на суржике ( что сами в ответе и признаете).

скоріш за все ви просто не сприймаєте українську мову тому мої дописи російською вам подобаються більше.

а взагалі я не розмовляю російською - я перекладаю на неї. 5 років російськомовного середовища дають можливість це робити якісно. скоріш за все ви просто не сприймаєте українську мову тому мої дописи російською вам подобаються більше.а взагалі я не розмовляю російською - я перекладаю на неї. 5 років російськомовного середовища дають можливість це робити якісно. mephala Повідомлень: 6290 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 695 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 01:10 mephala Свою позицию и причины вопроса я пояснил. Вам сказал спасибо за Ваш ответ. Мне вопросы языка не интересны YKK

Повідомлень: 1260 З нами з: 30.10.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 01:14 Козак-характерник написав: Там здорові пропозиції є в законопроекті. Скасувати довідку переселенця, як обов'язкову умову для отримання пенсії. Обов язкову ідентифікацію робити раз на 6 міс. А так, хай приїзджає людина, як схоче. Якщо їй по кайфу мотатися раз на місяць - вольному - воля! А так нехай періодичність обирають, як їм зручно. Ускладнюючи процедуру, держава плодить липових переселенців, що мають такий статус, але де факто проживають на окупованій частині. Крім того, додатково до пенсійних виплат, такі псевдопереселенці, отримують ще виплати від УТСЗН, як допомогу. А виплату від УТСЗН, я ввважаю, повинні отримувати лише справжні переселенці, що витрачають на оренду житла. Зараз держава дурить сама себе. І просто розтринькує бюджетні кошти. Там здорові пропозиції є в законопроекті. Скасувати довідку переселенця, як обов'язкову умову для отримання пенсії. Обов язкову ідентифікацію робити раз на 6 міс. А так, хай приїзджає людина, як схоче. Якщо їй по кайфу мотатися раз на місяць - вольному - воля!А так нехай періодичність обирають, як їм зручно. Ускладнюючи процедуру, держава плодить липових переселенців, що мають такий статус, але де факто проживають на окупованій частині. Крім того, додатково до пенсійних виплат, такі псевдопереселенці, отримують ще виплати від УТСЗН, як допомогу. А виплату від УТСЗН, я ввважаю, повинні отримувати лише справжні переселенці, що витрачають на оренду житла. Зараз держава дурить сама себе. І просто розтринькує бюджетні кошти.

пфу коли працює на підконтрольній території він отримує інфу коли пенсіонер помер. причому регулярно.

якщо пенсіонер проживає на непідконтрольній території то взнати чи живий він можна тільки під час ідентифікації. тому ідентифікація повинна бути щомісячна якщо відміняти довідку переселенця. не знаю чи це полегшить їм життя. пфу коли працює на підконтрольній території він отримує інфу коли пенсіонер помер. причому регулярно.якщо пенсіонер проживає на непідконтрольній території то взнати чи живий він можна тільки під час ідентифікації. тому ідентифікація повинна бути щомісячна якщо відміняти довідку переселенця. не знаю чи це полегшить їм життя. mephala Повідомлень: 6290 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 695 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 01:18 Козак-характерник Вы правы. Хотя сомневаюсь, что будут какие либо изменения. Это желания и старания правозащитников, у государства своя логика, и она нисколько не поменялась со времен Порошенко. YKK

Повідомлень: 1260 З нами з: 30.10.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 01:35 mephala написав: Козак-характерник написав: Там здорові пропозиції є в законопроекті. Скасувати довідку переселенця, як обов'язкову умову для отримання пенсії. Обов язкову ідентифікацію робити раз на 6 міс. А так, хай приїзджає людина, як схоче. Якщо їй по кайфу мотатися раз на місяць - вольному - воля! А так нехай періодичність обирають, як їм зручно. Ускладнюючи процедуру, держава плодить липових переселенців, що мають такий статус, але де факто проживають на окупованій частині. Крім того, додатково до пенсійних виплат, такі псевдопереселенці, отримують ще виплати від УТСЗН, як допомогу. А виплату від УТСЗН, я ввважаю, повинні отримувати лише справжні переселенці, що витрачають на оренду житла. Зараз держава дурить сама себе. І просто розтринькує бюджетні кошти. Там здорові пропозиції є в законопроекті. Скасувати довідку переселенця, як обов'язкову умову для отримання пенсії. Обов язкову ідентифікацію робити раз на 6 міс. А так, хай приїзджає людина, як схоче. Якщо їй по кайфу мотатися раз на місяць - вольному - воля!А так нехай періодичність обирають, як їм зручно. Ускладнюючи процедуру, держава плодить липових переселенців, що мають такий статус, але де факто проживають на окупованій частині. Крім того, додатково до пенсійних виплат, такі псевдопереселенці, отримують ще виплати від УТСЗН, як допомогу. А виплату від УТСЗН, я ввважаю, повинні отримувати лише справжні переселенці, що витрачають на оренду житла. Зараз держава дурить сама себе. І просто розтринькує бюджетні кошти.

пфу коли працює на підконтрольній території він отримує інфу коли пенсіонер помер. причому регулярно.

якщо пенсіонер проживає на непідконтрольній території то взнати чи живий він можна тільки під час ідентифікації. тому ідентифікація повинна бути щомісячна якщо відміняти довідку переселенця. не знаю чи це полегшить їм життя. пфу коли працює на підконтрольній території він отримує інфу коли пенсіонер помер. причому регулярно.якщо пенсіонер проживає на непідконтрольній території то взнати чи живий він можна тільки під час ідентифікації. тому ідентифікація повинна бути щомісячна якщо відміняти довідку переселенця. не знаю чи це полегшить їм життя.

Якщо він НЕ живий, то не отримає пенсію. Бо отримати її зможе лише особисто, за фізичної присутності у відділенні банка. Тобто умовно не отримував гроші на протязі 4 місяців. Прийшов до каси особисто, з паспортом - отримав за всі 4 місяці. Одночасно його ідентифікували, переконалися, що він живий. Все просто.



YKK написав: Козак-характерник Вы правы. Хотя сомневаюсь, что будут какие либо изменения. Это желания и старания правозащитников, у государства своя логика, и она нисколько не поменялась со времен Порошенко. Вы правы. Хотя сомневаюсь, что будут какие либо изменения. Это желания и старания правозащитников, у государства своя логика, и она нисколько не поменялась со времен Порошенко.

Сподіваюся на зміни і здоровий глузд. Також на те, що держава є державою, а не беспрєдєльщиком. Якщо він НЕ живий, то не отримає пенсію. Бо отримати її зможе лише особисто, за фізичної присутності у відділенні банка. Тобто умовно не отримував гроші на протязі 4 місяців. Прийшов до каси особисто, з паспортом - отримав за всі 4 місяці. Одночасно його ідентифікували, переконалися, що він живий.Все просто.Сподіваюся на зміни і здоровий глузд. Також на те, що держава є державою, а не беспрєдєльщиком. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 16 січ, 2020 01:40, всього редагувалось 3 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27349 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1899 раз. Подякували: 2078 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 01:36 YKK Пенсия по возрасту, инвалидности, потере кормильца. Что касается вопросов, то они у Вас скорее философские. Вопрос был поднят не о плюсах или недостатках пенсионной системы в Украине (она не совершенна, это факт), а о фактах нарушениях базовых прав граждан Украины.

Вопросы Реальные, а не философские!

Из жизни, в том числе и моей...

Люди, проработавшие всю жизнь на Государство, притом Честно(без взяток), прожили, после выхода на пенсию - менее года, небольших сбережений, не хватало на лечение...

Странная эта "ваша система"! Если бы те-же средства, что Должны были выплачиваться ещё 20-лет "на пенсии", были бы доступны для лечения, Человека можно было бы спасти!





А суть "солидарной системы в Украине" в том, что когда Предприятие, которое строили деды, на котором работали отцы, Приватизируется, то "Новый Собственник", не берёт на баланс "балласт" - пенсионеров, а отдаёт их "пенсионному фонду" и уже, может "попилить предприятие на металлолом" и почти ничего не заплатив "потенциальным пенсионерам" - переложить пенсионную нагрузку на "других, работающих"!



Думаю, это основаная причина, почему в Украине "солидарная система".



P.S. Скорее всего, я, по состоянию здоровья, не доживу до пенсии.

Какой смысл, в таком случае, мне платить "взносы" и пр. "стаж" в эту Вашу "солидарную систему"? Я - лучше детям отложу "биткоинов"!

Ведь о моих детях, никакре Государство не позаботиться, они ему не нужны! Вопросы Реальные, а не философские!Из жизни, в том числе и моей...Люди, проработавшие всю жизнь на Государство, притом Честно(без взяток), прожили, после выхода на пенсию - менее года, небольших сбережений, не хватало на лечение...Странная эта "ваша система"! Если бы те-же средства, что Должны были выплачиваться ещё 20-лет "на пенсии", были бы доступны для лечения, Человека можно было бы спасти!А суть "солидарной системы в Украине" в том, что когда Предприятие, которое строили деды, на котором работали отцы, Приватизируется, то "Новый Собственник", не берёт на баланс "балласт" - пенсионеров, а отдаёт их "пенсионному фонду" и уже, может "попилить предприятие на металлолом" и почти ничего не заплатив "потенциальным пенсионерам" - переложить пенсионную нагрузку на "других, работающих"!Думаю, это основаная причина, почему в Украине "солидарная система".P.S. Скорее всего, я, по состоянию здоровья, не доживу до пенсии.Какой смысл, в таком случае, мне платить "взносы" и пр. "стаж" в эту Вашу "солидарную систему"? Я - лучше детям отложу "биткоинов"!Ведь о моих детях, никакре Государство не позаботиться, они ему не нужны! Replay

Повідомлень: 1749 З нами з: 20.06.08 Подякував: 113 раз. Подякували: 427 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 01:43 Replay написав: YKK Пенсия по возрасту, инвалидности, потере кормильца. Что касается вопросов, то они у Вас скорее философские. Вопрос был поднят не о плюсах или недостатках пенсионной системы в Украине (она не совершенна, это факт), а о фактах нарушениях базовых прав граждан Украины.

Вопросы Реальные, а не философские!

Из жизни, в том числе и моей...

Люди, проработавшие всю жизнь на Государство, притом Честно(без взяток), прожили, после выхода на пенсию - менее года, небольших сбережений, не хватало на лечение...

Странная эта "ваша система"! Если бы те-же средства, что Должны были выплачиваться ещё 20-лет "на пенсии", были бы доступны для лечения, Человека можно было бы спасти!





А суть "солидарной системы в Украине" в том, что когда Предприятие, которое строили деды, на котором работали отцы, Приватизируется, то "Новый Собственник", не берёт на баланс "балласт" - пенсионеров, а отдаёт их "пенсионному фонду" и уже, может "попилить предприятие на металлолом" и почти ничего не заплатив "потенциальным пенсионерам" - переложить пенсионную нагрузку на "других, работающих"!



Думаю, это основаная причина, почему в Украине "солидарная система".



P.S. Скорее всего, я, по состоянию здоровья, не доживу до пенсии.

Какой смысл, в таком случае, мне платить "взносы" и пр. "стаж" в эту Вашу "солидарную систему"? Я - лучше детям отложу "биткоинов"!

Ведь о моих детях, никакре Государство не позаботиться, они ему не нужны! Вопросы Реальные, а не философские!Из жизни, в том числе и моей...Люди, проработавшие всю жизнь на Государство, притом Честно(без взяток), прожили, после выхода на пенсию - менее года, небольших сбережений, не хватало на лечение...Странная эта "ваша система"! Если бы те-же средства, что Должны были выплачиваться ещё 20-лет "на пенсии", были бы доступны для лечения, Человека можно было бы спасти!А суть "солидарной системы в Украине" в том, что когда Предприятие, которое строили деды, на котором работали отцы, Приватизируется, то "Новый Собственник", не берёт на баланс "балласт" - пенсионеров, а отдаёт их "пенсионному фонду" и уже, может "попилить предприятие на металлолом" и почти ничего не заплатив "потенциальным пенсионерам" - переложить пенсионную нагрузку на "других, работающих"!Думаю, это основаная причина, почему в Украине "солидарная система".P.S. Скорее всего, я, по состоянию здоровья, не доживу до пенсии.Какой смысл, в таком случае, мне платить "взносы" и пр. "стаж" в эту Вашу "солидарную систему"? Я - лучше детям отложу "биткоинов"!Ведь о моих детях, никакре Государство не позаботиться, они ему не нужны!

В державі, яка не дбає про своїх громадян, що не має стратегії розвитку, кожна людина повинна самостійно дбати про свою старість. Питання лише в тому, навіщо тоді потрібна така держава, якщо вона не може гарантувати базовий рівень гідного життя людини в ній. Виходить, що менеджмент цієї держави не ефективний. Немає еліти справжньої. Така псевдоеліта нищить державу, як загальну хату всіх українців. Нищить власне українців, як націю. Це злочин проти народу і людяності. Це страшний гріх. В державі, яка не дбає про своїх громадян, що не має стратегії розвитку, кожна людина повинна самостійно дбати про свою старість. Питання лише в тому, навіщо тоді потрібна така держава, якщо вона не може гарантувати базовий рівень гідного життя людини в ній. Виходить, що менеджмент цієї держави не ефективний. Немає еліти справжньої. Така псевдоеліта нищить державу, як загальну хату всіх українців. Нищить власне українців, як націю. Це злочин проти народу і людяності. Це страшний гріх. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27349 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1899 раз. Подякували: 2078 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 01:54 Re: Політичні дискусії mephala написав: пфу коли працює на підконтрольній території він отримує інфу коли пенсіонер помер. причому регулярно. пфу коли працює на підконтрольній території він отримує інфу коли пенсіонер помер. причому регулярно. Насколько регулярно? Каждый месяц или раз в два месяца? Пенсия прекращает начисляться с даты смерти пенсионера, факт смерти подтверждается свидетельством. Это юридический факт. ПФУ получает инфу из реестра.

якщо пенсіонер проживає на непідконтрольній території то взнати чи живий він можна тільки під час ідентифікації. Тоже самое, узнать живой он (пенсионер) или нет ПФУ может только из реестра, на основании факта смерти. До подтверждения факта смерти начисляться они все равно будут. Приостанавливаются выплаты так называемым переселенцам по причине их отсутствия при прохождении обязательной идентификации (личное посещение отделения «Ощадбанка» с паспортом, банковской картой либо электронным пенсионным удостоверением (далее – ЭПУ*), обращение в кассу банка и осуществление любого действие со счетом (снятие наличных средств, оплата жилищно-коммунальных услуг, проверка баланса и прочее), которое требует введения ПИН-кода.)

Еще могут приостановить по причине проверки факта проживания (хотя они якобы отменены), по факту пересечения границы/линии разграничения, да и просто по любой причине (пенсионер же в большинстве случаев жаловаться никуда не будет). Система и практика такой идентификации дискриминационная и позорная, как для социального государства Насколько регулярно? Каждый месяц или раз в два месяца? Пенсия прекращает начисляться с даты смерти пенсионера, факт смерти подтверждается свидетельством. Это юридический факт. ПФУ получает инфу из реестра.Тоже самое, узнать живой он (пенсионер) или нет ПФУ может только из реестра, на основании факта смерти. До подтверждения факта смерти начисляться они все равно будут. Приостанавливаются выплаты так называемым переселенцам по причине их отсутствия при прохождении обязательной идентификации (личное посещение отделения «Ощадбанка» с паспортом, банковской картой либо электронным пенсионным удостоверением (далее – ЭПУ*), обращение в кассу банка и осуществление любого действие со счетом (снятие наличных средств, оплата жилищно-коммунальных услуг, проверка баланса и прочее), которое требует введения ПИН-кода.)Еще могут приостановить по причине проверки факта проживания (хотя они якобы отменены), по факту пересечения границы/линии разграничения, да и просто по любой причине (пенсионер же в большинстве случаев жаловаться никуда не будет). Система и практика такой идентификации дискриминационная и позорная, как для социального государства YKK

Повідомлень: 1260 З нами з: 30.10.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5215521652175218> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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