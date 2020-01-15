Из здравого только - помощь с проблемой мобресурса.
Начиная с увеличения периода призыва и заканчивая - пока не разбежались, не обтерлись, сразу после школы в армию.
А ведь сколько гутарили об отмене срочной и переходе только к контрактной.
Жлобы...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:49
Из здравого только - помощь с проблемой мобресурса.
Начиная с увеличения периода призыва и заканчивая - пока не разбежались, не обтерлись, сразу после школы в армию.
А ведь сколько гутарили об отмене срочной и переходе только к контрактной.
Жлобы...
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:53
Kudrjavuy
От Вас таки до кінця зрозуміти стає все важче ...
От сформулюйте тези Ваших поглядів на державу Україна зараз . Тоді можна буде розглядати Ваші коментарі з певного боку більш конкретно . Бо так часом виходить щось типу - "ну і нам все стало зрозуміло ! але питання залишилися - кому - нам ? і все-таки - що ж стало зрозумілим"
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:54
Я где-то читала давненько, что стандарт мировой? жизни после пенсии - 18 лет. Берите среднюю продолжительности жизни , минус 18 лет , и получите выход на пенсию. Как-то проверяла я это, и таки сходилось.
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:02
Та тому що принципово підхід неправильний з самого початку . Працює така собі підміна понять . Словоблуддя - то антитерористична операція , то неконтрольовані території , то тимчасово окуповані і т.п. Всі меншканці тимчасово окупованих ( чи неконтрольованих ) територій - громадяни України . Можливо так , але в минулому чи майбутньому . А зараз - особи без громадянства . І все . Зразу закрили всі питання ...
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:40
Та отож.
Интерес может быть только при парадигме государства всеобщего благосостояния.
Европейская ценность.
Вроде на словах в Европу, а на деле - не очень.
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:48
Порошенко вписался за Гончарука и остальных "профанов"(рука лицо). И после этого порохоботы будут говорить о какой-то там новой команде власти?? Да ПЕС за любую возможность хватается, чтобы мокнуть Зеленского, а здесь не ударить по такому больному месту...
В общем, очередное доказательство тому, что и Порошенко, и Гончарук, и (тоже вписавшийся) Ахарамия, не говоря уже о Маркаровой, Милованове и Рожковой - это одна команда соросят, играющих на разграбление Украины!
Отставка Правительства неизвестно на сколько отсрочила бы продажу с/х земель, чего соросятам нельзя было допустить, поэтому они все поименно и повылазили смещать акценты с соли самого разговора на недопустимость факта прослушки...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 16 січ, 2020 14:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:48
Не проверял данные, но не может быть так, что убыль населения в 64,8 тыс. это уже с учётом миграционного прироста?
Т.е. 64,8 тыс. это 100-67,4=32,6% от естественной убыли. Тогда естественная убыль составляет 64,8:32,6% = 198,7 тыс., а миграционный прирост за полгода составит 133,9 тыс.
500тыс., конечно, всё равно не получится.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 16 січ, 2020 15:01
Браво!!!
Это и есть государственно регламентруемая система коррупции.
"Всё наоборот"
А населению - вы сами создавайте свои партии и сами избирайтесь.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 16 січ, 2020 15:03
"Государство" - создают и содержат, регламентируют, формируют,....
- "Население" в исторический период.
Есть или вернее было 11 категорий "холопов казённых", на которых опиралось "Государство" первой категории (25% экономики Союза это для понимания исторического периода и возможностей).
С 2011 года - Государство отказалось от Государственных Гарантий перед этой категорией населения.(большинство населения до сих пор этого не понимает).
Что происходит сейчас:
1. Насильственным образом уничтожается промышленность, экономика, социальная сфера, население, культура, земли, ...
2. Внешняя агрессия была по сути "попыткой договорняка", ведь не для кого не секрет, что не было такого решалы, кто в Москве не пробовал "договориться".
3. Для Запада мы "не интересны" и даже наоборот опасны, ибо в Украине сохранились носители знаний, умений. технологий, промышленности,... полноценного Государства для него интересны только реальный приток средств из Украины(пускай даже криминального происхождения).
4. Для РФ мы не интересны и даже опасны если бы в Украине восстановлено Экономико-Правовые отношения, при наличии сохранившейся технологической базы.
5. Украина - нужна только Украинцам.
6. С этой целью украинцев изгоняют из Украины - лишить их наследственного Права на "Землю Украины", на её благосостояние, что рабским трудом его предков оно было создано.
7. В Украине практически отсутствует какое либо "технологическое развитие" стратегических отраслей. (Это которые позволяют "Государству" быть независимым)
8. Вся "приватизация", "способный инвестор", ... в конечном итоге свелось к банальной выкачке средств из отраслей с уничтожением самих производств. "Лишнее" население "без Права" на высоко технологические средства производства обрушило внутренний рынок.
9. Государство самоустранилось от исполнения своих обязанностей в Праве на монополию силы, для исключения криминала в обществе.
10. Институты Государственной власти - по сути коррупционным путём управляющие криминалом в национальном масштабе - остаются вне Подчинения Законам общества.
11. Институты "выборной власти" - полностью себя дискредитировали. Демократии - не было, нет и не будет.
12. Внешняя Агрессия не привела к прямому действию Конституции Украины.(Это был единственный Правовой аргумент урегулирования внутренних проблем - т.е. отмена всех коррупционных схем "трактовки Законов и Конституции")
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Украина насильсвенным образом делается зависимой ото всех.(в экономическом, политическом, социальном, энергетическом, культурном, бытовом, .... планах - теперь это стали называть "бизнесом")
Система управления Государством переросла в институты администрирования Законов - которые официально не исполняются(Государство устранилось от их исполнения), но само администрирование пожирает больше средств, чем Законы под которые они созданы.
В образованном обществе это называют "Швондеровщеной".
Запущу образное выражение: "Когда малообразованные дворники,вместо того, что бы мести улицу - поют Интернационал"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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