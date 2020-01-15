|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 16 січ, 2020 02:03
Ця псевдоеліта просто немає Бога в серці. Вони не розуміють, що все накрадене у власного народу не піде впрок. Без власного народу, без власної хати - вони ніщо, бомжі. І всі їх накрадені багатства відберуть могутніші володарі сусідніх держав. Крім того, відповідати за гріхи можуть не лише вони, а їх діти, онуки, всі нащадки. Це хвороби, раптові смерті, нещастя...Божий замисел такий, що все зло так чи інакше Він перетворить на добро. А ті, хто пішли за дияволом погублять власні душі у пеклі. Вічні муки попереду за мить гордині тут, на Землі. Така доля Христопродавців, іуд власного народу. Схаменіться, ненажерливі! І покайтеся! Час є.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 16 січ, 2020 02:08, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 16 січ, 2020 02:07
Re: Політичні дискусії
Додано: Чет 16 січ, 2020 02:10
Холодним розумом я сприймаю так як і Ви. Не чекаю вже давно нічого доброго. Але сподіваюся лише на милість Божу. Лише Він може врятувати нас!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 16 січ, 2020 02:18
Ему бы лучше вообще не писать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
|