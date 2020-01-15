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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 16 січ, 2020 11:25
mephala написав:
якщо пфу не в стані отримати інформацію про те живий чи ні пенсіонер через державні органи (які не працюють там) то цілком логічно задіяти альтернативний шлях її отримання. і щомісячна ідентифікація це якраз той шлях.
так що ви претензії не туди пред’являєте.
ваші претензії адресуйте в мацкву з приводу окупації частини України через що порушені ваші права.
Так права нарушает не "мацква" как Вы выразились, а государство Украина. Чувствуете разницу?))) Свои права я могу отстоять. Проблем с этим нет. Мои родственники получают пенсию, в соответствии с законодательством Украины, проживая на неподконтрольной территории. Получают только пенсию, без социальной помощи, так как не проживают на подконтрольной территории, она им не нужна. Проблема есть у людей, которые не могут защитить себя от произвола украинской власти, вот об этом и шла речь в посте козака.
Своей "заботой" о пенсионерах, украинская власть создала чудовищную по масштабу коррупционную схему, в которой участвует вся государственная машина от погранслужбы, ПФУ, МинВОТ, правительства и многочисленной армии посредников, перевозчиков и решал.
Вы даже не представляете и не знаете как работает система по выплате пенсий пенсионерам проживающим на неподконтрольной территории, какие есть проблемы, но тут же даете советы и глупые решения.
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YKK
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Додано: Чет 16 січ, 2020 11:42
YKK написав:
Проблема есть у людей, которые не могут защитить себя от произвола украинской власти
1 Українська влада зобовязана підтримувати(захищати) тих хто підтримує/захищає її, а не тих хто махає триколором
2 Тут економічний форум
Хоч одному з захисників пенсій для ОРДЛОвців спадало на думку,що виплата пенсій туди = економічна диверсія
Пояснюю на пальцях
а - Українець виготовив товар , за це отримав зарплату і сплатив податки
б - частина цих податків на думку проордловців у вигляді грошей переміщається в ОРДЛО... там за ц ігрошу купують товар випуску ОРДЛО або педерації
Вихордить
Завтра український працівник не може продати свої виготовлені товари,бо не має тих хто їх купує, а мінфін(НБУ) повинен придумувати схему як надрукувати папірці.яків були передані в ордло.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 16 січ, 2020 11:53
ЛАД написав: M-A-X написав:
.............
Он у меня даже в друзьях оказался
Ошибка, легко объяснимая слишком мутными высказываниями, кот. каждый может понимать как хочет.
Вы просто оказались в конце долгой "дискуссии" о качестве украинской "демократии".
О качестве и происхождении управленческого аппарата Институтов Государственной власти, их целях и задачах.
На то время, когда даже с detroytred
пришли к общему знаменателю - видению процессов происходящих в Украине и причинах."Мутные высказывания" - регламентируются существованием иных "принципов влияния".
Суть деятельности руководителя заключается в использовании всех регламентированных возможностей, для получения конечного результата - определитесь Какой результат Вы хотите иметь? И главное нельзя сделать хуже - "за чей то счёт"(сокращения Прав и свобод).
"Всё и сразу" - получалось только у Шарикова - "Отобрать и поделить".
Что у нас в Украине сейчас и происходит, а так же методы выведения населения из под Права на средства производства и активной деятельности по созданию дополнительной прибыли - что называется "РАБОТА"!
Это когда Врач - лечит
Учитель - учит
Водитель - "водит"
Завод - изготавливает продукцию
Шахтёр - добывает полезные ископаемые
"Каждая кухарка может управлять Государством" - это когда жестко по Конституции прописаны её Права и Обязанности.
Вот именно "Обязанности"(ответственность пути её реализации) и "Права" с 2011 года Государства перед населением полностью нивелированы.
Как в результат Маємо-що маємо.
В то же время Украину только загоняют в пучину беспредела. Именно варианты внешнего и внутреннего влияния на процессы Вы застали. Не торопитесь с ВЫВОДАМИ!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Чет 16 січ, 2020 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 12:04
YKK написав: mephala написав:
якщо пфу не в стані отримати інформацію про те живий чи ні пенсіонер через державні органи (які не працюють там) то цілком логічно задіяти альтернативний шлях її отримання. і щомісячна ідентифікація це якраз той шлях.
так що ви претензії не туди пред’являєте.
ваші претензії адресуйте в мацкву з приводу окупації частини України через що порушені ваші права.
Так права нарушает не "мацква" как Вы выразились, а государство Украина. Чувствуете разницу?))) Свои права я могу отстоять. Проблем с этим нет. Мои родственники получают пенсию, в соответствии с законодательством Украины, проживая на неподконтрольной территории. Получают только пенсию, без социальной помощи, так как не проживают на подконтрольной территории, она им не нужна. Проблема есть у людей, которые не могут защитить себя от произвола украинской власти, вот об этом и шла речь в посте козака.
Своей "заботой" о пенсионерах, украинская власть создала чудовищную по масштабу коррупционную схему, в которой участвует вся государственная машина от погранслужбы, ПФУ, МинВОТ, правительства и многочисленной армии посредников, перевозчиков и решал.
Вы даже не представляете и не знаете как работает система по выплате пенсий пенсионерам проживающим на неподконтрольной территории, какие есть проблемы, но тут же даете советы и глупые решения.
Держава Україна якось представлена на окупованих територіях? То як вона може щось там порушувати коли там відсутні державні установи?
Так що вам прямо в мацкву і там волайте. Хочете пенсії - приїжджайте на контрольовану територію і отримуйте.
І те що вам видаються мої версії дурними - це від того що ви хочете щоб права у вас були а обов’язки ні.
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mephala
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Додано: Чет 16 січ, 2020 12:06
ребят,знаю,что читаете,пока перерыв до 12-30 протрольте спикера мол прошу не говорить визначайтесь та проголосувати,а просто голосувати,глядишь парикмахеры и рестораторы не поймут
.Смотрю как Бондаренко с Лёхой за правки горло рвут,толку то не будет всё равно,так трольните маяком спикера,а шо делать
Так хоть прикольнуться с их прошу визначатись или прошу проголосувати))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Додано: Чет 16 січ, 2020 12:10
Подолянин написав: andrein написав:
Около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство в прошлом году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Брехня 100%
Им было отказано в отказе от Украинского Гражданства.
Большей частью это заробитчане и выехавшие на ПМЖ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Чет 16 січ, 2020 12:19
Проблема украинского государства как раз в отсутствии организации, стратегии, анализа при принятии любых решений. И это касается не только пенсий, отсутствует вообще стратегия по неподконтрольным территориям, которые в Киеве упорно продолжают называть оккупированными. Вот пример решение Кабмина, которым управляет премьер ничего не смыслящий в экономике, о запрете выезда в РФ по внутреннему паспорту (т.е о прекращении упрощенного режима перемещения граждан Украины по территори РФ на основании внутреннего паспорта гражданина Украины). В пояснительной записке к постановлению говорится, что внутренние паспорта Украины имеют низкую степень защиты. Это приводит к ежегодному росту случаев, когда для пересечения границы используются поддельные документы, что в условиях вооруженной агрессии со стороны России является угрозой для национальной безопасности.
Довод тупой, но он укладывается в парадигму времен Порошенко.
Какие последствия я вижу для себя.
Не знаю как будет поступать Рф, но учитывая, что это межправительственное соглашение, будут требовать загранпаспорт, что естественно увеличит прибыль решал тут и теневые доходы миграционной службы Украины соответственно. Цены на "изготовление" загранпаспорта уже выросли. У меня как и у многих паспорт Украины, но учитывая такие "подарки" от Украины, местные власти усилят требование перехода на паспорта лнр/днр, так что в процессе получения документов республик, украинское правительство активно помогает (кто бы сомневался).
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YKK
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Додано: Чет 16 січ, 2020 12:23
Козак-характерник написав: Вкладчик1234 написав:
Фактично політичний режим в Україні можна охарактеризувати як абсолютну монархію без можливості передачі престолу в спадок. У ролі короля президент країни, який тимчасово «приватизує» на свою користь усю повноту державної влади. Суті політичного режиму відповідає і суть економічного ладу. Українська держава засобами фіскальної системи через прямі й непрямі податки прагне привласнити таку частину суспільного продукту, яку вважає за потрібне. Для того щоб вона мала можливість успішно це зробити, чиновники державного апарату вимагають та силою змушують
суб’єктів виробництва товарів і суб’єктів праці розкривати державі інформацію про джерела й обсяги їхніх грошових надходжень.
Виділене червоним, це те, про що я казав Будівельнику. Його бізнес не захищений. Якщо у сильного виникне юажання відібрати, зруйнувати, збанкротити його, то захисту від держави не буде. І будь ти хоч тричі розумний, діє право грубої сили. І таланти підприємця тут ні до чого.
П. С. І тут помилка в статті. Не абсолбтна, а сословна монархія. Абсолют - це до чого прагне кожний новий президент. Але олігархи - феодали бють такого царя, як Януковича. В нас сословна чи станова монархія - це форма феодальної держави, у якій поряд з королівською владою існує станове представництво. Тобто Верховна Рада.
Річ Посполита до та за часів 3х розділів.
Можливо і нас це попереду, якщо не зміниться.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Чет 16 січ, 2020 12:27
mephala написав:
Так що вам прямо в мацкву і там волайте.
Не говорите мне что делать, и я не скажу куда Вам идти))
П.С. У Вас не только проблемы с написанием постов, но и с обычной мыслительной деятельностью)
Востаннє редагувалось YKK
в Чет 16 січ, 2020 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 12:29
budivelnik написав:
Українська влада зобовязана підтримувати(захищати) тих хто підтримує/захищає її, а не тих хто махає триколором
взагалі то Україна зобов’язана підтримувати своїх громадян. Просто в нас відсутні механізми позбавлення громадянства певних індивідуумів. за колабораціонізм в тому числі.
але так як на окупованих територіях Україна позбавлена можливості підтримки своїх громадян то за підтримкою їм доводиться приїжджати на контрольовану територію.
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