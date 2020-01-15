YKK написав:
Приостановление выплаты заслуженной пенсии переселенцам из-за проживания на неподконтрольной украинской власти территории – незаконно. Об этом говорится в образцовом решении Верховного суда Украины по делу № 805/402/18 (производство № Пз/9901/20/18) касаемо возобновления выплаты пенсии внутренне перемещенному лицу (ВПЛ) в связи с возвращением на неподконтрольную территорию.
Удовлетворяя иск, ВС сослался на решение КСУ от 7 октября 2009 года №25-рп/2009, согласно которому право гражданина на получение назначенной ему пенсии не может быть связано с таким условием, как постоянное проживание в Украине; государство в соответствии с конституционными принципами обязано гарантировать это право независимо от того, где проживает лицо, которому назначена пенсия, в Украине или за ее пределами. В решении по делу «Пичкур против Украины» Европейский суд по правам человека указал (ЕСПЧ), что право на получение пенсии, которое стало зависимым от места проживания заявителя, свидетельствует о разнице в поведении, которая нарушала ст. 14 Конвенции в сочетании со ст. 1 Протокола.
В этих решениях КСУ и ЕСПЧ применен подход, согласно которому право на пенсию и ее получение не может быть связано с местом проживания человека. «Такой подход можно распространить не только на граждан, выехавших на постоянное место жительства за рубеж, но и на внутренне перемещенных лиц, имеющих постоянное место жительства на неподконтрольной правительству Украины территории. В контексте рассматриваемого дела, правовая связь между государством и человеком, которая предусматривает взаимные права и обязанности, подтверждается фактом приобретения гражданства. Свобода передвижения и свободный выбор места проживания гарантируется ст. 33 Конституции каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины»
П.С. mephala, удивительно, но иск подан не к "мацкве", а к территориальному управлению Пенсионного фонда Украины.
Та тому що принципово підхід неправильний з самого початку . Працює така собі підміна понять . Словоблуддя - то антитерористична операція , то неконтрольовані території , то тимчасово окуповані і т.п. Всі меншканці тимчасово окупованих ( чи неконтрольованих ) територій - громадяни України . Можливо так , але в минулому чи майбутньому . А зараз - особи без громадянства . І все . Зразу закрили всі питання ...