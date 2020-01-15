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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5219522052215222 Додано: Чет 16 січ, 2020 14:02 YKK написав: mephala написав: але так як на окупованих територіях Україна позбавлена можливості підтримки своїх громадян то за підтримкою їм доведеться приїжджати на контрольовану територію. але так як на окупованих територіях Україна позбавлена можливості підтримки своїх громадян то за підтримкою їм доведеться приїжджати на контрольовану територію.

Приостановление выплаты заслуженной пенсии переселенцам из-за проживания на неподконтрольной украинской власти территории – незаконно. Об этом говорится в образцовом решении Верховного суда Украины по делу № 805/402/18 (производство № Пз/9901/20/18) касаемо возобновления выплаты пенсии внутренне перемещенному лицу (ВПЛ) в связи с возвращением на неподконтрольную территорию.

Удовлетворяя иск, ВС сослался на решение КСУ от 7 октября 2009 года №25-рп/2009, согласно которому право гражданина на получение назначенной ему пенсии не может быть связано с таким условием, как постоянное проживание в Украине; государство в соответствии с конституционными принципами обязано гарантировать это право независимо от того, где проживает лицо, которому назначена пенсия, в Украине или за ее пределами. В решении по делу «Пичкур против Украины» Европейский суд по правам человека указал (ЕСПЧ), что право на получение пенсии, которое стало зависимым от места проживания заявителя, свидетельствует о разнице в поведении, которая нарушала ст. 14 Конвенции в сочетании со ст. 1 Протокола.

В этих решениях КСУ и ЕСПЧ применен подход, согласно которому право на пенсию и ее получение не может быть связано с местом проживания человека. «Такой подход можно распространить не только на граждан, выехавших на постоянное место жительства за рубеж, но и на внутренне перемещенных лиц, имеющих постоянное место жительства на неподконтрольной правительству Украины территории. В контексте рассматриваемого дела, правовая связь между государством и человеком, которая предусматривает взаимные права и обязанности, подтверждается фактом приобретения гражданства. Свобода передвижения и свободный выбор места проживания гарантируется ст. 33 Конституции каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины»

П.С. mephala, удивительно, но иск подан не к "мацкве", а к территориальному управлению Пенсионного фонда Украины. Приостановление выплаты заслуженной пенсии переселенцам из-за проживания на неподконтрольной украинской власти территории – незаконно. Об этом говорится в образцовом решении Верховного суда Украины по делу № 805/402/18 (производство № Пз/9901/20/18) касаемо возобновления выплаты пенсии внутренне перемещенному лицу (ВПЛ) в связи с возвращением на неподконтрольную территорию.Удовлетворяя иск, ВС сослался на решение КСУ от 7 октября 2009 года №25-рп/2009, согласно которому право гражданина на получение назначенной ему пенсии не может быть связано с таким условием, как постоянное проживание в Украине; государство в соответствии с конституционными принципами обязано гарантировать это право независимо от того, где проживает лицо, которому назначена пенсия, в Украине или за ее пределами. В решении по делу «Пичкур против Украины» Европейский суд по правам человека указал (ЕСПЧ), что право на получение пенсии, которое стало зависимым от места проживания заявителя, свидетельствует о разнице в поведении, которая нарушала ст. 14 Конвенции в сочетании со ст. 1 Протокола.В этих решениях КСУ и ЕСПЧ применен подход, согласно которому право на пенсию и ее получение не может быть связано с местом проживания человека. «Такой подход можно распространить не только на граждан, выехавших на постоянное место жительства за рубеж, но и на внутренне перемещенных лиц, имеющих постоянное место жительства на неподконтрольной правительству Украины территории. В контексте рассматриваемого дела, правовая связь между государством и человеком, которая предусматривает взаимные права и обязанности, подтверждается фактом приобретения гражданства. Свобода передвижения и свободный выбор места проживания гарантируется ст. 33 Конституции каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины»П.С. mephala, удивительно, но иск подан не к "мацкве", а к территориальному управлению Пенсионного фонда Украины.



Та тому що принципово підхід неправильний з самого початку . Працює така собі підміна понять . Словоблуддя - то антитерористична операція , то неконтрольовані території , то тимчасово окуповані і т.п. Всі меншканці тимчасово окупованих ( чи неконтрольованих ) територій - громадяни України . Можливо так , але в минулому чи майбутньому . А зараз - особи без громадянства . І все . Зразу закрили всі питання ... Та тому що принципово підхід неправильний з самого початку . Працює така собі підміна понять . Словоблуддя - то антитерористична операція , то неконтрольовані території , то тимчасово окуповані і т.п. Всі меншканці тимчасово окупованих ( чи неконтрольованих ) територій - громадяни України . Можливо так , але в минулому чи майбутньому . А зараз - особи без громадянства . І все . Зразу закрили всі питання ... Puente Повідомлень: 2367 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 14:06 Kudrjavuy написав: andrein

Есть такое, название, как "этика" - слышали?

Это, как правило личный вопрос восприятия. Есть такое, название, как "этика" - слышали?Это, как правило личный вопрос восприятия.

в коментах у https://www.facebook.com/garik.korogodskiy

Татьяна Сержанова : Я училась в лётной академии, так там преподаватель физики (дерьмо редкое, хоть и образованный взрослый человек как Буров В.С и Никульченко А.Г.) на парах доставал из носа козявки и, качаясь на стуле, "стрелял" ними в слушателей, пока с этого стула не нае*нулся, так что людям нужно поаккуратней со своими хобби в коментах уТатьяна Сержанова : Я училась в лётной академии, так там преподаватель физики (дерьмо редкое, хоть и образованный взрослый человек как Буров В.С и Никульченко А.Г.) на парах доставал из носа козявки и, качаясь на стуле, "стрелял" ними в слушателей, пока с этого стула не нае*нулся, так что людям нужно поаккуратней со своими хобби Витька,извинись,я всё прощу

http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь Мизантрóп

Повідомлень: 3513 З нами з: 03.12.14 Подякував: 445 раз. Подякували: 513 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 5219522052215222 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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