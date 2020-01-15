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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5219522052215222> Додано: Чет 16 січ, 2020 13:28 Козак-характерник написав: YKK написав: Козак-характерник написав: Сподіваюся на зміни і здоровий глузд. Також на те, що держава є державою, а не беспрєдєльщиком. Сподіваюся на зміни і здоровий глузд. Також на те, що держава є державою, а не беспрєдєльщиком. Я скептически настроен. От государства жду только какой либо "подлянки", что подтверждается опытом этих непростых лет. Я скептически настроен. От государства жду только какой либо "подлянки", что подтверждается опытом этих непростых лет.

Холодним розумом я сприймаю так як і Ви. Не чекаю вже давно нічого доброго. Але сподіваюся лише на милість Божу. Лише Він може врятувати нас! Холодним розумом я сприймаю так як і Ви. Не чекаю вже давно нічого доброго. Але сподіваюся лише на милість Божу. Лише Він може врятувати нас!

История уже знала такой пример:

- поп Гапон.



Урятувалися не усі. История уже знала такой пример:- поп Гапон.Урятувалися не усі. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7547 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 13:30 Зеленский снизил призывной возраст с 20 до 18 лет )))

А говорили, что Порошенко воинственный.



В чём смысл этого снижения, чтобы кто-то объяснил ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14780 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3884 раз. Подякували: 5854 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 13:33 freeze написав: Зеленский снизил призывной возраст с 20 до 18 лет )))

А говорили, что Порошенко воинственный.



В чём смысл этого снижения, чтобы кто-то объяснил ? Зеленский снизил призывной возраст с 20 до 18 лет )))А говорили, что Порошенко воинственный.В чём смысл этого снижения, чтобы кто-то объяснил ?



А в СРСР чому 18 було ? Тому що так адекватніше набагато , ніж в 20 . Майже зразу після школи розподіл проходить , а то дехто по пару років без діла валандається ... А в СРСР чому 18 було ? Тому що так адекватніше набагато , ніж в 20 . Майже зразу після школи розподіл проходить , а то дехто по пару років без діла валандається ... Puente Повідомлень: 2367 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 13:38 .Смотрю как Бондаренко с Лёхой за правки горло рвут,толку то не будет всё равно,так трольните маяком спикера,а шо делать Так хоть прикольнуться с их прошу визначатись или прошу проголосувати))[/quote]

+1

Интересно было бы посмотреть на это.



Не понимаю зачем такая маскировка, от кого или для кого?!

Те, кто в теме (хоть немного интересуется) это знает.

Кто даже не интересуется, им побоку.



Зачем на грязном костюме табличка - *чистый*.. [quote="4843491:Мизантрóп"]ребят,знаю,что читаете,пока перерыв до 12-30 протрольте спикера мол прошу не говорить визначайтесь та проголосувати,а просто голосувати,глядишь парикмахеры и рестораторы не поймут.Смотрю как Бондаренко с Лёхой за правки горло рвут,толку то не будет всё равно,так трольните маяком спикера,а шо делатьТак хоть прикольнуться с их прошу визначатись или прошу проголосувати))[/quote]+1Интересно было бы посмотреть на это.Не понимаю зачем такая маскировка, от кого или для кого?!Те, кто в теме (хоть немного интересуется) это знает.Кто даже не интересуется, им побоку.Зачем на грязном костюме табличка - *чистый*.. detroytred

Повідомлень: 22901 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 13:39 YKK написав: Проблема украинского государства как раз в отсутствии организации, стратегии, анализа при принятии любых решений. И это касается не только пенсий, отсутствует вообще стратегия по неподконтрольным территориям, которые в Киеве упорно продолжают называть оккупированными. Вот пример решение Кабмина, которым управляет премьер ничего не смыслящий в экономике, о запрете выезда в РФ по внутреннему паспорту (т.е о прекращении упрощенного режима перемещения граждан Украины по территори РФ на основании внутреннего паспорта гражданина Украины). В пояснительной записке к постановлению говорится, что внутренние паспорта Украины имеют низкую степень защиты. Это приводит к ежегодному росту случаев, когда для пересечения границы используются поддельные документы, что в условиях вооруженной агрессии со стороны России является угрозой для национальной безопасности.

Довод тупой, но он укладывается в парадигму времен Порошенко.

Какие последствия я вижу для себя.

Не знаю как будет поступать Рф, но учитывая, что это межправительственное соглашение, будут требовать загранпаспорт, что естественно увеличит прибыль решал тут и теневые доходы миграционной службы Украины соответственно. Цены на "изготовление" загранпаспорта уже выросли. У меня как и у многих паспорт Украины, но учитывая такие "подарки" от Украины, местные власти усилят требование перехода на паспорта лнр/днр, так что в процессе получения документов республик, украинское правительство активно помогает (кто бы сомневался) . И это касается не только пенсий, отсутствует вообще стратегия по неподконтрольным территориям, которые в Киеве упорно продолжают называть оккупированными. Вот пример решение Кабмина, которым управляет премьер ничего не смыслящий в экономике, о запрете выезда в РФ по внутреннему паспорту (т.е о прекращении упрощенного режима перемещения граждан Украины по территори РФ на основании внутреннего паспорта гражданина Украины). В пояснительной записке к постановлению говорится, что внутренние паспорта Украины имеют низкую степень защиты. Это приводит к ежегодному росту случаев, когда для пересечения границы используются поддельные документы, что в условиях вооруженной агрессии со стороны России является угрозой для национальной безопасности.Довод тупой, но он укладывается в парадигму времен Порошенко.Какие последствия я вижу для себя.Не знаю как будет поступать Рф, но учитывая, что это межправительственное соглашение, будут требовать загранпаспорт, что естественно увеличит прибыль решал тут и теневые доходы миграционной службы Украины соответственно. Цены на "изготовление" загранпаспорта уже выросли. У меня как и у многих паспорт Украины, но учитывая такие "подарки" от Украины, местные власти усилят требование перехода на паспорта лнр/днр, так что в процессе получения документов республик, украинское правительство активно помогает



Как раз есть, но они не про нашу честь. И принимает их давно не "украинское государство", или лица его представляющие. Как раз есть, но они не про нашу честь. И принимает их давно не "украинское государство", или лица его представляющие. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7547 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 13:42 Puente написав: freeze написав: Зеленский снизил призывной возраст с 20 до 18 лет )))

А говорили, что Порошенко воинственный.



В чём смысл этого снижения, чтобы кто-то объяснил ? Зеленский снизил призывной возраст с 20 до 18 лет )))А говорили, что Порошенко воинственный.В чём смысл этого снижения, чтобы кто-то объяснил ?



А в СРСР чому 18 було ? Тому що так адекватніше набагато , ніж в 20 . Майже зразу після школи розподіл проходить , а то дехто по пару років без діла валандається ... А в СРСР чому 18 було ? Тому що так адекватніше набагато , ніж в 20 . Майже зразу після школи розподіл проходить , а то дехто по пару років без діла валандається ...

Со следующего года образование платное.

Так, что три класса и в "бизнес" .

Потрошить карманы. Со следующего года образование платное.Так, что три класса и в "бизнес"Потрошить карманы. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7547 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 13:49 freeze написав: Зеленский снизил призывной возраст с 20 до 18 лет )))

А говорили, что Порошенко воинственный.



В чём смысл этого снижения, чтобы кто-то объяснил ? Зеленский снизил призывной возраст с 20 до 18 лет )))А говорили, что Порошенко воинственный.В чём смысл этого снижения, чтобы кто-то объяснил ?

Из здравого только - помощь с проблемой мобресурса.

Начиная с увеличения периода призыва и заканчивая - пока не разбежались, не обтерлись, сразу после школы в армию.



А ведь сколько гутарили об отмене срочной и переходе только к контрактной.

Жлобы... Из здравого только - помощь с проблемой мобресурса.Начиная с увеличения периода призыва и заканчивая - пока не разбежались, не обтерлись, сразу после школы в армию.А ведь сколько гутарили об отмене срочной и переходе только к контрактной.Жлобы... detroytred

Повідомлень: 22901 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 13:49 YKK написав: mephala написав: якщо пфу не в стані отримати інформацію про те живий чи ні пенсіонер через державні органи (які не працюють там) то цілком логічно задіяти альтернативний шлях її отримання. і щомісячна ідентифікація це якраз той шлях.

так що ви претензії не туди пред’являєте.

ваші претензії адресуйте в мацкву з приводу окупації частини України через що порушені ваші права. якщо пфу не в стані отримати інформацію про те живий чи ні пенсіонер через державні органи (які не працюють там) то цілком логічно задіяти альтернативний шлях її отримання. і щомісячна ідентифікація це якраз той шлях.так що ви претензії не туди пред’являєте.ваші претензії адресуйте в мацкву з приводу окупації частини України через що порушені ваші права.

Так права нарушает не "мацква" как Вы выразились, а государство Украина. Чувствуете разницу?))) Свои права я могу отстоять. Проблем с этим нет. Мои родственники получают пенсию, в соответствии с законодательством Украины, проживая на неподконтрольной территории. Получают только пенсию, без социальной помощи, так как не проживают на подконтрольной территории, она им не нужна. Проблема есть у людей, которые не могут защитить себя от произвола украинской власти, вот об этом и шла речь в посте козака.

Своей "заботой" о пенсионерах, украинская власть создала чудовищную по масштабу коррупционную схему, в которой участвует вся государственная машина от погранслужбы, ПФУ, МинВОТ, правительства и многочисленной армии посредников, перевозчиков и решал.

Вы даже не представляете и не знаете как работает система по выплате пенсий пенсионерам проживающим на неподконтрольной территории, какие есть проблемы, но тут же даете советы и глупые решения. Так права нарушает не "мацква" как Вы выразились, а государство Украина. Чувствуете разницу?))) Свои права я могу отстоять. Проблем с этим нет. Мои родственники получают пенсию, в соответствии с законодательством Украины, проживая на неподконтрольной территории. Получают только пенсию, без социальной помощи, так как не проживают на подконтрольной территории, она им не нужна.Вы даже не представляете и не знаете как работает система по выплате пенсий пенсионерам проживающим на неподконтрольной территории, какие есть проблемы, но тут же даете советы и глупые решения.

Увы, этого многие даже не понимают.

При чём в Законе эта лажа официально с 2011 года Когда Государство сняло с себя ответственность за исполнение государственных Гарантий по социальных вопросов.(что решаются только коррупционным путём или открытым криминалом от институтов Государственной власти)

Исполнения Решений Судов - по социальным вопросам.

Этакое "беззаконие - в Законе."



В РФ этот вопрос имеет куда более критические "границы" - правда нет такого беззакония "в Законе". Увы, этого многие даже не понимают.При чём в Законе эта лажа официально с 2011 года Когда Государство сняло с себя ответственность за исполнение государственных Гарантий по социальных вопросов.(что решаются только коррупционным путём или открытым криминалом от институтов Государственной власти)Исполнения Решений Судов - по социальным вопросам.Этакое "беззаконие - в Законе."В РФ этот вопрос имеет куда более критические "границы" - правда нет такого беззакония "в Законе". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7547 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 13:53 Kudrjavuy

От Вас таки до кінця зрозуміти стає все важче ...

От сформулюйте тези Ваших поглядів на державу Україна зараз . Тоді можна буде розглядати Ваші коментарі з певного боку більш конкретно . Бо так часом виходить щось типу - "ну і нам все стало зрозуміло ! але питання залишилися - кому - нам ? і все-таки - що ж стало зрозумілим" Puente Повідомлень: 2367 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 13:54 galadriel написав: Replay написав: ...

Предположим, два варианта при "солидарной системе":

1. Я "наработал" на пенсию, но склеил ласты в первый же год, после выхода.

2. Я "наработал" на пенсию, но прожил 30 лет после выхода на пенсию .



Вопросы!

1.Какой интерес Государства при "солиарной системе" в продолжительной жизни пенсионера на пенсии?

2. Отдавая своё здоровье на предприятии, умирая сразу после выхода на пенсию, что получат мои дети?

...

...Предположим, два варианта при "солидарной системе":1. Я "наработал" на пенсию, но склеил ласты в первый же год, после выхода.Вопросы!1.Какой интерес Государства при "солиарной системе" в продолжительной жизни пенсионера на пенсии?2. Отдавая своё здоровье на предприятии, умирая сразу после выхода на пенсию, что получат мои дети?...



Можно я отвечу на вопросы?

1. Никакого. Идеальный гражданин для государства в данном случае должен умереть в последний рабочий день перед выходом на пенсию.

2. Ничего. Увы



По выделенному - живите долго и счастливо. Обидно выходить на пенсию с убитым здоровьем и получать копейки ... Можно я отвечу на вопросы?1. Никакого. Идеальный гражданин для государства в данном случае должен умереть в последний рабочий день перед выходом на пенсию.2. Ничего. УвыПо выделенному - живите долго и счастливо. Обидно выходить на пенсию с убитым здоровьем и получать копейки ...

Я где-то читала давненько, что стандарт мировой? жизни после пенсии - 18 лет. Берите среднюю продолжительности жизни , минус 18 лет , и получите выход на пенсию. Как-то проверяла я это, и таки сходилось. Я где-то читала давненько, что стандарт мировой? жизни после пенсии - 18 лет. Берите среднюю продолжительности жизни , минус 18 лет , и получите выход на пенсию. Как-то проверяла я это, и таки сходилось. Renee Повідомлень: 54 З нами з: 22.10.19 Подякував: 10 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5219522052215222> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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