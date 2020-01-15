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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5221522252235224> Додано: Чет 16 січ, 2020 17:26 Re: Політичні дискусії От не знаю , як хто прореагує , але якось випадково натрапив на цитату , яка відповідає моїм думкам . Просто сформульовано дуже лаконічно . Роздумував над цим ще дуже давно - коли поняття ментальність тільки витягли "на люди" .

Євген Маланюк Мислитель-публіцист, історик в еміграції, офіцер армії УНР (1897—1968) :

«На українському суходолі зродилася вдача покірлива, безхребетна, з плебейськими нахилами... Викликає подив невичерпний запас рабських почуттів. Це знак біди... У Європі панівні риси чоловіків — гідність, твердість і войовничість. У нас — лагідність та ніжність. Доброта українців — катастрофічна. Поступливі, зовсім не вміють ненавидіти своїх ворогів і сподіваються визволитись без зусиль, пасивно. Потрібні люди пристрасні, впливові, войовничі, а не кволі, з традиційним наріканням на долю, хворі на самоїдство, зневіру. На зміну духовно занепалим поколінням має прийти освічена молода інтелігенція. Вона буде творити і діяти. І головне: подолає нашу патологічну особливість — нездатність до об’єднання». Puente Повідомлень: 2371 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 17:34 Подолянин написав: ЛАД написав: 500тыс., конечно, всё равно не получится. 500тыс., конечно, всё равно не получится. Ну так недавно проскакивала где-то цифра что российские оккупанты за все время в ОРДЛО выдали 150 000+ аусвайсов с курицами.

А кто хотел уже и так давно уехал в россию. И давно или получили аусвайс или получили отказ в оном. Ну так недавно проскакивала где-то цифра что российские оккупанты за все время в ОРДЛО выдали 150 000+ аусвайсов с курицами.А кто хотел уже и так давно уехал в россию. И давно или получили аусвайс или получили отказ в оном.

В Россию уезжают не только из ОРДЛО. Хотя оттуда, наверное, больше. В Россию уезжают не только из ОРДЛО. Хотя оттуда, наверное, больше. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15105 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 17:35 Удалено. Повтор. Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 16 січ, 2020 18:22, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15105 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 17:43 YKK написав: Так права нарушает не "мацква" как Вы выразились, а государство Украина. Чувствуете разницу?)))

Так права нарушает не "мацква" как Вы выразились, а государство Украина. Чувствуете разницу?)))

YKK написав: Проблема есть у людей, которые не могут защитить себя от произвола украинской власти, вот об этом и шла речь в посте козака.

Проблема есть у людей, которые не могут защитить себя от произвола украинской власти, вот об этом и шла речь в посте козака.

YKK написав: Своей "заботой" о пенсионерах, украинская власть создала чудовищную по масштабу коррупционную схему, в которой участвует вся государственная машина от погранслужбы, ПФУ, МинВОТ, правительства и многочисленной армии посредников, перевозчиков и решал. Своей "заботой" о пенсионерах, украинская власть создала чудовищную по масштабу коррупционную схему, в которой участвует вся государственная машина от погранслужбы, ПФУ, МинВОТ, правительства и многочисленной армии посредников, перевозчиков и решал.

Ярчайший пример украинофобии, когда при любых обстоятельствах - виновата Украина.

И всё на эмоциях "произвол", "коррупционная схема"



До 2014 года проблем с выплатой пенсий в Донецкой и Луганской областях не было.

Но в 2014 году пришла РФ со своим русским миром и начались многие проблемы, в том числе и с пенсиями.

Но оккупация РФ даже не упоминается, наоборот, даже отрицается

YKK написав: И это касается не только пенсий, отсутствует вообще стратегия по неподконтрольным территориям, которые в Киеве упорно продолжают называть оккупированными. И это касается не только пенсий, отсутствует вообще стратегия по неподконтрольным территориям, которые в Киеве упорно продолжают называть оккупированными.

Зато есть обвинение в произволе со стороны государства Украина.

И это не украинская власть создала такую ситуацию, а создала РФ своей агрессией и последующей оккупацией.



Так что, у вас чётко прослеживается. Права и выплаты хотим. Обязанности не хотим Ярчайший пример украинофобии, когда при любых обстоятельствах - виновата Украина.И всё на эмоциях "произвол", "коррупционная схема"До 2014 года проблем с выплатой пенсий в Донецкой и Луганской областях не было.Но в 2014 году пришла РФ со своим русским миром и начались многие проблемы, в том числе и с пенсиями.Но оккупация РФ даже не упоминается, наоборот, даже отрицаетсяЗато есть обвинение в произволе со стороны государства Украина.И это не украинская власть создала такую ситуацию, а создала РФ своей агрессией и последующей оккупацией.Так что, у вас чётко прослеживается. Права и выплаты хотим. Обязанности не хотим "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3726 З нами з: 31.08.09 Подякував: 274 раз. Подякували: 817 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 17:47 YKK написав: mephala написав: але так як на окупованих територіях Україна позбавлена можливості підтримки своїх громадян то за підтримкою їм доведеться приїжджати на контрольовану територію. але так як на окупованих територіях Україна позбавлена можливості підтримки своїх громадян то за підтримкою їм доведеться приїжджати на контрольовану територію.

Приостановление выплаты заслуженной пенсии переселенцам из-за проживания на неподконтрольной украинской власти территории – незаконно. Об этом говорится в образцовом решении Верховного суда Украины по делу № 805/402/18 (производство № Пз/9901/20/18) касаемо возобновления выплаты пенсии внутренне перемещенному лицу (ВПЛ) в связи с возвращением на неподконтрольную территорию. Приостановление выплаты заслуженной пенсии переселенцам из-за проживания на неподконтрольной украинской власти территории – незаконно. Об этом говорится в образцовом решении Верховного суда Украины по делу № 805/402/18 (производство № Пз/9901/20/18) касаемо возобновления выплаты пенсии внутренне перемещенному лицу (ВПЛ) в связи с возвращением на неподконтрольную территорию.

Вы хоть читала решение по сути ?

Явно что нет, особенно, учитывая ваши слишком вольные трактовки законов.



Вся суть была в том, что ПФУ прекратил выплаты в связи с отсутствием верификации.

Вернутся никто не запрещает, но необходимо периодически пересекать линию разграничения. Отмечайтесь и получайте дальше пенсию

К тому же, пенсия перечислялась на счет Ощадбанка. Вот мне интересно, как бы смогли получать эту пенсию без пересечения линии разграничений ? Вы хоть читала решение по сути ?Явно что нет, особенно, учитывая ваши слишком вольные трактовки законов.Вся суть была в том, что ПФУ прекратил выплаты в связи с отсутствием верификации.Вернутся никто не запрещает, но необходимо периодически пересекать линию разграничения. Отмечайтесь и получайте дальше пенсиюК тому же, пенсия перечислялась на счет Ощадбанка. Вот мне интересно, как бы смогли получать эту пенсию без пересечения линии разграничений ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3726 З нами з: 31.08.09 Подякував: 274 раз. Подякували: 817 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 17:56 pesikot написав: До 2014 года проблем с выплатой пенсий в Донецкой и Луганской областях не было.

Но в 2014 году пришла РФ со своим русским миром и начались многие проблемы, в том числе и с пенсиями.

Но оккупация РФ даже не упоминается, наоборот, даже отрицается

До 2014 года проблем с выплатой пенсий в Донецкой и Луганской областях не было.Но в 2014 году пришла РФ со своим русским миром и начались многие проблемы, в том числе и с пенсиями.



А чем ты лучше? Сам не упоминаешь, что заблокировано ОРДЛО было именно с подконтрольной стороны - активистами (т.е. индульгированными преступниками). Даже Порошенко с Яценюком публично осуждали эти действия, хотя ничего и не сделали, обладая всей полнотой власти...



До блокирования предприятия ОРДЛО работали по всем украинских законам, включая налогообложение! Вот тебе и источник пенсионных выплат, которого сегодня нет. Теперь даже если бы были "технические" условия доставки пенсий на неподконтрольные части Донбасса, их платить просто не из чего... А чем ты лучше? Сам не упоминаешь, что заблокировано ОРДЛО было именно с подконтрольной стороны - активистами (т.е. индульгированными преступниками). Даже Порошенко с Яценюком публично осуждали эти действия, хотя ничего и не сделали, обладая всей полнотой власти...До блокирования предприятия ОРДЛО работали по всем украинских законам, включая налогообложение! Вот тебе и источник пенсионных выплат, которого сегодня нет. Теперь даже если бы были "технические" условия доставки пенсий на неподконтрольные части Донбасса, их платить просто не из чего... zРадио

Повідомлень: 4726 З нами з: 02.05.18 Подякував: 890 раз. Подякували: 2035 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 18:16 budivelnik написав: Хоч одному з захисників пенсій для ОРДЛОвців спадало на думку,що виплата пенсій туди = економічна диверсія

Хоч одному з захисників пенсій для ОРДЛОвців спадало на думку,що виплата пенсій туди = економічна диверсія

Це хто і як хоче бачити. Ви бачите диверсію, а я бачу, як дотримання законодавства України і підтримку співвітчизників в окупації, гуманітарний аспект. Економічна диверсія - це виплати так званих "пенсій" окупантами на захоплених територія. Нехай платять і називають ті виплати як завгодно: хоч пенсіямии, хоч ще якось. Це компенсація нашим громадянам за ті незручності, що їм завдали окупанти. А наші громадяни - то є наші громадяни. І держава повинна піклуватися про них всіма можливими способами. Головне - люди, а не мотиви меркантильні, чи мстливі, мовляв, якщо там якась частина підтримує колоборантів, то покараємо їх не виплатами пенсій, помстимося на всіх без розбору. Ліс рублять - щіпки літять, це з іншої опери. А ми йдемо в Європу з гуманістичними цінностями, де головне - людина, а не держава, рухаємося до створення правової держави. І немає колективної відповідальності, лише персональна. Тому виконувати законодавство України, щодо виплати пенсій необхідно. А колоборантів і зрадників карати після звільненя територій. Dura lex, sed lex! І не важливо, що Ви думаєте, чи я...Є закон. Від того і танцюємо. Це хто і як хоче бачити. Ви бачите диверсію, а я бачу, як дотримання законодавства України і підтримку співвітчизників в окупації, гуманітарний аспект. Економічна диверсія - це виплати так званих "пенсій" окупантами на захоплених територія. Нехай платять і називають ті виплати як завгодно: хоч пенсіямии, хоч ще якось. Це компенсація нашим громадянам за ті незручності, що їм завдали окупанти. А наші громадяни - то є наші громадяни. І держава повинна піклуватися про них всіма можливими способами. Головне - люди, а не мотиви меркантильні, чи мстливі, мовляв, якщо там якась частина підтримує колоборантів, то покараємо їх не виплатами пенсій, помстимося на всіх без розбору. Ліс рублять - щіпки літять, це з іншої опери. А ми йдемо в Європу з гуманістичними цінностями, де головне - людина, а не держава, рухаємося до створення правової держави. І немає колективної відповідальності, лише персональна. Тому виконувати законодавство України, щодо виплати пенсій необхідно. А колоборантів і зрадників карати після звільненя територій. Dura lex, sed lex! І не важливо, що Ви думаєте, чи я...Є закон. Від того і танцюємо. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27347 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1900 раз. Подякували: 2078 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 18:18 pesikot А по сути что-то есть? Или только визги о укроинофобии? YKK

Повідомлень: 1266 З нами з: 30.10.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 18:30 Re: Політичні дискусії pesikot написав: Вы хоть читала решение по сути ?

Явно что нет, особенно, учитывая ваши слишком вольные трактовки законов. Вы хоть читала решение по сути ?Явно что нет, особенно, учитывая ваши слишком вольные трактовки законов.

Внимательно, как Вы любите, шевеля губами, еще раз прочитайте текст. Внимательно, как Вы любите, шевеля губами, еще раз прочитайте текст. YKK

Повідомлень: 1266 З нами з: 30.10.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 18:32 Puente написав: От не знаю , як хто прореагує , але якось випадково натрапив на цитату , яка відповідає моїм думкам . Просто сформульовано дуже лаконічно . Роздумував над цим ще дуже давно - коли поняття ментальність тільки витягли "на люди" .

Євген Маланюк Мислитель-публіцист, історик в еміграції, офіцер армії УНР (1897—1968) :

«На українському суходолі зродилася вдача покірлива, безхребетна, з плебейськими нахилами... Викликає подив невичерпний запас рабських почуттів. Це знак біди... У Європі панівні риси чоловіків — гідність, твердість і войовничість. У нас — лагідність та ніжність. Доброта українців — катастрофічна. Поступливі, зовсім не вміють ненавидіти своїх ворогів і сподіваються визволитись без зусиль, пасивно. Потрібні люди пристрасні, впливові, войовничі, а не кволі, з традиційним наріканням на долю, хворі на самоїдство, зневіру. На зміну духовно занепалим поколінням має прийти освічена молода інтелігенція. Вона буде творити і діяти. І головне: подолає нашу патологічну особливість — нездатність до об’єднання». От не знаю , як хто прореагує , але якось випадково натрапив на цитату , яка відповідає моїм думкам . Просто сформульовано дуже лаконічно . Роздумував над цим ще дуже давно - коли поняття ментальність тільки витягли "на люди" .Мислитель-публіцист, історик в еміграції, офіцер армії УНР (1897—1968) :«На українському суходолі зродилася вдача покірлива, безхребетна, з плебейськими нахилами... Викликає подив невичерпний запас рабських почуттів. Це знак біди... У Європі панівні риси чоловіків — гідність, твердість і войовничість. У нас — лагідність та ніжність. Доброта українців — катастрофічна. Поступливі, зовсім не вміють ненавидіти своїх ворогів і сподіваються визволитись без зусиль, пасивно. Потрібні люди пристрасні, впливові, войовничі, а не кволі, з традиційним наріканням на долю, хворі на самоїдство, зневіру. На зміну духовно занепалим поколінням має прийти освічена молода інтелігенція. Вона буде творити і діяти. І головне: подолає нашу патологічну особливість — нездатність до об’єднання».

Такого типа критические высказывания можно найти о любом народе к проигравших политических или других деятелей. Такого типа критические высказывания можно найти о любом народе к проигравших политических или других деятелей. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15105 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5221522252235224> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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