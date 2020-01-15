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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5219522052215222
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:02

  YKK написав:
  mephala написав:але так як на окупованих територіях Україна позбавлена можливості підтримки своїх громадян то за підтримкою їм доведеться приїжджати на контрольовану територію.

Приостановление выплаты заслуженной пенсии переселенцам из-за проживания на неподконтрольной украинской власти территории – незаконно. Об этом говорится в образцовом решении Верховного суда Украины по делу № 805/402/18 (производство № Пз/9901/20/18) касаемо возобновления выплаты пенсии внутренне перемещенному лицу (ВПЛ) в связи с возвращением на неподконтрольную территорию.
Удовлетворяя иск, ВС сослался на решение КСУ от 7 октября 2009 года №25-рп/2009, согласно которому право гражданина на получение назначенной ему пенсии не может быть связано с таким условием, как постоянное проживание в Украине; государство в соответствии с конституционными принципами обязано гарантировать это право независимо от того, где проживает лицо, которому назначена пенсия, в Украине или за ее пределами. В решении по делу «Пичкур против Украины» Европейский суд по правам человека указал (ЕСПЧ), что право на получение пенсии, которое стало зависимым от места проживания заявителя, свидетельствует о разнице в поведении, которая нарушала ст. 14 Конвенции в сочетании со ст. 1 Протокола.
В этих решениях КСУ и ЕСПЧ применен подход, согласно которому право на пенсию и ее получение не может быть связано с местом проживания человека. «Такой подход можно распространить не только на граждан, выехавших на постоянное место жительства за рубеж, но и на внутренне перемещенных лиц, имеющих постоянное место жительства на неподконтрольной правительству Украины территории. В контексте рассматриваемого дела, правовая связь между государством и человеком, которая предусматривает взаимные права и обязанности, подтверждается фактом приобретения гражданства. Свобода передвижения и свободный выбор места проживания гарантируется ст. 33 Конституции каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины»
П.С. mephala, удивительно, но иск подан не к "мацкве", а к территориальному управлению Пенсионного фонда Украины.


Та тому що принципово підхід неправильний з самого початку . Працює така собі підміна понять . Словоблуддя - то антитерористична операція , то неконтрольовані території , то тимчасово окуповані і т.п. Всі меншканці тимчасово окупованих ( чи неконтрольованих ) територій - громадяни України . Можливо так , але в минулому чи майбутньому . А зараз - особи без громадянства . І все . Зразу закрили всі питання ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:06

  Kudrjavuy написав:andrein
Есть такое, название, как "этика" - слышали?
Это, как правило личный вопрос восприятия.

в коментах у https://www.facebook.com/garik.korogodskiy :wink:
Татьяна Сержанова : Я училась в лётной академии, так там преподаватель физики (дерьмо редкое, хоть и образованный взрослый человек как Буров В.С и Никульченко А.Г.) на парах доставал из носа козявки и, качаясь на стуле, "стрелял" ними в слушателей, пока с этого стула не нае*нулся, так что людям нужно поаккуратней со своими хобби :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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