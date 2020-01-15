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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5220522152225223
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:26

Re: Політичні дискусії

От не знаю , як хто прореагує , але якось випадково натрапив на цитату , яка відповідає моїм думкам . Просто сформульовано дуже лаконічно . Роздумував над цим ще дуже давно - коли поняття ментальність тільки витягли "на люди" .
Євген Маланюк Мислитель-публіцист, історик в еміграції, офіцер армії УНР (1897—1968) :
«На українському суходолі зродилася вдача покірлива, безхребетна, з плебейськими нахилами... Викликає подив невичерпний запас рабських почуттів. Це знак біди... У Європі панівні риси чоловіків — гідність, твердість і войовничість. У нас — лагідність та ніжність. Доброта українців — катастрофічна. Поступливі, зовсім не вміють ненавидіти своїх ворогів і сподіваються визволитись без зусиль, пасивно. Потрібні люди пристрасні, впливові, войовничі, а не кволі, з традиційним наріканням на долю, хворі на самоїдство, зневіру. На зміну духовно занепалим поколінням має прийти освічена молода інтелігенція. Вона буде творити і діяти. І головне: подолає нашу патологічну особливість — нездатність до об’єднання».
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:34

  Подолянин написав:
  ЛАД написав:500тыс., конечно, всё равно не получится.
Ну так недавно проскакивала где-то цифра что российские оккупанты за все время в ОРДЛО выдали 150 000+ аусвайсов с курицами.
А кто хотел уже и так давно уехал в россию. И давно или получили аусвайс или получили отказ в оном.

В Россию уезжают не только из ОРДЛО. Хотя оттуда, наверное, больше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:35

  Подолянин написав:
  ЛАД написав:500тыс., конечно, всё равно не получится.
Ну так недавно проскакивала где-то цифра что российские оккупанты за все время в ОРДЛО выдали 150 000+ аусвайсов с курицами.
А кто хотел уже и так давно уехал в россию. И давно или получили аусвайс или получили отказ в оном.

В Россию уезжают не только из ОРДЛО. Хотя оттуда, наверное, больше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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