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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5219522052215222> Додано: Чет 16 січ, 2020 13:49 freeze написав: Зеленский снизил призывной возраст с 20 до 18 лет )))

А говорили, что Порошенко воинственный.



В чём смысл этого снижения, чтобы кто-то объяснил ? Зеленский снизил призывной возраст с 20 до 18 лет )))А говорили, что Порошенко воинственный.В чём смысл этого снижения, чтобы кто-то объяснил ?

Из здравого только - помощь с проблемой мобресурса.

Начиная с увеличения периода призыва и заканчивая - пока не разбежались, не обтерлись, сразу после школы в армию.



А ведь сколько гутарили об отмене срочной и переходе только к контрактной.

Жлобы... Из здравого только - помощь с проблемой мобресурса.Начиная с увеличения периода призыва и заканчивая - пока не разбежались, не обтерлись, сразу после школы в армию.А ведь сколько гутарили об отмене срочной и переходе только к контрактной.Жлобы... detroytred

Повідомлень: 22904 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 13:53 Kudrjavuy

От Вас таки до кінця зрозуміти стає все важче ...

От сформулюйте тези Ваших поглядів на державу Україна зараз . Тоді можна буде розглядати Ваші коментарі з певного боку більш конкретно . Бо так часом виходить щось типу - "ну і нам все стало зрозуміло ! але питання залишилися - кому - нам ? і все-таки - що ж стало зрозумілим" Puente Повідомлень: 2367 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 13:54 galadriel написав: Replay написав: ...

Предположим, два варианта при "солидарной системе":

1. Я "наработал" на пенсию, но склеил ласты в первый же год, после выхода.

2. Я "наработал" на пенсию, но прожил 30 лет после выхода на пенсию .



Вопросы!

1.Какой интерес Государства при "солиарной системе" в продолжительной жизни пенсионера на пенсии?

2. Отдавая своё здоровье на предприятии, умирая сразу после выхода на пенсию, что получат мои дети?

...

...Предположим, два варианта при "солидарной системе":1. Я "наработал" на пенсию, но склеил ласты в первый же год, после выхода.Вопросы!1.Какой интерес Государства при "солиарной системе" в продолжительной жизни пенсионера на пенсии?2. Отдавая своё здоровье на предприятии, умирая сразу после выхода на пенсию, что получат мои дети?...



Можно я отвечу на вопросы?

1. Никакого. Идеальный гражданин для государства в данном случае должен умереть в последний рабочий день перед выходом на пенсию.

2. Ничего. Увы



По выделенному - живите долго и счастливо. Обидно выходить на пенсию с убитым здоровьем и получать копейки ... Можно я отвечу на вопросы?1. Никакого. Идеальный гражданин для государства в данном случае должен умереть в последний рабочий день перед выходом на пенсию.2. Ничего. УвыПо выделенному - живите долго и счастливо. Обидно выходить на пенсию с убитым здоровьем и получать копейки ...

Я где-то читала давненько, что стандарт мировой? жизни после пенсии - 18 лет. Берите среднюю продолжительности жизни , минус 18 лет , и получите выход на пенсию. Как-то проверяла я это, и таки сходилось. Я где-то читала давненько, что стандарт мировой? жизни после пенсии - 18 лет. Берите среднюю продолжительности жизни , минус 18 лет , и получите выход на пенсию. Как-то проверяла я это, и таки сходилось. Renee Повідомлень: 54 З нами з: 22.10.19 Подякував: 10 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 14:02 YKK написав: mephala написав: але так як на окупованих територіях Україна позбавлена можливості підтримки своїх громадян то за підтримкою їм доведеться приїжджати на контрольовану територію. але так як на окупованих територіях Україна позбавлена можливості підтримки своїх громадян то за підтримкою їм доведеться приїжджати на контрольовану територію.

Приостановление выплаты заслуженной пенсии переселенцам из-за проживания на неподконтрольной украинской власти территории – незаконно. Об этом говорится в образцовом решении Верховного суда Украины по делу № 805/402/18 (производство № Пз/9901/20/18) касаемо возобновления выплаты пенсии внутренне перемещенному лицу (ВПЛ) в связи с возвращением на неподконтрольную территорию.

Удовлетворяя иск, ВС сослался на решение КСУ от 7 октября 2009 года №25-рп/2009, согласно которому право гражданина на получение назначенной ему пенсии не может быть связано с таким условием, как постоянное проживание в Украине; государство в соответствии с конституционными принципами обязано гарантировать это право независимо от того, где проживает лицо, которому назначена пенсия, в Украине или за ее пределами. В решении по делу «Пичкур против Украины» Европейский суд по правам человека указал (ЕСПЧ), что право на получение пенсии, которое стало зависимым от места проживания заявителя, свидетельствует о разнице в поведении, которая нарушала ст. 14 Конвенции в сочетании со ст. 1 Протокола.

В этих решениях КСУ и ЕСПЧ применен подход, согласно которому право на пенсию и ее получение не может быть связано с местом проживания человека. «Такой подход можно распространить не только на граждан, выехавших на постоянное место жительства за рубеж, но и на внутренне перемещенных лиц, имеющих постоянное место жительства на неподконтрольной правительству Украины территории. В контексте рассматриваемого дела, правовая связь между государством и человеком, которая предусматривает взаимные права и обязанности, подтверждается фактом приобретения гражданства. Свобода передвижения и свободный выбор места проживания гарантируется ст. 33 Конституции каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины»

П.С. mephala, удивительно, но иск подан не к "мацкве", а к территориальному управлению Пенсионного фонда Украины. Приостановление выплаты заслуженной пенсии переселенцам из-за проживания на неподконтрольной украинской власти территории – незаконно. Об этом говорится в образцовом решении Верховного суда Украины по делу № 805/402/18 (производство № Пз/9901/20/18) касаемо возобновления выплаты пенсии внутренне перемещенному лицу (ВПЛ) в связи с возвращением на неподконтрольную территорию.Удовлетворяя иск, ВС сослался на решение КСУ от 7 октября 2009 года №25-рп/2009, согласно которому право гражданина на получение назначенной ему пенсии не может быть связано с таким условием, как постоянное проживание в Украине; государство в соответствии с конституционными принципами обязано гарантировать это право независимо от того, где проживает лицо, которому назначена пенсия, в Украине или за ее пределами. В решении по делу «Пичкур против Украины» Европейский суд по правам человека указал (ЕСПЧ), что право на получение пенсии, которое стало зависимым от места проживания заявителя, свидетельствует о разнице в поведении, которая нарушала ст. 14 Конвенции в сочетании со ст. 1 Протокола.В этих решениях КСУ и ЕСПЧ применен подход, согласно которому право на пенсию и ее получение не может быть связано с местом проживания человека. «Такой подход можно распространить не только на граждан, выехавших на постоянное место жительства за рубеж, но и на внутренне перемещенных лиц, имеющих постоянное место жительства на неподконтрольной правительству Украины территории. В контексте рассматриваемого дела, правовая связь между государством и человеком, которая предусматривает взаимные права и обязанности, подтверждается фактом приобретения гражданства. Свобода передвижения и свободный выбор места проживания гарантируется ст. 33 Конституции каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины»П.С. mephala, удивительно, но иск подан не к "мацкве", а к территориальному управлению Пенсионного фонда Украины.



Та тому що принципово підхід неправильний з самого початку . Працює така собі підміна понять . Словоблуддя - то антитерористична операція , то неконтрольовані території , то тимчасово окуповані і т.п. Всі меншканці тимчасово окупованих ( чи неконтрольованих ) територій - громадяни України . Можливо так , але в минулому чи майбутньому . А зараз - особи без громадянства . І все . Зразу закрили всі питання ... Та тому що принципово підхід неправильний з самого початку . Працює така собі підміна понять . Словоблуддя - то антитерористична операція , то неконтрольовані території , то тимчасово окуповані і т.п. Всі меншканці тимчасово окупованих ( чи неконтрольованих ) територій - громадяни України . Можливо так , але в минулому чи майбутньому . А зараз - особи без громадянства . І все . Зразу закрили всі питання ... Puente Повідомлень: 2367 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 14:40 galadriel написав: Replay написав: ...

Предположим, два варианта при "солидарной системе":

1. Я "наработал" на пенсию, но склеил ласты в первый же год, после выхода.

2. Я "наработал" на пенсию, но прожил 30 лет после выхода на пенсию .



Вопросы!

1.Какой интерес Государства при "солиарной системе" в продолжительной жизни пенсионера на пенсии?

2. Отдавая своё здоровье на предприятии, умирая сразу после выхода на пенсию, что получат мои дети?

...

...Предположим, два варианта при "солидарной системе":1. Я "наработал" на пенсию, но склеил ласты в первый же год, после выхода.Вопросы!1.Какой интерес Государства при "солиарной системе" в продолжительной жизни пенсионера на пенсии?2. Отдавая своё здоровье на предприятии, умирая сразу после выхода на пенсию, что получат мои дети?...



Можно я отвечу на вопросы?

1. Никакого. Идеальный гражданин для государства в данном случае должен умереть в последний рабочий день перед выходом на пенсию.

2. Ничего. Увы



По выделенному - живите долго и счастливо. Обидно выходить на пенсию с убитым здоровьем и получать копейки ... Можно я отвечу на вопросы?1. Никакого. Идеальный гражданин для государства в данном случае должен умереть в последний рабочий день перед выходом на пенсию.2. Ничего. УвыПо выделенному - живите долго и счастливо. Обидно выходить на пенсию с убитым здоровьем и получать копейки ...

Та отож.

Интерес может быть только при парадигме государства всеобщего благосостояния.

Европейская ценность.



Вроде на словах в Европу, а на деле - не очень. Та отож.Интерес может быть только при парадигме государства всеобщего благосостояния.Европейская ценность.Вроде на словах в Европу, а на деле - не очень. detroytred

Повідомлень: 22904 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 14:48



В общем, очередное доказательство тому, что и Порошенко, и Гончарук, и (тоже вписавшийся) Ахарамия, не говоря уже о Маркаровой, Милованове и Рожковой - это одна команда соросят, играющих на разграбление Украины!



Отставка Правительства неизвестно на сколько отсрочила бы продажу с/х земель, чего соросятам нельзя было допустить, поэтому они все поименно и повылазили смещать акценты с соли самого разговора на недопустимость факта прослушки...



https://nv.ua/ukraine/politics/skandal- ... 64484.html Порошенко вписался за Гончарука и остальных "профанов"(рука лицо). И после этого порохоботы будут говорить о какой-то там новой команде власти?? Да ПЕС за любую возможность хватается, чтобы мокнуть Зеленского, а здесь не ударить по такому больному месту...В общем, очередное доказательство тому, что и Порошенко, и Гончарук, и (тоже вписавшийся) Ахарамия, не говоря уже о Маркаровой, Милованове и Рожковой - это одна команда соросят, играющих на разграбление Украины!Отставка Правительства неизвестно на сколько отсрочила бы продажу с/х земель, чего соросятам нельзя было допустить, поэтому они все поименно и повылазили смещать акценты с соли самого разговора на недопустимость факта прослушки... Востаннє редагувалось zРадио в Чет 16 січ, 2020 14:50, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 4723 З нами з: 02.05.18 Подякував: 888 раз. Подякували: 2032 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 14:48 zРадио написав: Подолянин написав: andrein написав: Около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство в прошлом году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство в прошлом году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Брехня 100% Брехня 100%



http://www.statdata.ru/russia

По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 июля 2019 г. составила 146,7 млн человек. С начала года численность населения сократилась на 64,8 тыс. человек, или на 0,04% (за аналогичный период предыдущего года - уменьшилась на 88,7 тыс. человек, или на 0,1%). Миграционный прирост на 67,4% компенсировал естественную убыль населения.



Соответственно, за первые 6 мес. 2019-го мигрантов, получивших паспорта РФ, было 64,8 тыс * 67,4 = 43,7 тыс. Сколько из них украинцев, вопрос. Скорее всего, что бОльшая часть, но за 12 мес все равно никак не получится ни 250 тыс, ни 500...



Вообще, 500 тыс паспортов в год - это даже для США неподъемный показатель. Это огромные государственные расходы. Аннексию Крыма в расчет не берем - там плюс не только к населению, но и к экономике, пусть даже худой и бедный, но все же... По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 июля 2019 г. составила 146,7 млн человек. С начала года численность населения сократилась на 64,8 тыс. человек, или на 0,04% (за аналогичный период предыдущего года - уменьшилась на 88,7 тыс. человек, или на 0,1%). Миграционный прирост на 67,4% компенсировал естественную убыль населения.Соответственно, за первые 6 мес. 2019-го мигрантов, получивших паспорта РФ, было 64,8 тыс * 67,4 = 43,7 тыс. Сколько из них украинцев, вопрос. Скорее всего, что бОльшая часть, но за 12 мес все равно никак не получится ни 250 тыс, ни 500...Вообще, 500 тыс паспортов в год - это даже для США неподъемный показатель. Это огромные государственные расходы. Аннексию Крыма в расчет не берем - там плюс не только к населению, но и к экономике, пусть даже худой и бедный, но все же...

Не проверял данные, но не может быть так, что убыль населения в 64,8 тыс. это уже с учётом миграционного прироста?

Т.е. 64,8 тыс. это 100-67,4=32,6% от естественной убыли. Тогда естественная убыль составляет 64,8:32,6% = 198,7 тыс., а миграционный прирост за полгода составит 133,9 тыс.

500тыс., конечно, всё равно не получится. Не проверял данные, но не может быть так, что убыль населения в 64,8 тыс. это уже с учётом миграционного прироста?Т.е. 64,8 тыс. это 100-67,4=32,6% от естественной убыли. Тогда естественная убыль составляет 64,8:32,6% = 198,7 тыс., а миграционный прирост за полгода составит 133,9 тыс.500тыс., конечно, всё равно не получится. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15101 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 15:01 detroytred написав: Та отож.

Интерес может быть только при парадигме государства всеобщего благосостояния.

Европейская ценность.



Вроде на словах в Европу, а на деле - не очень. Та отож.Интерес может быть только при парадигме государства всеобщего благосостояния.Европейская ценность.Вроде на словах в Европу, а на деле - не очень.

Браво!!!

Это и есть государственно регламентруемая система коррупции.

"Всё наоборот"

А населению - вы сами создавайте свои партии и сами избирайтесь. Браво!!!Это и есть государственно регламентруемая система коррупции."Всё наоборот"А населению - вы сами создавайте свои партии и сами избирайтесь. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7543 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 15:03 Puente написав: Kudrjavuy

От Вас таки до кінця зрозуміти стає все важче ...

От сформулюйте тези Ваших поглядів на державу Україна зараз . Тоді можна буде розглядати Ваші коментарі з певного боку більш конкретно . Бо так часом виходить щось типу - "ну і нам все стало зрозуміло ! але питання залишилися - кому - нам ? і все-таки - що ж стало зрозумілим" От Вас таки до кінця зрозуміти стає все важче ...От сформулюйте тези Ваших поглядів на державу Україна зараз . Тоді можна буде розглядати Ваші коментарі з певного боку більш конкретно . Бо так часом виходить щось типу - "ну і нам все стало зрозуміло ! але питання залишилися - кому - нам ? і все-таки - що ж стало зрозумілим"

"Государство" - создают и содержат, регламентируют, формируют,....

- "Население" в исторический период.

Есть или вернее было 11 категорий "холопов казённых", на которых опиралось "Государство" первой категории (25% экономики Союза это для понимания исторического периода и возможностей).



С 2011 года - Государство отказалось от Государственных Гарантий перед этой категорией населения.(большинство населения до сих пор этого не понимает).

Что происходит сейчас:

1. Насильственным образом уничтожается промышленность, экономика, социальная сфера, население, культура, земли, ...

2. Внешняя агрессия была по сути "попыткой договорняка", ведь не для кого не секрет, что не было такого решалы, кто в Москве не пробовал "договориться".

3. Для Запада мы "не интересны" и даже наоборот опасны, ибо в Украине сохранились носители знаний, умений. технологий, промышленности,... полноценного Государства для него интересны только реальный приток средств из Украины(пускай даже криминального происхождения).

4. Для РФ мы не интересны и даже опасны если бы в Украине восстановлено Экономико-Правовые отношения, при наличии сохранившейся технологической базы.

5. Украина - нужна только Украинцам.

6. С этой целью украинцев изгоняют из Украины - лишить их наследственного Права на "Землю Украины", на её благосостояние, что рабским трудом его предков оно было создано.

7. В Украине практически отсутствует какое либо "технологическое развитие" стратегических отраслей. (Это которые позволяют "Государству" быть независимым)

8. Вся "приватизация", "способный инвестор", ... в конечном итоге свелось к банальной выкачке средств из отраслей с уничтожением самих производств. "Лишнее" население "без Права" на высоко технологические средства производства обрушило внутренний рынок.

9. Государство самоустранилось от исполнения своих обязанностей в Праве на монополию силы, для исключения криминала в обществе.

10. Институты Государственной власти - по сути коррупционным путём управляющие криминалом в национальном масштабе - остаются вне Подчинения Законам общества.

11. Институты "выборной власти" - полностью себя дискредитировали. Демократии - не было, нет и не будет.

12. Внешняя Агрессия не привела к прямому действию Конституции Украины.(Это был единственный Правовой аргумент урегулирования внутренних проблем - т.е. отмена всех коррупционных схем "трактовки Законов и Конституции")

....................................................................................

Украина насильсвенным образом делается зависимой ото всех.(в экономическом, политическом, социальном, энергетическом, культурном, бытовом, .... планах - теперь это стали называть "бизнесом")



Система управления Государством переросла в институты администрирования Законов - которые официально не исполняются(Государство устранилось от их исполнения), но само администрирование пожирает больше средств, чем Законы под которые они созданы.



В образованном обществе это называют "Швондеровщеной".

Запущу образное выражение: "Когда малообразованные дворники,вместо того, что бы мести улицу - поют Интернационал" "Государство" - создают и содержат, регламентируют, формируют,....- "Население" в исторический период.Есть или вернее было 11 категорий "холопов казённых", на которых опиралось "Государство" первой категории (25% экономики Союза это для понимания исторического периода и возможностей).С 2011 года - Государство отказалось от Государственных Гарантий перед этой категорией населения.(большинство населения до сих пор этого не понимает).Что происходит сейчас:1. Насильственным образом уничтожается промышленность, экономика, социальная сфера, население, культура, земли, ...2. Внешняя агрессия была по сути "попыткой договорняка", ведь не для кого не секрет, что не было такого решалы, кто в Москве не пробовал "договориться".3. Для Запада мы "не интересны" и даже наоборот опасны, ибо в Украине сохранились носители знаний, умений. технологий, промышленности,... полноценного Государства для него интересны только реальный приток средств из Украины(пускай даже криминального происхождения).4. Для РФ мы не интересны и даже опасны если бы в Украине восстановлено Экономико-Правовые отношения, при наличии сохранившейся технологической базы.5. Украина - нужна только Украинцам.6. С этой целью украинцев изгоняют из Украины - лишить их наследственного Права на "Землю Украины", на её благосостояние, что рабским трудом его предков оно было создано.7. В Украине практически отсутствует какое либо "технологическое развитие" стратегических отраслей. (Это которые позволяют "Государству" быть независимым)8. Вся "приватизация", "способный инвестор", ... в конечном итоге свелось к банальной выкачке средств из отраслей с уничтожением самих производств. "Лишнее" население "без Права" на высоко технологические средства производства обрушило внутренний рынок.9. Государство самоустранилось от исполнения своих обязанностей в Праве на монополию силы, для исключения криминала в обществе.10. Институты Государственной власти - по сути коррупционным путём управляющие криминалом в национальном масштабе - остаются вне Подчинения Законам общества.11. Институты "выборной власти" - полностью себя дискредитировали. Демократии - не было, нет и не будет.12. Внешняя Агрессия не привела к прямому действию Конституции Украины.(Это был единственный Правовой аргумент урегулирования внутренних проблем - т.е. отмена всех коррупционных схем "трактовки Законов и Конституции")....................................................................................Украина насильсвенным образом делается зависимой ото всех.(в экономическом, политическом, социальном, энергетическом, культурном, бытовом, .... планах - теперь это стали называть "бизнесом")Система управления Государством переросла в институты администрирования Законов - которые официально не исполняются(Государство устранилось от их исполнения), но само администрирование пожирает больше средств, чем Законы под которые они созданы.В образованном обществе это называют "Швондеровщеной".Запущу образное выражение: "Когда малообразованные дворники,вместо того, что бы мести улицу - поют Интернационал" Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7543 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 15:10 Kudrjavuy



Ясно и чётко.



andrein Повідомлень: 608 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 158 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5219522052215222> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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