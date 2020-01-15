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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5215521652175218
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 02:03

Ця псевдоеліта просто немає Бога в серці. Вони не розуміють, що все накрадене у власного народу не піде впрок. Без власного народу, без власної хати - вони ніщо, бомжі. І всі їх накрадені багатства відберуть могутніші володарі сусідніх держав. Крім того, відповідати за гріхи можуть не лише вони, а їх діти, онуки, всі нащадки. Це хвороби, раптові смерті, нещастя...Божий замисел такий, що все зло так чи інакше Він перетворить на добро. А ті, хто пішли за дияволом погублять власні душі у пеклі. Вічні муки попереду за мить гордині тут, на Землі. Така доля Христопродавців, іуд власного народу. Схаменіться, ненажерливі! І покайтеся! Час є.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 16 січ, 2020 02:08, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 02:07

Re: Політичні дискусії

  Козак-характерник написав:Сподіваюся на зміни і здоровий глузд. Також на те, що держава є державою, а не беспрєдєльщиком.
Я скептически настроен. От государства жду только какой либо "подлянки", что подтверждается опытом этих непростых лет.
YKK
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 02:10

  YKK написав:
  Козак-характерник написав:Сподіваюся на зміни і здоровий глузд. Також на те, що держава є державою, а не беспрєдєльщиком.
Я скептически настроен. От государства жду только какой либо "подлянки", что подтверждается опытом этих непростых лет.

Холодним розумом я сприймаю так як і Ви. Не чекаю вже давно нічого доброго. Але сподіваюся лише на милість Божу. Лише Він може врятувати нас!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 02:18

  YKK написав:...........
:) Извините, но Вам лучше писать на русском. Меня Ваша мова не впечатляет

Ему бы лучше вообще не писать. :)

Умилили 2 момента: признание моей заслуги в том, что он пишет на мове, и гордость тем, что хоть на русском, хоть на украинском не умеет пользоваться знаками препинания. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 04:34

Около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство в прошлом году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом во вторник сообщила руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова.

andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 09:38

Re: Політичні дискусії

  andrein написав:Около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство в прошлом году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Брехня 100%
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 09:40

  YKK написав:Мне вопросы языка не интересны


і в той же час

  YKK написав:
  mephala написав:я завжди мислю критично. просто ти сприймаєш тільки те що тобі вигідно.

А мыслите Вы тоже в двуязычном варианте? П.С. Вопрос из чистого любопытства. Просто на других ветках, Вы пишите на русском, а тут исключительно на мове.
Вот, как например на ветке Альфа-банка:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4842747#p4842747


  YKK написав: :) Извините, но Вам лучше писать на русском. Меня Ваша мова не впечатляет


  YKK написав:
  zРадио написав:PS: а насчет обсуждаемых норм украинского языка - он прав, при всем к вам уважении

Может быть, но это касается норм украинского языка, а не мовы, на которой написаны посты этого участника форума.


  YKK написав: Мова, в моем вопросе, как раз означала намек на то, что Вы очень хорошо говорите на русском языке, но зачем-то пытаетесь говорить на суржике ( что сами в ответе и признаете).


причому пишу я що українською що російською однаково - ті самі нехтування орфографією та пунктуацією.
але чомусь російська мова незважаючи на помилки для вас все одно залишилась російською.
а от українську мову ви почали називати зневажливо та принижуючи. як саме - достатньо перечитати ваші дописи ще раз які я навів.
так що можете скільки завгодно писати про ваше "мне все равно" але українофобство пре від вас за три версти.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 09:47

  Козак-характерник написав:Якщо він НЕ живий, то не отримає пенсію. Бо отримати її зможе лише особисто, за фізичної присутності у відділенні банка. Тобто умовно не отримував гроші на протязі 4 місяців. Прийшов до каси особисто, з паспортом - отримав за всі 4 місяці. Одночасно його ідентифікували, переконалися, що він живий. :P Все просто.

перед тим як пенсію виплатити пенсіонеру потрібно її нарахувати.
і коли пенсіонер проживає на підконтрольній території то пфу знає що якщо немає інформації від рацс то пенсіонер живий і йому потрібно нарахувати пенсію.
коли ж пенсіонер проживає на окупованій території то які підстави нараховувати якщо не відомо живий він чи ні?
от приїде та пройде ідентифікацію що живий - то й нарахують на наступний місяць.
mephala
 
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