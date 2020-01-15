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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5219522052215222>
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:28

  Козак-характерник написав:
  YKK написав:
  Козак-характерник написав:Сподіваюся на зміни і здоровий глузд. Також на те, що держава є державою, а не беспрєдєльщиком.
Я скептически настроен. От государства жду только какой либо "подлянки", что подтверждается опытом этих непростых лет.

Холодним розумом я сприймаю так як і Ви. Не чекаю вже давно нічого доброго. Але сподіваюся лише на милість Божу. Лише Він може врятувати нас!

История уже знала такой пример:
- поп Гапон.

Урятувалися не усі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:30

Зеленский снизил призывной возраст с 20 до 18 лет )))
А говорили, что Порошенко воинственный.

В чём смысл этого снижения, чтобы кто-то объяснил ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:33

  freeze написав:Зеленский снизил призывной возраст с 20 до 18 лет )))
А говорили, что Порошенко воинственный.

В чём смысл этого снижения, чтобы кто-то объяснил ?


А в СРСР чому 18 було ? Тому що так адекватніше набагато , ніж в 20 . Майже зразу після школи розподіл проходить , а то дехто по пару років без діла валандається ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:38

[quote="4843491:Мизантрóп"]ребят,знаю,что читаете,пока перерыв до 12-30 протрольте спикера мол прошу не говорить визначайтесь та проголосувати,а просто голосувати,глядишь парикмахеры и рестораторы не поймут :lol: .Смотрю как Бондаренко с Лёхой за правки горло рвут,толку то не будет всё равно,так трольните маяком спикера,а шо делать :?: Так хоть прикольнуться с их прошу визначатись или прошу проголосувати))[/quote]
+1
Интересно было бы посмотреть на это.

Не понимаю зачем такая маскировка, от кого или для кого?!
Те, кто в теме (хоть немного интересуется) это знает.
Кто даже не интересуется, им побоку.

Зачем на грязном костюме табличка - *чистый*..
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:39

  YKK написав:Проблема украинского государства как раз в отсутствии организации, стратегии, анализа при принятии любых решений. И это касается не только пенсий, отсутствует вообще стратегия по неподконтрольным территориям, которые в Киеве упорно продолжают называть оккупированными. Вот пример решение Кабмина, которым управляет премьер ничего не смыслящий в экономике, о запрете выезда в РФ по внутреннему паспорту (т.е о прекращении упрощенного режима перемещения граждан Украины по территори РФ на основании внутреннего паспорта гражданина Украины). В пояснительной записке к постановлению говорится, что внутренние паспорта Украины имеют низкую степень защиты. Это приводит к ежегодному росту случаев, когда для пересечения границы используются поддельные документы, что в условиях вооруженной агрессии со стороны России является угрозой для национальной безопасности.
Довод тупой, но он укладывается в парадигму времен Порошенко.
Какие последствия я вижу для себя.
Не знаю как будет поступать Рф, но учитывая, что это межправительственное соглашение, будут требовать загранпаспорт, что естественно увеличит прибыль решал тут и теневые доходы миграционной службы Украины соответственно. Цены на "изготовление" загранпаспорта уже выросли. У меня как и у многих паспорт Украины, но учитывая такие "подарки" от Украины, местные власти усилят требование перехода на паспорта лнр/днр, так что в процессе получения документов республик, украинское правительство активно помогает (кто бы сомневался).

:oops:
Как раз есть, но они не про нашу честь. И принимает их давно не "украинское государство", или лица его представляющие.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:42

  Puente написав:
  freeze написав:Зеленский снизил призывной возраст с 20 до 18 лет )))
А говорили, что Порошенко воинственный.

В чём смысл этого снижения, чтобы кто-то объяснил ?


А в СРСР чому 18 було ? Тому що так адекватніше набагато , ніж в 20 . Майже зразу після школи розподіл проходить , а то дехто по пару років без діла валандається ...

Со следующего года образование платное.
Так, что три класса и в "бизнес" :mrgreen: .
Потрошить карманы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:49

  freeze написав:Зеленский снизил призывной возраст с 20 до 18 лет )))
А говорили, что Порошенко воинственный.

В чём смысл этого снижения, чтобы кто-то объяснил ?

Из здравого только - помощь с проблемой мобресурса.
Начиная с увеличения периода призыва и заканчивая - пока не разбежались, не обтерлись, сразу после школы в армию.

А ведь сколько гутарили об отмене срочной и переходе только к контрактной.
Жлобы...
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:49

  YKK написав:
  mephala написав:якщо пфу не в стані отримати інформацію про те живий чи ні пенсіонер через державні органи (які не працюють там) то цілком логічно задіяти альтернативний шлях її отримання. і щомісячна ідентифікація це якраз той шлях.
так що ви претензії не туди пред’являєте.
ваші претензії адресуйте в мацкву з приводу окупації частини України через що порушені ваші права.

Так права нарушает не "мацква" как Вы выразились, а государство Украина. Чувствуете разницу?))) Свои права я могу отстоять. Проблем с этим нет. Мои родственники получают пенсию, в соответствии с законодательством Украины, проживая на неподконтрольной территории. Получают только пенсию, без социальной помощи, так как не проживают на подконтрольной территории, она им не нужна. Проблема есть у людей, которые не могут защитить себя от произвола украинской власти, вот об этом и шла речь в посте козака.
Своей "заботой" о пенсионерах, украинская власть создала чудовищную по масштабу коррупционную схему, в которой участвует вся государственная машина от погранслужбы, ПФУ, МинВОТ, правительства и многочисленной армии посредников, перевозчиков и решал.
Вы даже не представляете и не знаете как работает система по выплате пенсий пенсионерам проживающим на неподконтрольной территории, какие есть проблемы, но тут же даете советы и глупые решения.

Увы, этого многие даже не понимают.
При чём в Законе эта лажа официально с 2011 года Когда Государство сняло с себя ответственность за исполнение государственных Гарантий по социальных вопросов.(что решаются только коррупционным путём или открытым криминалом от институтов Государственной власти)
Исполнения Решений Судов - по социальным вопросам.
Этакое "беззаконие - в Законе."

В РФ этот вопрос имеет куда более критические "границы" - правда нет такого беззакония "в Законе".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:53

Kudrjavuy
От Вас таки до кінця зрозуміти стає все важче ...
От сформулюйте тези Ваших поглядів на державу Україна зараз . Тоді можна буде розглядати Ваші коментарі з певного боку більш конкретно . Бо так часом виходить щось типу - "ну і нам все стало зрозуміло ! але питання залишилися - кому - нам ? і все-таки - що ж стало зрозумілим"
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:54

  galadriel написав:
  Replay написав:...
Предположим, два варианта при "солидарной системе":
1. Я "наработал" на пенсию, но склеил ласты в первый же год, после выхода.
2. Я "наработал" на пенсию, но прожил 30 лет после выхода на пенсию.

Вопросы!
1.Какой интерес Государства при "солиарной системе" в продолжительной жизни пенсионера на пенсии?
2. Отдавая своё здоровье на предприятии, умирая сразу после выхода на пенсию, что получат мои дети?
...


Можно я отвечу на вопросы?
1. Никакого. Идеальный гражданин для государства в данном случае должен умереть в последний рабочий день перед выходом на пенсию.
2. Ничего. Увы :(

По выделенному - живите долго и счастливо. Обидно выходить на пенсию с убитым здоровьем и получать копейки ...

Я где-то читала давненько, что стандарт мировой? жизни после пенсии - 18 лет. Берите среднюю продолжительности жизни , минус 18 лет , и получите выход на пенсию. Как-то проверяла я это, и таки сходилось.
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