Kudrjavuy написав: Puente написав:Kudrjavuy
От Вас таки до кінця зрозуміти стає все важче ...
От сформулюйте тези Ваших поглядів на державу Україна зараз . Тоді можна буде розглядати Ваші коментарі з певного боку більш конкретно . Бо так часом виходить щось типу - "ну і нам все стало зрозуміло ! але питання залишилися - кому - нам ? і все-таки - що ж стало зрозумілим"
"Государство" - создают и содержат, регламентируют, формируют,....
- "Население" в исторический период.
Есть или вернее было 11 категорий "холопов казённых", на которых опиралось "Государство" первой категории (25% экономики Союза это для понимания исторического периода и возможностей).
С 2011 года - Государство отказалось от Государственных Гарантий перед этой категорией населения.(большинство населения до сих пор этого не понимает).
Что происходит сейчас:
1. Насильственным образом уничтожается промышленность, экономика, социальная сфера, население, культура, земли, ...
2. Внешняя агрессия была по сути "попыткой договорняка", ведь не для кого не секрет, что не было такого решалы, кто в Москве не пробовал "договориться".
3. Для Запада мы "не интересны" и даже наоборот опасны, ибо в Украине сохранились носители знаний, умений. технологий, промышленности,... полноценного Государства для него интересны только реальный приток средств из Украины(пускай даже криминального происхождения).
4. Для РФ мы не интересны и даже опасны если бы в Украине восстановлено Экономико-Правовые отношения, при наличии сохранившейся технологической базы.
5. Украина - нужна только Украинцам.
6. С этой целью украинцев изгоняют из Украины - лишить их наследственного Права на "Землю Украины", на её благосостояние, что рабским трудом его предков оно было создано.
7. В Украине практически отсутствует какое либо "технологическое развитие" стратегических отраслей. (Это которые позволяют "Государству" быть независимым)
8. Вся "приватизация", "способный инвестор", ... в конечном итоге свелось к банальной выкачке средств из отраслей с уничтожением самих производств. "Лишнее" население "без Права" на высоко технологические средства производства обрушило внутренний рынок.
9. Государство самоустранилось от исполнения своих обязанностей в Праве на монополию силы, для исключения криминала в обществе.
10. Институты Государственной власти - по сути коррупционным путём управляющие криминалом в национальном масштабе - остаются вне Подчинения Законам общества.
11. Институты "выборной власти" - полностью себя дискредитировали. Демократии - не было, нет и не будет.
12. Внешняя Агрессия не привела к прямому действию Конституции Украины.(Это был единственный Правовой аргумент урегулирования внутренних проблем - т.е. отмена всех коррупционных схем "трактовки Законов и Конституции")
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Украина насильсвенным образом делается зависимой ото всех.(в экономическом, политическом, социальном, энергетическом, культурном, бытовом, .... планах - теперь это стали называть "бизнесом")
Система управления Государством переросла в институты администрирования Законов - которые официально не исполняются(Государство устранилось от их исполнения), но само администрирование пожирает больше средств, чем Законы под которые они созданы.
В образованном обществе это называют "Швондеровщеной".
Запущу образное выражение: "Когда малообразованные дворники,вместо того, что бы мести улицу - поют Интернационал"