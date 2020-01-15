Додано: Чет 16 січ, 2020 12:19

Проблема украинского государства как раз в отсутствии организации, стратегии, анализа при принятии любых решений. И это касается не только пенсий, отсутствует вообще стратегия по неподконтрольным территориям, которые в Киеве упорно продолжают называть оккупированными. Вот пример решение Кабмина, которым управляет премьер ничего не смыслящий в экономике, о запрете выезда в РФ по внутреннему паспорту (т.е о прекращении упрощенного режима перемещения граждан Украины по территори РФ на основании внутреннего паспорта гражданина Украины). В пояснительной записке к постановлению говорится, что внутренние паспорта Украины имеют низкую степень защиты. Это приводит к ежегодному росту случаев, когда для пересечения границы используются поддельные документы, что в условиях вооруженной агрессии со стороны России является угрозой для национальной безопасности.

Довод тупой, но он укладывается в парадигму времен Порошенко.

Какие последствия я вижу для себя.

Не знаю как будет поступать Рф, но учитывая, что это межправительственное соглашение, будут требовать загранпаспорт, что естественно увеличит прибыль решал тут и теневые доходы миграционной службы Украины соответственно. Цены на "изготовление" загранпаспорта уже выросли. У меня как и у многих паспорт Украины, но учитывая такие "подарки" от Украины, местные власти усилят требование перехода на паспорта лнр/днр, так что в процессе получения документов республик, украинское правительство активно помогает (кто бы сомневался).