Додано: Чет 16 січ, 2020 12:46

Предположим, два варианта при "солидарной системе":

1. Я "наработал" на пенсию, но склеил ласты в первый же год, после выхода.

2. Я "наработал" на пенсию, но прожил 30 лет после выхода на пенсию .



Вопросы!

1.Какой интерес Государства при "солиарной системе" в продолжительной жизни пенсионера на пенсии?

2. Отдавая своё здоровье на предприятии, умирая сразу после выхода на пенсию, что получат мои дети?

Можно я отвечу на вопросы?

1. Никакого. Идеальный гражданин для государства в данном случае должен умереть в последний рабочий день перед выходом на пенсию.

2. Ничего. Увы



