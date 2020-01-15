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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5216521752185219> Додано: Чет 16 січ, 2020 09:38 Re: Політичні дискусії andrein написав: Около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство в прошлом году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство в прошлом году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Брехня 100% Брехня 100% Подолянин Повідомлень: 679 З нами з: 25.05.14 Подякував: 25 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 09:40 YKK написав: Мне вопросы языка не интересны Мне вопросы языка



і в той же час



YKK написав: mephala написав: я завжди мислю критично. просто ти сприймаєш тільки те що тобі вигідно. я завжди мислю критично. просто ти сприймаєш тільки те що тобі вигідно.

А мыслите Вы тоже в двуязычном варианте? П.С. Вопрос из чистого любопытства. Просто на других ветках, Вы пишите на русском, а тут исключительно на мове.

Вот, как например на ветке Альфа-банка:



https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4842747#p4842747 А мыслите Вы тоже в двуязычном варианте? П.С. Вопрос из чистого любопытства. Просто на других ветках, Вы пишите на русском, а тут исключительно на мове.Вот, как например на ветке Альфа-банка:



YKK написав: Извините, но Вам лучше писать на русском. Меня Ваша мова не впечатляет Извините, но Вам лучше писать на русском. Меня Ваша мова не впечатляет



YKK написав: zРадио написав: PS: а насчет обсуждаемых норм украинского языка - он прав, при всем к вам уважении PS: а насчет обсуждаемых норм украинского языка - он прав, при всем к вам уважении

Может быть, но это касается норм украинского языка, а не мовы, на которой написаны посты этого участника форума. Может быть, но это касается норм украинского языка, а не мовы, на которой написаны посты этого участника форума.



YKK написав: Мова, в моем вопросе, как раз означала намек на то, что Вы очень хорошо говорите на русском языке, но зачем-то пытаетесь говорить на суржике ( что сами в ответе и признаете). Мова, в моем вопросе, как раз означала намек на то, что Вы очень хорошо говорите на русском языке, но зачем-то пытаетесь говорить на суржике ( что сами в ответе и признаете).



причому пишу я що українською що російською однаково - ті самі нехтування орфографією та пунктуацією.

але чомусь російська мова незважаючи на помилки для вас все одно залишилась російською.

а от українську мову ви почали називати зневажливо та принижуючи. як саме - достатньо перечитати ваші дописи ще раз які я навів.

так що можете скільки завгодно писати про ваше "мне все равно" але українофобство пре від вас за три версти. і в той же часпричому пишу я що українською що російською однаково - ті самі нехтування орфографією та пунктуацією.але чомусь російська мова незважаючи на помилки для вас все одно залишилась російською.а от українську мову ви почали називати зневажливо та принижуючи. як саме - достатньо перечитати ваші дописи ще раз які я навів.так що можете скільки завгодно писати про ваше "мне все равно" але українофобство пре від вас за три версти. mephala Повідомлень: 6295 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 695 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 09:47 Козак-характерник написав: Якщо він НЕ живий, то не отримає пенсію. Бо отримати її зможе лише особисто, за фізичної присутності у відділенні банка. Тобто умовно не отримував гроші на протязі 4 місяців. Прийшов до каси особисто, з паспортом - отримав за всі 4 місяці. Одночасно його ідентифікували, переконалися, що він живий. Все просто. Якщо він НЕ живий, то не отримає пенсію. Бо отримати її зможе лише особисто, за фізичної присутності у відділенні банка. Тобто умовно не отримував гроші на протязі 4 місяців. Прийшов до каси особисто, з паспортом - отримав за всі 4 місяці. Одночасно його ідентифікували, переконалися, що він живий.Все просто.

перед тим як пенсію виплатити пенсіонеру потрібно її нарахувати.

і коли пенсіонер проживає на підконтрольній території то пфу знає що якщо немає інформації від рацс то пенсіонер живий і йому потрібно нарахувати пенсію.

коли ж пенсіонер проживає на окупованій території то які підстави нараховувати якщо не відомо живий він чи ні?

от приїде та пройде ідентифікацію що живий - то й нарахують на наступний місяць. перед тим як пенсію виплатити пенсіонеру потрібно її нарахувати.і коли пенсіонер проживає на підконтрольній території то пфу знає що якщо немає інформації від рацс то пенсіонер живий і йому потрібно нарахувати пенсію.коли ж пенсіонер проживає на окупованій території то які підстави нараховувати якщо не відомо живий він чи ні?от приїде та пройде ідентифікацію що живий - то й нарахують на наступний місяць. mephala Повідомлень: 6295 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 695 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 10:02 YKK написав: mephala написав: пфу коли працює на підконтрольній території він отримує інфу коли пенсіонер помер. причому регулярно. пфу коли працює на підконтрольній території він отримує інфу коли пенсіонер помер. причому регулярно. Насколько регулярно? Каждый месяц или раз в два месяца? Пенсия прекращает начисляться с даты смерти пенсионера, факт смерти подтверждается свидетельством. Это юридический факт. ПФУ получает инфу из реестра.

якщо пенсіонер проживає на непідконтрольній території то взнати чи живий він можна тільки під час ідентифікації. Тоже самое, узнать живой он (пенсионер) или нет ПФУ может только из реестра, на основании факта смерти. До подтверждения факта смерти начисляться они все равно будут. Приостанавливаются выплаты так называемым переселенцам по причине их отсутствия при прохождении обязательной идентификации (личное посещение отделения «Ощадбанка» с паспортом, банковской картой либо электронным пенсионным удостоверением (далее – ЭПУ*), обращение в кассу банка и осуществление любого действие со счетом (снятие наличных средств, оплата жилищно-коммунальных услуг, проверка баланса и прочее), которое требует введения ПИН-кода.)

Еще могут приостановить по причине проверки факта проживания (хотя они якобы отменены), по факту пересечения границы/линии разграничения, да и просто по любой причине (пенсионер же в большинстве случаев жаловаться никуда не будет). Система и практика такой идентификации дискриминационная и позорная, как для социального государства Насколько регулярно? Каждый месяц или раз в два месяца? Пенсия прекращает начисляться с даты смерти пенсионера, факт смерти подтверждается свидетельством. Это юридический факт. ПФУ получает инфу из реестра.Тоже самое, узнать живой он (пенсионер) или нет ПФУ может только из реестра, на основании факта смерти. До подтверждения факта смерти начисляться они все равно будут. Приостанавливаются выплаты так называемым переселенцам по причине их отсутствия при прохождении обязательной идентификации (личное посещение отделения «Ощадбанка» с паспортом, банковской картой либо электронным пенсионным удостоверением (далее – ЭПУ*), обращение в кассу банка и осуществление любого действие со счетом (снятие наличных средств, оплата жилищно-коммунальных услуг, проверка баланса и прочее), которое требует введения ПИН-кода.)Еще могут приостановить по причине проверки факта проживания (хотя они якобы отменены), по факту пересечения границы/линии разграничения, да и просто по любой причине (пенсионер же в большинстве случаев жаловаться никуда не будет). Система и практика такой идентификации дискриминационная и позорная, как для социального государства



якщо пфу не в стані отримати інформацію про те живий чи ні пенсіонер через державні органи (які не працюють там) то цілком логічно задіяти альтернативний шлях її отримання. і щомісячна ідентифікація це якраз той шлях.

так що ви претензії не туди пред’являєте.

ваші претензії адресуйте в мацкву з приводу окупації частини України через що порушені ваші права. якщо пфу не в стані отримати інформацію про те живий чи ні пенсіонер через державні органи (які не працюють там) то цілком логічно задіяти альтернативний шлях її отримання. і щомісячна ідентифікація це якраз той шлях.так що ви претензії не туди пред’являєте.ваші претензії адресуйте в мацкву з приводу окупації частини України через що порушені ваші права. mephala Повідомлень: 6295 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 695 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 10:07 ЛАД написав: YKK написав: ...........

Извините, но Вам лучше писать на русском. Меня Ваша мова не впечатляет ...........Извините, но Вам лучше писать на русском. Меня Ваша мова не впечатляет

Ему бы лучше вообще не писать.



Умилили 2 момента: признание моей заслуги в том, что он пишет на мове, и гордость тем, что хоть на русском, хоть на украинском не умеет пользоваться знаками препинания. Ему бы лучше вообще не писать.Умилили 2 момента: признание моей заслуги в том, что он пишет на мове, и гордость тем, что хоть на русском, хоть на украинском не умеет пользоваться знаками препинания.

ще один українофоб який використовує "мове"

і хто вам сказав що я не вмію користуватися розділовими знаками? не потрібно свої власні фантазії видавати за дійсність - в правилах форуму не написано що я повинен ними користуватися. ще один українофоб який використовує "мове"і хто вам сказав що я не вмію користуватися розділовими знаками? не потрібно свої власні фантазії видавати за дійсність - в правилах форуму не написано що я повинен ними користуватися. Востаннє редагувалось mephala в Чет 16 січ, 2020 10:13, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 6295 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 695 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 10:28 M-A-X написав: А что, постить видео как депутат ест козявки нельзя?

С Януковича можно было смеятся. А что, постить видео как депутат ест козявки нельзя?С Януковича можно было смеятся.



Но всё-таки до этого не дошло )))



https://www.youtube.com/watch?v=z9RxDyRjkWc Но всё-таки до этого не дошло ))) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14777 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3884 раз. Подякували: 5850 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 10:44 Re: Політичні дискусії Та тут насправді 90 % українофоби і половина - москвофіли .

А про грамотність та орфографію - взагалі смішно . Російська мова - взагалі нікому не потрібна в житті - хоч грамотна , хоч безграмотна . А говорити можна на будь-якому суржику - хоч російсько-українському , хоч українсько-російському . Все одно зрозуміло . Писана мова - будь-яка - стає просто умовно потрібною - бо з"являються програми - які виправляють все - і граматику , і орфографію - навіть стилістику . До речі - для англійської є така програмка реально, причому зроблена і підтримується українським стартапом ( старуватий та дорогуватий стартап - але так обзивають ) . Puente Повідомлень: 2364 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 10:57 mephala написав: YKK написав: mephala написав: пфу коли працює на підконтрольній території він отримує інфу коли пенсіонер помер. причому регулярно. пфу коли працює на підконтрольній території він отримує інфу коли пенсіонер помер. причому регулярно. Насколько регулярно? Каждый месяц или раз в два месяца? Пенсия прекращает начисляться с даты смерти пенсионера, факт смерти подтверждается свидетельством. Это юридический факт. ПФУ получает инфу из реестра.

якщо пенсіонер проживає на непідконтрольній території то взнати чи живий він можна тільки під час ідентифікації. Тоже самое, узнать живой он (пенсионер) или нет ПФУ может только из реестра, на основании факта смерти. До подтверждения факта смерти начисляться они все равно будут. Приостанавливаются выплаты так называемым переселенцам по причине их отсутствия при прохождении обязательной идентификации (личное посещение отделения «Ощадбанка» с паспортом, банковской картой либо электронным пенсионным удостоверением (далее – ЭПУ*), обращение в кассу банка и осуществление любого действие со счетом (снятие наличных средств, оплата жилищно-коммунальных услуг, проверка баланса и прочее), которое требует введения ПИН-кода.)

Еще могут приостановить по причине проверки факта проживания (хотя они якобы отменены), по факту пересечения границы/линии разграничения, да и просто по любой причине (пенсионер же в большинстве случаев жаловаться никуда не будет). Система и практика такой идентификации дискриминационная и позорная, как для социального государства Насколько регулярно? Каждый месяц или раз в два месяца? Пенсия прекращает начисляться с даты смерти пенсионера, факт смерти подтверждается свидетельством. Это юридический факт. ПФУ получает инфу из реестра.Тоже самое, узнать живой он (пенсионер) или нет ПФУ может только из реестра, на основании факта смерти. До подтверждения факта смерти начисляться они все равно будут. Приостанавливаются выплаты так называемым переселенцам по причине их отсутствия при прохождении обязательной идентификации (личное посещение отделения «Ощадбанка» с паспортом, банковской картой либо электронным пенсионным удостоверением (далее – ЭПУ*), обращение в кассу банка и осуществление любого действие со счетом (снятие наличных средств, оплата жилищно-коммунальных услуг, проверка баланса и прочее), которое требует введения ПИН-кода.)Еще могут приостановить по причине проверки факта проживания (хотя они якобы отменены), по факту пересечения границы/линии разграничения, да и просто по любой причине (пенсионер же в большинстве случаев жаловаться никуда не будет). Система и практика такой идентификации дискриминационная и позорная, как для социального государства



якщо пфу не в стані отримати інформацію про те живий чи ні пенсіонер через державні органи (які не працюють там) то цілком логічно задіяти альтернативний шлях її отримання. і щомісячна ідентифікація це якраз той шлях.

так що ви претензії не туди пред’являєте.

ваші претензії адресуйте в мацкву з приводу окупації частини України через що порушені ваші права. якщо пфу не в стані отримати інформацію про те живий чи ні пенсіонер через державні органи (які не працюють там) то цілком логічно задіяти альтернативний шлях її отримання. і щомісячна ідентифікація це якраз той шлях.так що ви претензії не туди пред’являєте.ваші претензії адресуйте в мацкву з приводу окупації частини України через що порушені ваші права.

Мой отец, пенсионер, умер еще в 2001 году, в конце июля. В августе пенсии уже не было.Чтобы похоронить человека надо обязательно уведомить, сдать паспорт и получить бумажку в ЖЭКе у паспортистки. А там передают во все инстанции. Мой отец, пенсионер, умер еще в 2001 году, в конце июля. В августе пенсии уже не было.Чтобы похоронить человека надо обязательно уведомить, сдать паспорт и получить бумажку в ЖЭКе у паспортистки. А там передают во все инстанции. Renee Повідомлень: 53 З нами з: 22.10.19 Подякував: 10 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 11:14 Renee написав: Мой отец, пенсионер, умер еще в 2001 году, в конце июля. В августе пенсии уже не было.Чтобы похоронить человека надо обязательно уведомить, сдать паспорт и получить бумажку в ЖЭКе у паспортистки. А там передают во все инстанции. Мой отец, пенсионер, умер еще в 2001 году, в конце июля. В августе пенсии уже не было.Чтобы похоронить человека надо обязательно уведомить, сдать паспорт и получить бумажку в ЖЭКе у паспортистки. А там передают во все инстанции.



так я про це і кажу - на підконтрольній території налагоджена комунікація між різними службами. тому ніякої додаткової ідентифікації пфу не потрібно - він і так взнає потрібно чи ні нараховувати пенсію.

у випадку окупованих територій пфу ніяк взнати цю інформацію так як там відсутні державні установи. тому вихід для пфу тільки один - щомісячна ідентифікація щоб знати нараховувати пенсію на наступний місяць чи ні. так я про це і кажу - на підконтрольній території налагоджена комунікація між різними службами. тому ніякої додаткової ідентифікації пфу не потрібно - він і так взнає потрібно чи ні нараховувати пенсію.у випадку окупованих територій пфу ніяк взнати цю інформацію так як там відсутні державні установи. тому вихід для пфу тільки один - щомісячна ідентифікація щоб знати нараховувати пенсію на наступний місяць чи ні. mephala Повідомлень: 6295 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 695 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 11:19 Puente написав: Та тут насправді 90 % українофоби і половина - москвофіли .

А про грамотність та орфографію - взагалі смішно . Російська мова - взагалі нікому не потрібна в житті - хоч грамотна , хоч безграмотна . А говорити можна на будь-якому суржику - хоч російсько-українському , хоч українсько-російському . Все одно зрозуміло . Писана мова - будь-яка - стає просто умовно потрібною - бо з"являються програми - які виправляють все - і граматику , і орфографію - навіть стилістику . До речі - для англійської є така програмка реально, причому зроблена і підтримується українським стартапом ( старуватий та дорогуватий стартап - але так обзивають ) . Та тут насправді 90 % українофоби і половина - москвофіли .А про грамотність та орфографію - взагалі смішно . Російська мова - взагалі нікому не потрібна в житті - хоч грамотна , хоч безграмотна . А говорити можна на будь-якому суржику - хоч російсько-українському , хоч українсько-російському . Все одно зрозуміло . Писана мова - будь-яка - стає просто умовно потрібною - бо з"являються програми - які виправляють все - і граматику , і орфографію - навіть стилістику . До речі - для англійської є така програмка реально, причому зроблена і підтримується українським стартапом ( старуватий та дорогуватий стартап - але так обзивають ) .

По каким критериям определяете украинофобство?

И москвофильство. По каким критериям определяете украинофобство?И москвофильство. detroytred

Повідомлень: 22899 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5216521752185219> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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