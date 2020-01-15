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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5217521852195220 Додано: Чет 16 січ, 2020 12:33 Replay написав: YKK Существенным условием при подобного рода пенсионном страховании является то, что страховой случай наступит неизбежно, при наступлении страхового случая.

Точно?



Предположим, два варианта при "солидарной системе":

1. Я "наработал" на пенсию, но склеил ласты в первый же год, после выхода.

2. Я "наработал" на пенсию, но прожил 30 лет после выхода на пенсию.



Вопросы!

1.Какой интерес Государства при "солиарной системе" в продолжительной жизни пенсионера на пенсии?

2. Отдавая своё здоровье на предприятии, умирая сразу после выхода на пенсию, что получат мои дети? Точно?Предположим, два варианта при "солидарной системе":1. Я "наработал" на пенсию, но склеил ласты в первый же год, после выхода.2. Я "наработал" на пенсию, но прожил 30 лет после выхода на пенсию.Вопросы!1.Какой интерес Государства при "солиарной системе" в продолжительной жизни пенсионера на пенсии?

Вы только подходите к пониманию.

1. Это процесс "приватизации" путём акционирования, согласно трудового вклада регламентированного Государством. И Право влияния на производственный процесс.(акционирование)

- Попытки чего в 90х оказались под крышей чёрного криминала.

2. Процесс приватизации и регламентация перестройки производственной деятельности.("Трудовым коллективом")

3. "Пенсия"(советская) имела интересное разделение, о котором многие "Забывают" - трудовая и .... согласно удержанных средств с з/п, что есть прямой доход Государства(для этого в Украине не существует национального платёжного средства, методики индексации, компенсации - от чего Государство постоянно уходит, для выкачки средств экономическим криминалом (Ефим Леонидович Звягильский 1992год)).

...........................................................................

Все параметры можно перечислять бесконечно.

При чём константа - рушилась сознательно, потому, что это было выгодно многим - уйти от ответственности.("система заметания следов на Государственном уровне")



Replay написав: 2. Отдавая своё здоровье на предприятии, умирая сразу после выхода на пенсию, что получат мои дети?

Как раз этот вопрос замечательно регламентировался Законом Украины "о всебщем медикосоциальном страховании с 24.08.1992года" и ещё рядом вытекающих Законов.

- и вновь ... "2011 год - забастовки под Донецким ПФ."

Это как раз там было основное количество холопов казённых отдавщих ВСЁ Государству. Вы только подходите к пониманию.1. Это процесс "приватизации" путём акционирования, согласно трудового вклада регламентированного Государством. И Право влияния на производственный процесс.(акционирование)- Попытки чего в 90х оказались под крышей чёрного криминала.2. Процесс приватизации и регламентация перестройки производственной деятельности.("Трудовым коллективом")3. "Пенсия"(советская) имела интересное разделение, о котором многие "Забывают" - трудовая и .... согласно удержанных средств с з/п, что есть прямой доход Государства(для этого в Украине не существует национального платёжного средства, методики индексации, компенсации - от чего Государство постоянно уходит, для выкачки средств экономическим криминалом (Ефим Леонидович Звягильский 1992год))............................................................................Все параметры можно перечислять бесконечно.При чём константа - рушилась сознательно, потому, что это было выгодно многим - уйти от ответственности.("система заметания следов на Государственном уровне")Как раз этот вопрос замечательно регламентировался Законом Украины "о всебщем медикосоциальном страховании с 24.08.1992года" и ещё рядом вытекающих Законов.- и вновь ... "2011 год - забастовки под Донецким ПФ."Это как раз там было основное количество холопов казённых отдавщих ВСЁ Государству. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 16 січ, 2020 12:41, всього редагувалось 2 разів. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7542 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 12:35 Re: Політичні дискусії mephala написав: але так як на окупованих територіях Україна позбавлена можливості підтримки своїх громадян то за підтримкою їм доведеться приїжджати на контрольовану територію. але так як на окупованих територіях Україна позбавлена можливості підтримки своїх громадян то за підтримкою їм доведеться приїжджати на контрольовану територію.

Приостановление выплаты заслуженной пенсии переселенцам из-за проживания на неподконтрольной украинской власти территории – незаконно. Об этом говорится в образцовом решении Верховного суда Украины по делу № 805/402/18 (производство № Пз/9901/20/18) касаемо возобновления выплаты пенсии внутренне перемещенному лицу (ВПЛ) в связи с возвращением на неподконтрольную территорию.

Удовлетворяя иск, ВС сослался на решение КСУ от 7 октября 2009 года №25-рп/2009, согласно которому право гражданина на получение назначенной ему пенсии не может быть связано с таким условием, как постоянное проживание в Украине; государство в соответствии с конституционными принципами обязано гарантировать это право независимо от того, где проживает лицо, которому назначена пенсия, в Украине или за ее пределами. В решении по делу «Пичкур против Украины» Европейский суд по правам человека указал (ЕСПЧ), что право на получение пенсии, которое стало зависимым от места проживания заявителя, свидетельствует о разнице в поведении, которая нарушала ст. 14 Конвенции в сочетании со ст. 1 Протокола.

В этих решениях КСУ и ЕСПЧ применен подход, согласно которому право на пенсию и ее получение не может быть связано с местом проживания человека. «Такой подход можно распространить не только на граждан, выехавших на постоянное место жительства за рубеж, но и на внутренне перемещенных лиц, имеющих постоянное место жительства на неподконтрольной правительству Украины территории. В контексте рассматриваемого дела, правовая связь между государством и человеком, которая предусматривает взаимные права и обязанности, подтверждается фактом приобретения гражданства. Свобода передвижения и свободный выбор места проживания гарантируется ст. 33 Конституции каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины»

П.С. mephala, удивительно, но иск подан не к "мацкве", а к территориальному управлению Пенсионного фонда Украины. Приостановление выплаты заслуженной пенсии переселенцам из-за проживания на неподконтрольной украинской власти территории – незаконно. Об этом говорится в образцовом решении Верховного суда Украины по делу № 805/402/18 (производство № Пз/9901/20/18) касаемо возобновления выплаты пенсии внутренне перемещенному лицу (ВПЛ) в связи с возвращением на неподконтрольную территорию.Удовлетворяя иск, ВС сослался на решение КСУ от 7 октября 2009 года №25-рп/2009, согласно которому право гражданина на получение назначенной ему пенсии не может быть связано с таким условием, как постоянное проживание в Украине; государство в соответствии с конституционными принципами обязано гарантировать это право независимо от того, где проживает лицо, которому назначена пенсия, в Украине или за ее пределами. В решении по делу «Пичкур против Украины» Европейский суд по правам человека указал (ЕСПЧ), что право на получение пенсии, которое стало зависимым от места проживания заявителя, свидетельствует о разнице в поведении, которая нарушала ст. 14 Конвенции в сочетании со ст. 1 Протокола.В этих решениях КСУ и ЕСПЧ применен подход, согласно которому право на пенсию и ее получение не может быть связано с местом проживания человека. «Такой подход можно распространить не только на граждан, выехавших на постоянное место жительства за рубеж, но и на внутренне перемещенных лиц, имеющих постоянное место жительства на неподконтрольной правительству Украины территории. В контексте рассматриваемого дела, правовая связь между государством и человеком, которая предусматривает взаимные права и обязанности, подтверждается фактом приобретения гражданства. Свобода передвижения и свободный выбор места проживания гарантируется ст. 33 Конституции каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины»П.С. mephala, удивительно, но иск подан не к "мацкве", а к территориальному управлению Пенсионного фонда Украины. YKK

Повідомлень: 1263 З нами з: 30.10.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 12:36 YKK написав: mephala написав: Так що вам прямо в мацкву і там волайте. Так що вам прямо в мацкву і там волайте.

Не говорите мне что делать, и я не скажу куда Вам идти))

П.С. У Вас не только проблемы с написанием постов, но и с обычной мыслительной деятельностью) Не говорите мне что делать, и я не скажу куда Вам идти))П.С. У Вас не только проблемы с написанием постов, но и с обычной мыслительной деятельностью)

так і ви тоді не вказуйте як виплачувати пенсії з пфу до якого я сплачую внески а окуповані території ні. бо я вже сказав куди вам йти.



ЗІ

як вас заділо моє припущення про бажання мати права і не мати обов’язки.

100% влучання що навіть вирішили перейти до обговорення моєї розумової діяльності. так і ви тоді не вказуйте як виплачувати пенсії з пфу до якого я сплачую внески а окуповані території ні. бо я вже сказав куди вам йти.ЗІяк вас заділо моє припущення про бажання мати права і не мати обов’язки.100% влучання що навіть вирішили перейти до обговорення моєї розумової діяльності. mephala Повідомлень: 6301 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 695 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 12:45 mephala написав: YKK написав: mephala написав: Так що вам прямо в мацкву і там волайте. Так що вам прямо в мацкву і там волайте.

Не говорите мне что делать, и я не скажу куда Вам идти))

П.С. У Вас не только проблемы с написанием постов, но и с обычной мыслительной деятельностью) Не говорите мне что делать, и я не скажу куда Вам идти))П.С. У Вас не только проблемы с написанием постов, но и с обычной мыслительной деятельностью)

так і ви тоді не вказуйте як виплачувати пенсії з пфу до якого я сплачую внески а окуповані території ні. бо я вже сказав куди вам йти.



ЗІ

як вас заділо моє припущення про бажання мати права і не мати обов’язки.

100% влучання що навіть вирішили перейти до обговорення моєї розумової діяльності. так і ви тоді не вказуйте як виплачувати пенсії з пфу до якого я сплачую внески а окуповані території ні. бо я вже сказав куди вам йти.ЗІяк вас заділо моє припущення про бажання мати права і не мати обов’язки.100% влучання що навіть вирішили перейти до обговорення моєї розумової діяльності.

Вы на 1000% не Правы!

Не правы по самой сути вопроса!!!!!

- Его происхождению и результатам.

Чем больше будете разгонять демагогию по этому поводу - тем сами себя загоните в в глухой угол. Вы на 1000% не Правы!Не правы по самой сути вопроса!!!!!- Его происхождению и результатам.Чем больше будете разгонять демагогию по этому поводу - тем сами себя загоните в в глухой угол. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7542 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 12:45 YKK написав: mephala написав: але так як на окупованих територіях Україна позбавлена можливості підтримки своїх громадян то за підтримкою їм доведеться приїжджати на контрольовану територію. але так як на окупованих територіях Україна позбавлена можливості підтримки своїх громадян то за підтримкою їм доведеться приїжджати на контрольовану територію.

Приостановление выплаты заслуженной пенсии переселенцам из-за проживания на неподконтрольной украинской власти территории – незаконно. Об этом говорится в образцовом решении Верховного суда Украины по делу № 805/402/18 (производство № Пз/9901/20/18) касаемо возобновления выплаты пенсии внутренне перемещенному лицу (ВПЛ) в связи с возвращением на неподконтрольную территорию.

Удовлетворяя иск, ВС сослался на решение КСУ от 7 октября 2009 года №25-рп/2009, согласно которому право гражданина на получение назначенной ему пенсии не может быть связано с таким условием, как постоянное проживание в Украине; государство в соответствии с конституционными принципами обязано гарантировать это право независимо от того, где проживает лицо, которому назначена пенсия, в Украине или за ее пределами. В решении по делу «Пичкур против Украины» Европейский суд по правам человека указал (ЕСПЧ), что право на получение пенсии, которое стало зависимым от места проживания заявителя, свидетельствует о разнице в поведении, которая нарушала ст. 14 Конвенции в сочетании со ст. 1 Протокола.

В этих решениях КСУ и ЕСПЧ применен подход, согласно которому право на пенсию и ее получение не может быть связано с местом проживания человека. «Такой подход можно распространить не только на граждан, выехавших на постоянное место жительства за рубеж, но и на внутренне перемещенных лиц, имеющих постоянное место жительства на неподконтрольной правительству Украины территории. В контексте рассматриваемого дела, правовая связь между государством и человеком, которая предусматривает взаимные права и обязанности, подтверждается фактом приобретения гражданства. Свобода передвижения и свободный выбор места проживания гарантируется ст. 33 Конституции каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины»

П.С. mephala, удивительно, но иск подан не к "мацкве", а к территориальному управлению Пенсионного фонда Украины. Приостановление выплаты заслуженной пенсии переселенцам из-за проживания на неподконтрольной украинской власти территории – незаконно. Об этом говорится в образцовом решении Верховного суда Украины по делу № 805/402/18 (производство № Пз/9901/20/18) касаемо возобновления выплаты пенсии внутренне перемещенному лицу (ВПЛ) в связи с возвращением на неподконтрольную территорию.Удовлетворяя иск, ВС сослался на решение КСУ от 7 октября 2009 года №25-рп/2009, согласно которому право гражданина на получение назначенной ему пенсии не может быть связано с таким условием, как постоянное проживание в Украине; государство в соответствии с конституционными принципами обязано гарантировать это право независимо от того, где проживает лицо, которому назначена пенсия, в Украине или за ее пределами. В решении по делу «Пичкур против Украины» Европейский суд по правам человека указал (ЕСПЧ), что право на получение пенсии, которое стало зависимым от места проживания заявителя, свидетельствует о разнице в поведении, которая нарушала ст. 14 Конвенции в сочетании со ст. 1 Протокола.В этих решениях КСУ и ЕСПЧ применен подход, согласно которому право на пенсию и ее получение не может быть связано с местом проживания человека. «Такой подход можно распространить не только на граждан, выехавших на постоянное место жительства за рубеж, но и на внутренне перемещенных лиц, имеющих постоянное место жительства на неподконтрольной правительству Украины территории. В контексте рассматриваемого дела, правовая связь между государством и человеком, которая предусматривает взаимные права и обязанности, подтверждается фактом приобретения гражданства. Свобода передвижения и свободный выбор места проживания гарантируется ст. 33 Конституции каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины»П.С. mephala, удивительно, но иск подан не к "мацкве", а к территориальному управлению Пенсионного фонда Украины.

ну так все вірно. і чим це протирічить тому що я казав?

mephala написав: пфу коли працює на підконтрольній території він отримує інфу коли пенсіонер помер. причому регулярно.

якщо пенсіонер проживає на непідконтрольній території то взнати чи живий він можна тільки під час ідентифікації. тому ідентифікація повинна бути щомісячна якщо відміняти довідку переселенця. не знаю чи це полегшить їм життя. пфу коли працює на підконтрольній території він отримує інфу коли пенсіонер помер. причому регулярно.якщо пенсіонер проживає на непідконтрольній території то взнати чи живий він можна тільки під час ідентифікації. тому ідентифікація повинна бути щомісячна якщо відміняти довідку переселенця. не знаю чи це полегшить їм життя.

хай живе де хоче - але якщо проживає на окупованій території то повинен щомісячно пройти ідентифікацію щоб пфу знав нараховувати пенсію чи ні ну так все вірно. і чим це протирічить тому що я казав?хай живе де хоче - але якщо проживає на окупованій території то повинен щомісячно пройти ідентифікацію щоб пфу знав нараховувати пенсію чи ні mephala Повідомлень: 6301 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 695 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 12:46 Replay написав: ...

Предположим, два варианта при "солидарной системе":

1. Я "наработал" на пенсию, но склеил ласты в первый же год, после выхода.

2. Я "наработал" на пенсию, но прожил 30 лет после выхода на пенсию .



Вопросы!

1.Какой интерес Государства при "солиарной системе" в продолжительной жизни пенсионера на пенсии?

2. Отдавая своё здоровье на предприятии, умирая сразу после выхода на пенсию, что получат мои дети?

...

...Предположим, два варианта при "солидарной системе":1. Я "наработал" на пенсию, но склеил ласты в первый же год, после выхода.Вопросы!1.Какой интерес Государства при "солиарной системе" в продолжительной жизни пенсионера на пенсии?2. Отдавая своё здоровье на предприятии, умирая сразу после выхода на пенсию, что получат мои дети?...



Можно я отвечу на вопросы?

1. Никакого. Идеальный гражданин для государства в данном случае должен умереть в последний рабочий день перед выходом на пенсию.

2. Ничего. Увы



По выделенному - живите долго и счастливо. Обидно выходить на пенсию с убитым здоровьем и получать копейки ... Можно я отвечу на вопросы?1. Никакого. Идеальный гражданин для государства в данном случае должен умереть в последний рабочий день перед выходом на пенсию.2. Ничего. УвыПо выделенному - живите долго и счастливо. Обидно выходить на пенсию с убитым здоровьем и получать копейки ... I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.

https://youtu.be/lqASlj09NEQ galadriel

Повідомлень: 472 З нами з: 29.01.18 Подякував: 36 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 12:51 Подолянин написав: andrein написав: Около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство в прошлом году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство в прошлом году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Брехня 100% Брехня 100%



http://www.statdata.ru/russia

По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 июля 2019 г. составила 146,7 млн человек. С начала года численность населения сократилась на 64,8 тыс. человек, или на 0,04% (за аналогичный период предыдущего года - уменьшилась на 88,7 тыс. человек, или на 0,1%). Миграционный прирост на 67,4% компенсировал естественную убыль населения.



Соответственно, за первые 6 мес. 2019-го мигрантов, получивших паспорта РФ, было 64,8 тыс * 67,4 = 43,7 тыс. Сколько из них украинцев, вопрос. Скорее всего, что бОльшая часть, но за 12 мес все равно никак не получится ни 250 тыс, ни 500...



Вообще, 500 тыс паспортов в год - это даже для США неподъемный показатель. Это огромные государственные расходы. Аннексию Крыма в расчет не берем - там плюс не только к населению, но и к экономике, пусть даже худой и бедный, но все же... По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 июля 2019 г. составила 146,7 млн человек. С начала года численность населения сократилась на 64,8 тыс. человек, или на 0,04% (за аналогичный период предыдущего года - уменьшилась на 88,7 тыс. человек, или на 0,1%). Миграционный прирост на 67,4% компенсировал естественную убыль населения.Соответственно, за первые 6 мес. 2019-го мигрантов, получивших паспорта РФ, было 64,8 тыс * 67,4 = 43,7 тыс. Сколько из них украинцев, вопрос. Скорее всего, что бОльшая часть, но за 12 мес все равно никак не получится ни 250 тыс, ни 500...Вообще, 500 тыс паспортов в год - это даже для США неподъемный показатель. Это огромные государственные расходы. Аннексию Крыма в расчет не берем - там плюс не только к населению, но и к экономике, пусть даже худой и бедный, но все же... zРадио

Повідомлень: 4721 З нами з: 02.05.18 Подякував: 888 раз. Подякували: 2029 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 12:56 Козак-характерник написав: mephala написав: YKK написав: И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины . А всякие рассказы о солидарной системе, решениях Кабмина, оккупированной территории и прочей *****, это рассказы для бедных. Это все бред. Я понимаю, что многим претит сам факт получения гражданами Украины на неподконтрольной территории пенсий, но пока это так. И это. А всякие рассказы о солидарной системе, решениях Кабмина, оккупированной территории и прочей *****, это рассказы для бедных. Это все бред. Я понимаю, что многим претит сам факт получения гражданами Украины на неподконтрольной территории пенсий, но пока это так.

забавно. і хто забезпечує дотримання прав на не підконтрольних територіях?

які з державних структур там працюють? забавно. і хто забезпечує дотримання прав на не підконтрольних територіях?які з державних структур там працюють?

Мова йшла про дотримання прав на підконтрольній території. Там то нічого гарантувати не можна. Якщо громадянин України опинився на вільній Україні, то він нічим не відрізняється від всіх інших громадян, тих, що постійно проживають на не окупованій частині. Мова йшла про дотримання прав на підконтрольній території. Там то нічого гарантувати не можна. Якщо громадянин України опинився на вільній Україні, то він нічим не відрізняється від всіх інших громадян, тих, що постійно проживають на не окупованій частині.

100% так!

НО!!!

Именно в Донецкой области, как и на подконтрольной территории НИКОГДА НЕ РАБОТАЛИ ЗАКОНЫ Государства УКРАИНА!

Что продолжается и сейчас.

вновь: 2011 год.... -? 100% так!НО!!!Именно в Донецкой области, как и на подконтрольной территории НИКОГДА НЕ РАБОТАЛИ ЗАКОНЫ Государства УКРАИНА!вновь: 2011 год.... -? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7542 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 12:57 Откуда они в Раде ?



andrein Повідомлень: 608 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 158 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5217521852195220 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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