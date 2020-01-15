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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5220522152225223> Додано: Чет 16 січ, 2020 15:34 Kudrjavuy написав: detroytred написав: Та отож.

Интерес может быть только при парадигме государства всеобщего благосостояния.

Европейская ценность.



Вроде на словах в Европу, а на деле - не очень. Та отож.Интерес может быть только при парадигме государства всеобщего благосостояния.Европейская ценность.Вроде на словах в Европу, а на деле - не очень.

Браво!!!

Это и есть государственно регламентруемая система коррупции.

"Всё наоборот"

А населению - вы сами создавайте свои партии и сами избирайтесь. Браво!!!Это и есть государственно регламентруемая система коррупции."Всё наоборот"А населению - вы сами создавайте свои партии и сами избирайтесь.

Или вот это:

* Как думаете, Зеленский пойдет на второй срок?



– Никогда. Уверен, что он на один срок пришел. Разве что если фирма его рассыпется, пока его нет, может, и согласится на второй срок. Пока фирма его теряет. Отсутствие Вовы сказывается на фирме. *

(С) отец ЗЕ.



Полный капец...

Фирма рассыпается - тогда может согласится ещё дальше покерувати страной))



*Никогда. Уверен... Разве что...*)) Или вот это:* Как думаете, Зеленский пойдет на второй срок?– Никогда. Уверен, что он на один срок пришел. Разве что если фирма его рассыпется, пока его нет, может, и согласится на второй срок. Пока фирма его теряет. Отсутствие Вовы сказывается на фирме. *(С) отец ЗЕ.Полный капец...Фирма рассыпается - тогда может согласится ещё дальше покерувати страной))*Никогда. Уверен... Разве что...*)) detroytred

Повідомлень: 22904 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 15:42 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: 500тыс., конечно, всё равно не получится. 500тыс., конечно, всё равно не получится. Ну так недавно проскакивала где-то цифра что российские оккупанты за все время в ОРДЛО выдали 150 000+ аусвайсов с курицами.

А кто хотел уже и так давно уехал в россию. И давно или получили аусвайс или получили отказ в оном. Ну так недавно проскакивала где-то цифра что российские оккупанты за все время в ОРДЛО выдали 150 000+ аусвайсов с курицами.А кто хотел уже и так давно уехал в россию. И давно или получили аусвайс или получили отказ в оном. Подолянин Повідомлень: 680 З нами з: 25.05.14 Подякував: 25 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 15:44 Kudrjavuy написав: Puente написав: Kudrjavuy

От Вас таки до кінця зрозуміти стає все важче ...

От сформулюйте тези Ваших поглядів на державу Україна зараз . Тоді можна буде розглядати Ваші коментарі з певного боку більш конкретно . Бо так часом виходить щось типу - "ну і нам все стало зрозуміло ! але питання залишилися - кому - нам ? і все-таки - що ж стало зрозумілим" От Вас таки до кінця зрозуміти стає все важче ...От сформулюйте тези Ваших поглядів на державу Україна зараз . Тоді можна буде розглядати Ваші коментарі з певного боку більш конкретно . Бо так часом виходить щось типу - "ну і нам все стало зрозуміло ! але питання залишилися - кому - нам ? і все-таки - що ж стало зрозумілим"

"Государство" - создают и содержат, регламентируют, формируют,....

- "Население" в исторический период.

Есть или вернее было 11 категорий "холопов казённых", на которых опиралось "Государство" первой категории (25% экономики Союза это для понимания исторического периода и возможностей).



С 2011 года - Государство отказалось от Государственных Гарантий перед этой категорией населения.(большинство населения до сих пор этого не понимает).

Что происходит сейчас:

1. Насильственным образом уничтожается промышленность, экономика, социальная сфера, население, культура, земли, ...

2. Внешняя агрессия была по сути "попыткой договорняка", ведь не для кого не секрет, что не было такого решалы, кто в Москве не пробовал "договориться".

3. Для Запада мы "не интересны" и даже наоборот опасны, ибо в Украине сохранились носители знаний, умений. технологий, промышленности,... полноценного Государства для него интересны только реальный приток средств из Украины(пускай даже криминального происхождения).

4. Для РФ мы не интересны и даже опасны если бы в Украине восстановлено Экономико-Правовые отношения, при наличии сохранившейся технологической базы.

5. Украина - нужна только Украинцам.

6. С этой целью украинцев изгоняют из Украины - лишить их наследственного Права на "Землю Украины", на её благосостояние, что рабским трудом его предков оно было создано.

7. В Украине практически отсутствует какое либо "технологическое развитие" стратегических отраслей. (Это которые позволяют "Государству" быть независимым)

8. Вся "приватизация", "способный инвестор", ... в конечном итоге свелось к банальной выкачке средств из отраслей с уничтожением самих производств. "Лишнее" население "без Права" на высоко технологические средства производства обрушило внутренний рынок.

9. Государство самоустранилось от исполнения своих обязанностей в Праве на монополию силы, для исключения криминала в обществе.

10. Институты Государственной власти - по сути коррупционным путём управляющие криминалом в национальном масштабе - остаются вне Подчинения Законам общества.

11. Институты "выборной власти" - полностью себя дискредитировали. Демократии - не было, нет и не будет.

12. Внешняя Агрессия не привела к прямому действию Конституции Украины.(Это был единственный Правовой аргумент урегулирования внутренних проблем - т.е. отмена всех коррупционных схем "трактовки Законов и Конституции")

....................................................................................

Украина насильсвенным образом делается зависимой ото всех.(в экономическом, политическом, социальном, энергетическом, культурном, бытовом, .... планах - теперь это стали называть "бизнесом")



Система управления Государством переросла в институты администрирования Законов - которые официально не исполняются(Государство устранилось от их исполнения), но само администрирование пожирает больше средств, чем Законы под которые они созданы.



В образованном обществе это называют "Швондеровщеной".

Запущу образное выражение: "Когда малообразованные дворники,вместо того, что бы мести улицу - поют Интернационал" "Государство" - создают и содержат, регламентируют, формируют,....- "Население" в исторический период.Есть или вернее было 11 категорий "холопов казённых", на которых опиралось "Государство" первой категории (25% экономики Союза это для понимания исторического периода и возможностей).С 2011 года - Государство отказалось от Государственных Гарантий перед этой категорией населения.(большинство населения до сих пор этого не понимает).Что происходит сейчас:1. Насильственным образом уничтожается промышленность, экономика, социальная сфера, население, культура, земли, ...2. Внешняя агрессия была по сути "попыткой договорняка", ведь не для кого не секрет, что не было такого решалы, кто в Москве не пробовал "договориться".3. Для Запада мы "не интересны" и даже наоборот опасны, ибо в Украине сохранились носители знаний, умений. технологий, промышленности,... полноценного Государства для него интересны только реальный приток средств из Украины(пускай даже криминального происхождения).4. Для РФ мы не интересны и даже опасны если бы в Украине восстановлено Экономико-Правовые отношения, при наличии сохранившейся технологической базы.5. Украина - нужна только Украинцам.6. С этой целью украинцев изгоняют из Украины - лишить их наследственного Права на "Землю Украины", на её благосостояние, что рабским трудом его предков оно было создано.7. В Украине практически отсутствует какое либо "технологическое развитие" стратегических отраслей. (Это которые позволяют "Государству" быть независимым)8. Вся "приватизация", "способный инвестор", ... в конечном итоге свелось к банальной выкачке средств из отраслей с уничтожением самих производств. "Лишнее" население "без Права" на высоко технологические средства производства обрушило внутренний рынок.9. Государство самоустранилось от исполнения своих обязанностей в Праве на монополию силы, для исключения криминала в обществе.10. Институты Государственной власти - по сути коррупционным путём управляющие криминалом в национальном масштабе - остаются вне Подчинения Законам общества.11. Институты "выборной власти" - полностью себя дискредитировали. Демократии - не было, нет и не будет.12. Внешняя Агрессия не привела к прямому действию Конституции Украины.(Это был единственный Правовой аргумент урегулирования внутренних проблем - т.е. отмена всех коррупционных схем "трактовки Законов и Конституции")....................................................................................Украина насильсвенным образом делается зависимой ото всех.(в экономическом, политическом, социальном, энергетическом, культурном, бытовом, .... планах - теперь это стали называть "бизнесом")Система управления Государством переросла в институты администрирования Законов - которые официально не исполняются(Государство устранилось от их исполнения), но само администрирование пожирает больше средств, чем Законы под которые они созданы.В образованном обществе это называют "Швондеровщеной".Запущу образное выражение: "Когда малообразованные дворники,вместо того, что бы мести улицу - поют Интернационал"



Деструктивные силы (некоторые элементы и следствия рынка; криминалитет; внешние конкуренты и т.д.) -- априори стремятся и совершают Вами озвученное.





Им наперекор идут и Создают позитивные силы и факторы.



В чём разница между моим и Вашим виденьем?

Вы акцентируете внимание на деструктивных силах. Видя в нихз причину и возлагая на них ответственность.



Я же считаю, что негативные действия этих деструктивных сил естественны. Они были, есть и будут таковыми.

Проблема же в низкой эффективности конструктивных сил и факторов.

Это они недорабатывают...

В этом причина. Деструктивные силы (некоторые элементы и следствия рынка; криминалитет; внешние конкуренты и т.д.) -- априори стремятся и совершают Вами озвученное.Им наперекор идут и Создают позитивные силы и факторы.В чём разница между моим и Вашим виденьем?Вы акцентируете внимание на деструктивных силах. Видя в нихз причину и возлагая на них ответственность.Я же считаю, что негативные действия этих деструктивных сил естественны. Они были, есть и будут таковыми.Проблема же в низкой эффективности конструктивных сил и факторов.Это они недорабатывают...В этом причина. detroytred

Повідомлень: 22904 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 15:58 Puente написав: Та тут насправді 90 % українофоби і половина - москвофіли .

А про грамотність та орфографію - взагалі смішно . Російська мова - взагалі нікому не потрібна в житті - хоч грамотна , хоч безграмотна . А говорити можна на будь-якому суржику - хоч російсько-українському , хоч українсько-російському . Все одно зрозуміло . Писана мова - будь-яка - стає просто умовно потрібною - бо з"являються програми - які виправляють все - і граматику , і орфографію - навіть стилістику . До речі - для англійської є така програмка реально, причому зроблена і підтримується українським стартапом ( старуватий та дорогуватий стартап - але так обзивають ) . Та тут насправді 90 % українофоби і половина - москвофіли .А про грамотність та орфографію - взагалі смішно . Російська мова - взагалі нікому не потрібна в житті - хоч грамотна , хоч безграмотна . А говорити можна на будь-якому суржику - хоч російсько-українському , хоч українсько-російському . Все одно зрозуміло . Писана мова - будь-яка - стає просто умовно потрібною - бо з"являються програми - які виправляють все - і граматику , і орфографію - навіть стилістику . До речі - для англійської є така програмка реально, причому зроблена і підтримується українським стартапом ( старуватий та дорогуватий стартап - але так обзивають ) .

О том, как Вы определяете украинофобов и москвофилов, detroytred уже спросил. Вряд ли Вы ответите, но пусть это останется на Вашей совести.

"Російська мова - взагалі нікому не потрібна в житті" - а яка потрiбна? Путунхуа?

(Кстати, о языковой политике в разных странах:

В штате Нью-Йорк внесена поправка в избирательное законодательство, в соответствии с которой во всех городах штата, в которых проживает более миллиона человек, все связанные с процессом выборов документы должны переводиться на три диалекта китайского языка. Кроме китайского, в список были включены испанский, корейский, филиппинский и русский языки.

Цитата из Вики, статья "Китайский язык").



А про грамотність та орфографію - взагалі смішно....

А говорити можна на будь-якому суржику

Можно, конечно.

Но, вообще-то, грамотная речь и письмо всегда являлись признаком более-менее культурного человека и служили лучшему пониманию людей. А так, можно и матом разговаривать.

Что касается программ, то кто мешает их использовать? Лучше использовать программы, чем писать неграмотно. О том, как Вы определяете украинофобов и москвофилов,уже спросил. Вряд ли Вы ответите, но пусть это останется на Вашей совести."Російська мова - взагалі нікому не потрібна в житті" - а яка потрiбна? Путунхуа?(Кстати, о языковой политике в разных странах:Цитата из Вики, статья "Китайский язык").Можно, конечно.Но, вообще-то, грамотная речь и письмо всегда являлись признаком более-менее культурного человека и служили лучшему пониманию людей. А так, можно и матом разговаривать.Что касается программ, то кто мешает их использовать? Лучше использовать программы, чем писать неграмотно. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15104 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 16:34 ЛАД написав: zРадио написав: Соответственно, за первые 6 мес. 2019-го мигрантов, получивших паспорта РФ, было 64,8 тыс * 67,4 = 43,7 тыс. Сколько из них украинцев, вопрос. Скорее всего, что бОльшая часть, но за 12 мес все равно никак не получится ни 250 тыс, ни 500...



Вообще, 500 тыс паспортов в год - это даже для США неподъемный показатель. Это огромные государственные расходы. Аннексию Крыма в расчет не берем - там плюс не только к населению, но и к экономике, пусть даже худой и бедный, но все же... Соответственно, за первые 6 мес. 2019-го мигрантов, получивших паспорта РФ, было 64,8 тыс * 67,4 = 43,7 тыс. Сколько из них украинцев, вопрос. Скорее всего, что бОльшая часть, но за 12 мес все равно никак не получится ни 250 тыс, ни 500...Вообще, 500 тыс паспортов в год - это даже для США неподъемный показатель. Это огромные государственные расходы. Аннексию Крыма в расчет не берем - там плюс не только к населению, но и к экономике, пусть даже худой и бедный, но все же...

Не проверял данные, но не может быть так, что убыль населения в 64,8 тыс. это уже с учётом миграционного прироста?

Т.е. 64,8 тыс. это 100-67,4=32,6% от естественной убыли. Тогда естественная убыль составляет 64,8:32,6% = 198,7 тыс., а миграционный прирост за полгода составит 133,9 тыс.

500тыс., конечно, всё равно не получится. Не проверял данные, но не может быть так, что убыль населения в 64,8 тыс. это уже с учётом миграционного прироста?Т.е. 64,8 тыс. это 100-67,4=32,6% от естественной убыли. Тогда естественная убыль составляет 64,8:32,6% = 198,7 тыс., а миграционный прирост за полгода составит 133,9 тыс.500тыс., конечно, всё равно не получится.



Росстат не швидше як за півроку дасть дані по міграції з/в окремі країни, а МВД за 11 міс.

https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost ... /19135667/ Число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации 427 136 (2019) 239 252 (2018)



Майже подвоїли надання громадянства і враховуючи попередні дані, саме під кінець 2019 р. Росстат не швидше як за півроку дасть дані по міграції з/в окремі країни, а МВД за 11 міс.Майже подвоїли надання громадянства і враховуючи попередні дані, саме під кінець 2019 р. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3136 З нами з: 19.04.12 Подякував: 39 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 16:43 ЛАД

Не бачив про питання - як визначаю кого - напевно швиденько витерли ...

Спробую по пунктам .

Про україно- та москво- - насправді Ви реально це і самі розумієте ( і всі розуміють ) , але робите вигляд , що офіційно не сформульоване поняття незрозуміле . Але оскільки ці понняття лежать в області взаємовідносин та почуттів - то вони математично не алгоритмізуються - а значить досить розпливчасті . Але - існують певні лінії - в залежності від свого місця ( чи не свого - а оціночно - когось ) ти і визначаєшся . Насправді вони стандартні - мова , культура , історія , релігія , традиції і т.д. От оце все є українське , є російське , як для нас - є ще й радянське . Історично ці всі лінії рухаються , зміщаються .

До 2014 лінія проходила там , а після - тут . Так як "провокаційне" питання - Крим чий ...



Російська мова в житті України . Ви справді бачите її необхідність ? Не використання ( використовувати її будуть ще дуже довго ) - саме необхідність . Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .



Грамотність - насправді і не сперечаюся . Показник загальний . Просто життя веде в той бік - що такий показник просто зникне . Вже зараз це такий собі атавізм - молодь на це не дивиться майже ніде . Немає коректорів та редакторів скрізь , де щось друкується ( хоча б на клавіатурі ) . І претензії виникають тільки щодо офіційого ... Або коли пристають просто ... Puente Повідомлень: 2371 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 16:57 Kudrjavuy

Пишете Вы, как обычно, очень мутно, но об этом уже говорить надоело.

Ваш пост удален, но на некот. пункты отвечу.

С 2011 года - Государство отказалось от Государственных Гарантий перед этой категорией населения.(большинство населения до сих пор этого не понимает).

Не очень понял о чём Вы, но почему привязка к 2011 году? Он ничем особо не отличается от 1991 и всё, что происходит, началось ещё тогда.



2. Внешняя агрессия была по сути "попыткой договорняка", ведь не для кого не секрет, что не было такого решалы, кто в Москве не пробовал "договориться".

Договариваться без всяких кавычек должно любое государство.

Недавно прочитал хорошее высказывание Голды Меир: "Политический лидер, который не колеблется, прежде чем ввергнуть свой народ в войну, не имеет права быть лидером".



3. ... в Украине сохранились носители знаний, умений. технологий, промышленности,... - уже почти не сохранились. Людям свойственно умирать.



Украина насильсвенным образом делается зависимой ото всех.(в экономическом, политическом, социальном, энергетическом, культурном, бытовом, .... планах - теперь это стали называть "бизнесом")

"Кругом одни враги".

Вы преувеличиваете роль " враждебного окружения. В основном всё мы делаем сами. Пишете Вы, как обычно, очень мутно, но об этом уже говорить надоело.Ваш пост удален, но на некот. пункты отвечу.Не очень понял о чём Вы, но почему привязка к 2011 году? Он ничем особо не отличается от 1991 и всё, что происходит, началось ещё тогда.Договариваться без всяких кавычек должногосударство.Недавно прочитал хорошее высказывание Голды Меир: "Политический лидер, который не колеблется, прежде чем ввергнуть свой народ в войну, не имеет права быть лидером".- уже почти не сохранились. Людям свойственно умирать."Кругом одни враги".Вы преувеличиваете роль " враждебного окружения. В основном всё мы делаем сами. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15104 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 17:14 detroytred написав: Я же считаю, что негативные действия этих деструктивных сил естественны. Они были, есть и будут таковыми.

Проблема же в низкой эффективности конструктивных сил и факторов.

Это они недорабатывают...

В этом причина. Я же считаю, что негативные действия этих деструктивных сил естественны. Они были, есть и будут таковыми.Проблема же в низкой эффективности конструктивных сил и факторов.Это они недорабатывают...В этом причина.

Клас - позитивне мислення ! Щось я не помітив Вашого оптимізму в загальному ...

Але якщо філософськи - то так і є . Дуже вже узагальнено , правда.

Прямо закони термодинаміки в суспільстві . Порядок і хаос ...

І позитивні конструктивні сили часто важко відокремити від негативних - тільки історія оцінить потім . Навіть не ми - а колись . Клас - позитивне мислення ! Щось я не помітив Вашого оптимізму в загальному ...Але якщо філософськи - то так і є . Дуже вже узагальнено , правда.Прямо закони термодинаміки в суспільстві . Порядок і хаос ...І позитивні конструктивні сили часто важко відокремити від негативних - тільки історія оцінить потім . Навіть не ми - а колись . Puente Повідомлень: 2371 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 17:16 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Порошенко вписался за Гончарука и остальных "профанов"(рука лицо). И после этого порохоботы будут говорить о какой-то там новой команде власти?? Да ПЕС за любую возможность хватается, чтобы мокнуть Зеленского, а здесь не ударить по такому больному месту... Порошенко вписался за Гончарука и остальных "профанов"(рука лицо). И после этого порохоботы будут говорить о какой-то там новой команде власти?? Да ПЕС за любую возможность хватается, чтобы мокнуть Зеленского, а здесь не ударить по такому больному месту...

Если на лавочке запасных у Зеленского одни бужанские, дубинские, портновы и лукаши то лучше уж пусть остается правительство Гончарука в таком случае.

Если на лавочке запасных у Зеленского одни бужанские, дубинские, портновы и лукаши то лучше уж пусть остается правительство Гончарука в таком случае. Schmit

Повідомлень: 865 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 17:19 Re: Політичні дискусії ​​В комиссии при Президенте раскрыли загадку появления в Небесной сотне посторонних.



Обычно список кандидатур на получение награды согласовывается с Комиссией государственных наград и геральдики. Уже потом глава государства подписывает соответствующий указ.



Как сообщил представитель наградной комиссии Андрей Гречило, который работает в ней с начала независимости Украины, в 2014 году президент Петр Порошенко утвердил решение Верховной Рады наградить Небесную сотню, а комиссию для проверки кандидатур даже не собирал.

«Комиссии просто не было», - заявил Гречило.



Сама наградная комиссия была собрана только в 2015 году, когда в списке Небесной сотни были выявлены ошибки.



«Оказалось, что одно лицо, которое было в этих списках, на самом деле, погибло не на Майдане, а во время какой-то драки», - заявил Гречило.

При этом он уточнил, что исправить подобные ошибки практически невозможно. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14783 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3884 раз. Подякували: 5857 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5220522152225223> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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