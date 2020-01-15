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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5215521652175218
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 02:03

Ця псевдоеліта просто немає Бога в серці. Вони не розуміють, що все накрадене у власного народу не піде впрок. Без власного народу, без власної хати - вони ніщо, бомжі. І всі їх накрадені багатства відберуть могутніші володарі сусідніх держав. Крім того, відповідати за гріхи можуть не лише вони, а їх діти, онуки, всі нащадки. Це хвороби, раптові смерті, нещастя...Божий замисел такий, що все зло так чи інакше Він перетворить на добро. А ті, хто пішли за дияволом погублять власні душі у пеклі. Вічні муки попереду за мить гордині тут, на Землі. Така доля Христопродавців, іуд власного народу. Схаменіться, ненажерливі! І покайтеся! Час є.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 16 січ, 2020 02:08, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 02:07

Re: Політичні дискусії

  Козак-характерник написав:Сподіваюся на зміни і здоровий глузд. Також на те, що держава є державою, а не беспрєдєльщиком.
Я скептически настроен. От государства жду только какой либо "подлянки", что подтверждается опытом этих непростых лет.
YKK
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 02:10

  YKK написав:
  Козак-характерник написав:Сподіваюся на зміни і здоровий глузд. Також на те, що держава є державою, а не беспрєдєльщиком.
Я скептически настроен. От государства жду только какой либо "подлянки", что подтверждается опытом этих непростых лет.

Холодним розумом я сприймаю так як і Ви. Не чекаю вже давно нічого доброго. Але сподіваюся лише на милість Божу. Лише Він може врятувати нас!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 02:18

  YKK написав:...........
:) Извините, но Вам лучше писать на русском. Меня Ваша мова не впечатляет

Ему бы лучше вообще не писать. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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