Козак-характерник написав: Вкладчик1234 написав: Фактично політичний режим в Україні можна охарактеризувати як абсолютну монархію без можливості передачі престолу в спадок. У ролі короля президент країни, який тимчасово «приватизує» на свою користь усю повноту державної влади. Суті політичного режиму відповідає і суть економічного ладу. Українська держава засобами фіскальної системи через прямі й непрямі податки прагне привласнити таку частину суспільного продукту, яку вважає за потрібне. Для того щоб вона мала можливість успішно це зробити, чиновники державного апарату вимагають та силою змушують суб’єктів виробництва товарів і суб’єктів праці розкривати державі інформацію про джерела й обсяги їхніх грошових надходжень.



Виділене червоним, це те, про що я казав Будівельнику. Його бізнес не захищений. Якщо у сильного виникне юажання відібрати, зруйнувати, збанкротити його, то захисту від держави не буде. І будь ти хоч тричі розумний, діє право грубої сили. І таланти підприємця тут ні до чого.



П. С. І тут помилка в статті. Не абсолбтна, а сословна монархія. Абсолют - це до чого прагне кожний новий президент. Але олігархи - феодали бють такого царя, як Януковича. В нас сословна чи станова монархія - це форма феодальної держави, у якій поряд з королівською владою існує станове представництво. Тобто Верховна Рада.

Річ Посполита до та за часів 3х розділів.

Можливо і нас це попереду, якщо не зміниться.

