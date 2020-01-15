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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 16 січ, 2020 17:26
От не знаю , як хто прореагує , але якось випадково натрапив на цитату , яка відповідає моїм думкам . Просто сформульовано дуже лаконічно . Роздумував над цим ще дуже давно - коли поняття ментальність тільки витягли "на люди" .
Євген Маланюк Мислитель-публіцист, історик в еміграції, офіцер армії УНР (1897—1968) :
«На українському суходолі зродилася вдача покірлива, безхребетна, з плебейськими нахилами... Викликає подив невичерпний запас рабських почуттів. Це знак біди... У Європі панівні риси чоловіків — гідність, твердість і войовничість. У нас — лагідність та ніжність. Доброта українців — катастрофічна. Поступливі, зовсім не вміють ненавидіти своїх ворогів і сподіваються визволитись без зусиль, пасивно. Потрібні люди пристрасні, впливові, войовничі, а не кволі, з традиційним наріканням на долю, хворі на самоїдство, зневіру. На зміну духовно занепалим поколінням має прийти освічена молода інтелігенція. Вона буде творити і діяти. І головне: подолає нашу патологічну особливість — нездатність до об’єднання».
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Додано: Чет 16 січ, 2020 17:34
Подолянин написав: ЛАД написав:
500тыс., конечно, всё равно не получится.
Ну так недавно проскакивала где-то цифра что российские оккупанты за все время в ОРДЛО выдали 150 000+ аусвайсов с курицами.
А кто хотел уже и так давно уехал в россию. И давно или получили аусвайс или получили отказ в оном.
В Россию уезжают не только из ОРДЛО. Хотя оттуда, наверное, больше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 17:35
Удалено. Повтор.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 16 січ, 2020 18:22, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 17:43
YKK написав:
Так права нарушает не "мацква" как Вы выразились, а государство Украина. Чувствуете разницу?)))
YKK написав:
Проблема есть у людей, которые не могут защитить себя от произвола украинской власти, вот об этом и шла речь в посте козака.
YKK написав:
Своей "заботой" о пенсионерах, украинская власть создала чудовищную по масштабу коррупционную схему, в которой участвует вся государственная машина от погранслужбы, ПФУ, МинВОТ, правительства и многочисленной армии посредников, перевозчиков и решал.
Ярчайший пример украинофобии, когда при любых обстоятельствах - виновата Украина.
И всё на эмоциях "произвол", "коррупционная схема"
До 2014 года проблем с выплатой пенсий в Донецкой и Луганской областях не было.
Но в 2014 году пришла РФ со своим русским миром и начались многие проблемы, в том числе и с пенсиями.
Но оккупация РФ даже не упоминается, наоборот, даже отрицается
YKK написав:
И это касается не только пенсий, отсутствует вообще стратегия по неподконтрольным территориям, которые в Киеве упорно продолжают называть оккупированными.
Зато есть обвинение в произволе со стороны государства Украина.
И это не украинская власть создала такую ситуацию, а создала РФ своей агрессией и последующей оккупацией.
Так что, у вас чётко прослеживается. Права и выплаты хотим. Обязанности не хотим
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 16 січ, 2020 17:47
YKK написав: mephala написав:
але так як на окупованих територіях Україна позбавлена можливості підтримки своїх громадян то за підтримкою їм доведеться приїжджати на контрольовану територію.
Приостановление выплаты заслуженной пенсии переселенцам из-за проживания на неподконтрольной украинской власти территории – незаконно. Об этом говорится в образцовом решении Верховного суда Украины по делу № 805/402/18 (производство № Пз/9901/20/18) касаемо возобновления выплаты пенсии внутренне перемещенному лицу (ВПЛ) в связи с возвращением на неподконтрольную территорию.
Вы хоть читала решение по сути ?
Явно что нет, особенно, учитывая ваши слишком вольные трактовки законов.
Вся суть была в том, что ПФУ прекратил выплаты в связи с отсутствием верификации.
Вернутся никто не запрещает, но необходимо периодически пересекать линию разграничения. Отмечайтесь и получайте дальше пенсию
К тому же, пенсия перечислялась на счет Ощадбанка. Вот мне интересно, как бы смогли получать эту пенсию без пересечения линии разграничений ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Чет 16 січ, 2020 17:56
pesikot написав:
До 2014 года проблем с выплатой пенсий в Донецкой и Луганской областях не было.
Но в 2014 году пришла РФ со своим русским миром и начались многие проблемы, в том числе и с пенсиями.Но оккупация РФ даже не упоминается, наоборот, даже отрицается
А чем ты лучше? Сам не упоминаешь, что заблокировано ОРДЛО было именно с подконтрольной стороны - активистами (т.е. индульгированными преступниками). Даже Порошенко с Яценюком публично осуждали эти действия, хотя ничего и не сделали, обладая всей полнотой власти...
До блокирования предприятия ОРДЛО работали по всем украинских законам, включая налогообложение! Вот тебе и источник пенсионных выплат, которого сегодня нет. Теперь даже если бы были "технические" условия доставки пенсий на неподконтрольные части Донбасса, их платить просто не из чего...
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Додано: Чет 16 січ, 2020 18:16
budivelnik написав:
Хоч одному з захисників пенсій для ОРДЛОвців спадало на думку,що виплата пенсій туди = економічна диверсія
Це хто і як хоче бачити. Ви бачите диверсію, а я бачу, як дотримання законодавства України і підтримку співвітчизників в окупації, гуманітарний аспект. Економічна диверсія - це виплати так званих "пенсій" окупантами на захоплених територія. Нехай платять і називають ті виплати як завгодно: хоч пенсіямии, хоч ще якось. Це компенсація нашим громадянам за ті незручності, що їм завдали окупанти. А наші громадяни - то є наші громадяни. І держава повинна піклуватися про них всіма можливими способами. Головне - люди, а не мотиви меркантильні, чи мстливі, мовляв, якщо там якась частина підтримує колоборантів, то покараємо їх не виплатами пенсій, помстимося на всіх без розбору. Ліс рублять - щіпки літять, це з іншої опери. А ми йдемо в Європу з гуманістичними цінностями, де головне - людина, а не держава, рухаємося до створення правової держави. І немає колективної відповідальності, лише персональна. Тому виконувати законодавство України, щодо виплати пенсій необхідно. А колоборантів і зрадників карати після звільненя територій. Dura lex, sed lex! І не важливо, що Ви думаєте, чи я...Є закон. Від того і танцюємо.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 18:18
pesikot А по сути что-то есть? Или только визги о укроинофобии?
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Додано: Чет 16 січ, 2020 18:30
pesikot написав:
Вы хоть читала решение по сути ?
Явно что нет, особенно, учитывая ваши слишком вольные трактовки законов.
Внимательно, как Вы любите, шевеля губами, еще раз прочитайте текст.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 18:32
Puente написав:
От не знаю , як хто прореагує , але якось випадково натрапив на цитату , яка відповідає моїм думкам . Просто сформульовано дуже лаконічно . Роздумував над цим ще дуже давно - коли поняття ментальність тільки витягли "на люди" . Євген Маланюк
Мислитель-публіцист, історик в еміграції, офіцер армії УНР (1897—1968) :
«На українському суходолі зродилася вдача покірлива, безхребетна, з плебейськими нахилами... Викликає подив невичерпний запас рабських почуттів. Це знак біди... У Європі панівні риси чоловіків — гідність, твердість і войовничість. У нас — лагідність та ніжність. Доброта українців — катастрофічна. Поступливі, зовсім не вміють ненавидіти своїх ворогів і сподіваються визволитись без зусиль, пасивно. Потрібні люди пристрасні, впливові, войовничі, а не кволі, з традиційним наріканням на долю, хворі на самоїдство, зневіру. На зміну духовно занепалим поколінням має прийти освічена молода інтелігенція. Вона буде творити і діяти. І головне: подолає нашу патологічну особливість — нездатність до об’єднання».
Такого типа критические высказывания можно найти о любом народе к проигравших политических или других деятелей.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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