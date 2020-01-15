Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
YKK написав: Извините, но Вам лучше писать на русском. Меня Ваша мова не впечатляет
YKK написав:
zРадио написав:PS: а насчет обсуждаемых норм украинского языка - он прав, при всем к вам уважении
Может быть, но это касается норм украинского языка, а не мовы, на которой написаны посты этого участника форума.
YKK написав: Мова, в моем вопросе, как раз означала намек на то, что Вы очень хорошо говорите на русском языке, но зачем-то пытаетесь говорить на суржике ( что сами в ответе и признаете).
причому пишу я що українською що російською однаково - ті самі нехтування орфографією та пунктуацією. але чомусь російська мова незважаючи на помилки для вас все одно залишилась російською. а от українську мову ви почали називати зневажливо та принижуючи. як саме - достатньо перечитати ваші дописи ще раз які я навів. так що можете скільки завгодно писати про ваше "мне все равно" але українофобство пре від вас за три версти.
Козак-характерник написав:Якщо він НЕ живий, то не отримає пенсію. Бо отримати її зможе лише особисто, за фізичної присутності у відділенні банка. Тобто умовно не отримував гроші на протязі 4 місяців. Прийшов до каси особисто, з паспортом - отримав за всі 4 місяці. Одночасно його ідентифікували, переконалися, що він живий. Все просто.
перед тим як пенсію виплатити пенсіонеру потрібно її нарахувати. і коли пенсіонер проживає на підконтрольній території то пфу знає що якщо немає інформації від рацс то пенсіонер живий і йому потрібно нарахувати пенсію. коли ж пенсіонер проживає на окупованій території то які підстави нараховувати якщо не відомо живий він чи ні? от приїде та пройде ідентифікацію що живий - то й нарахують на наступний місяць.
mephala написав:пфу коли працює на підконтрольній території він отримує інфу коли пенсіонер помер. причому регулярно.
Насколько регулярно? Каждый месяц или раз в два месяца? Пенсия прекращает начисляться с даты смерти пенсионера, факт смерти подтверждается свидетельством. Это юридический факт. ПФУ получает инфу из реестра.
якщо пенсіонер проживає на непідконтрольній території то взнати чи живий він можна тільки під час ідентифікації.
Тоже самое, узнать живой он (пенсионер) или нет ПФУ может только из реестра, на основании факта смерти. До подтверждения факта смерти начисляться они все равно будут. Приостанавливаются выплаты так называемым переселенцам по причине их отсутствия при прохождении обязательной идентификации (личное посещение отделения «Ощадбанка» с паспортом, банковской картой либо электронным пенсионным удостоверением (далее – ЭПУ*), обращение в кассу банка и осуществление любого действие со счетом (снятие наличных средств, оплата жилищно-коммунальных услуг, проверка баланса и прочее), которое требует введения ПИН-кода.) Еще могут приостановить по причине проверки факта проживания (хотя они якобы отменены), по факту пересечения границы/линии разграничения, да и просто по любой причине (пенсионер же в большинстве случаев жаловаться никуда не будет). Система и практика такой идентификации дискриминационная и позорная, как для социального государства
якщо пфу не в стані отримати інформацію про те живий чи ні пенсіонер через державні органи (які не працюють там) то цілком логічно задіяти альтернативний шлях її отримання. і щомісячна ідентифікація це якраз той шлях. так що ви претензії не туди пред’являєте. ваші претензії адресуйте в мацкву з приводу окупації частини України через що порушені ваші права.
YKK написав:........... Извините, но Вам лучше писать на русском. Меня Ваша мова не впечатляет
Ему бы лучше вообще не писать.
Умилили 2 момента: признание моей заслуги в том, что он пишет на мове, и гордость тем, что хоть на русском, хоть на украинском не умеет пользоваться знаками препинания.
ще один українофоб який використовує "мове" і хто вам сказав що я не вмію користуватися розділовими знаками? не потрібно свої власні фантазії видавати за дійсність - в правилах форуму не написано що я повинен ними користуватися.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 16 січ, 2020 10:13, всього редагувалось 1 раз.
Та тут насправді 90 % українофоби і половина - москвофіли . А про грамотність та орфографію - взагалі смішно . Російська мова - взагалі нікому не потрібна в житті - хоч грамотна , хоч безграмотна . А говорити можна на будь-якому суржику - хоч російсько-українському , хоч українсько-російському . Все одно зрозуміло . Писана мова - будь-яка - стає просто умовно потрібною - бо з"являються програми - які виправляють все - і граматику , і орфографію - навіть стилістику . До речі - для англійської є така програмка реально, причому зроблена і підтримується українським стартапом ( старуватий та дорогуватий стартап - але так обзивають ) .
mephala написав:пфу коли працює на підконтрольній території він отримує інфу коли пенсіонер помер. причому регулярно.
Насколько регулярно? Каждый месяц или раз в два месяца? Пенсия прекращает начисляться с даты смерти пенсионера, факт смерти подтверждается свидетельством. Это юридический факт. ПФУ получает инфу из реестра.
якщо пенсіонер проживає на непідконтрольній території то взнати чи живий він можна тільки під час ідентифікації.
Тоже самое, узнать живой он (пенсионер) или нет ПФУ может только из реестра, на основании факта смерти. До подтверждения факта смерти начисляться они все равно будут. Приостанавливаются выплаты так называемым переселенцам по причине их отсутствия при прохождении обязательной идентификации (личное посещение отделения «Ощадбанка» с паспортом, банковской картой либо электронным пенсионным удостоверением (далее – ЭПУ*), обращение в кассу банка и осуществление любого действие со счетом (снятие наличных средств, оплата жилищно-коммунальных услуг, проверка баланса и прочее), которое требует введения ПИН-кода.) Еще могут приостановить по причине проверки факта проживания (хотя они якобы отменены), по факту пересечения границы/линии разграничения, да и просто по любой причине (пенсионер же в большинстве случаев жаловаться никуда не будет). Система и практика такой идентификации дискриминационная и позорная, как для социального государства
якщо пфу не в стані отримати інформацію про те живий чи ні пенсіонер через державні органи (які не працюють там) то цілком логічно задіяти альтернативний шлях її отримання. і щомісячна ідентифікація це якраз той шлях. так що ви претензії не туди пред’являєте. ваші претензії адресуйте в мацкву з приводу окупації частини України через що порушені ваші права.
Мой отец, пенсионер, умер еще в 2001 году, в конце июля. В августе пенсии уже не было.Чтобы похоронить человека надо обязательно уведомить, сдать паспорт и получить бумажку в ЖЭКе у паспортистки. А там передают во все инстанции.
Renee написав:Мой отец, пенсионер, умер еще в 2001 году, в конце июля. В августе пенсии уже не было.Чтобы похоронить человека надо обязательно уведомить, сдать паспорт и получить бумажку в ЖЭКе у паспортистки. А там передают во все инстанции.
так я про це і кажу - на підконтрольній території налагоджена комунікація між різними службами. тому ніякої додаткової ідентифікації пфу не потрібно - він і так взнає потрібно чи ні нараховувати пенсію. у випадку окупованих територій пфу ніяк взнати цю інформацію так як там відсутні державні установи. тому вихід для пфу тільки один - щомісячна ідентифікація щоб знати нараховувати пенсію на наступний місяць чи ні.
Puente написав:Та тут насправді 90 % українофоби і половина - москвофіли . А про грамотність та орфографію - взагалі смішно . Російська мова - взагалі нікому не потрібна в житті - хоч грамотна , хоч безграмотна . А говорити можна на будь-якому суржику - хоч російсько-українському , хоч українсько-російському . Все одно зрозуміло . Писана мова - будь-яка - стає просто умовно потрібною - бо з"являються програми - які виправляють все - і граматику , і орфографію - навіть стилістику . До речі - для англійської є така програмка реально, причому зроблена і підтримується українським стартапом ( старуватий та дорогуватий стартап - але так обзивають ) .
По каким критериям определяете украинофобство? И москвофильство.