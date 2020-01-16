RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5221522252235224
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:36

Ітогі подвєдьом. 2020-01-16

Ітогі подвєдьом. 2020-01-16

1) Законопроект изменений в Конституцию по децентрализации сняли с рассмотрения
Никакая там не децентрализация, а узурпация власти и укрепление вертикали

2) ВСУ снова понесли потери на Донбассе
На Донбассе от пули снайпера погиб 25-летний украинский военный Алексей Василевский.

Ранее
Выдают себя за гражданских: оккупанты усилили передовую снайперами-наемниками

Оккупанты дистанционно минируют прилегающие к позициям сил ООС участки возле Золотого-5 – СЦКК

Российское оккупационное командование на Донбассе с начала года активизировало призывную кампанию - разведка

3) Трамп пригрозил Зеленскому заморозить всю помощь Украине – партнер Джулиани
Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум Владимиру Зеленскому в мае 2019-го о том, что он заморозит всю помощь Украине и не отправит ни одного высокопоставленного чиновника на его инаугурацию, если тот не начнет расследование относительно Burisma – компании сына соперника Трампа на выборах – Байдена-младшего.

Трамп отменил визит в Польшу из-за Зеленского, а не из-за урагана – партнер Джулиани
Трамп использовал ураган в США как повод отменить визит в Польшу. Таким образом, говорит Парнас, Трамп хотел надавить на президента Зеленского.
...
1 сентября у Трампа была запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским в Польше. Однако Трамп на встречу не попал и объяснил это ураганом во Флориде.

Как интересно развиваются события.
Особенно, про тему, что с Зеленским следует встречаться без Коломойского и Пинчука. Сразу понятно, кто кукловодит Зеленским. И объясняет кто слил разговор в кабинете министров

4) В Кабмине опровергли информацию об отставке Гончарука

Зеленский и Гончарук обсуждали зарплаты в Кабмине - Арахамия
Всё как я и говорил. Оставят Самокатчика в должности

Милованов: Гончарук - лучший премьер Украины
Это даже для Милованушки слишком.

5) Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании
Закон гарантирует зачисление детей в начальную школу без каких-либо конкурсов, при этом заведение должно быть территориально доступным для детей независимо от их социального статуса или места рождения.

Ребёнок пойдёт в школу, которая по месту жительства, а не в школу, в которую хотели бы отдать его родители. Какая тема для коррупции со стороны директоров школ.

6) В Украине могут ввести запрет на занятие журналистикой - НСЖУ
А то Бубочка на правду слишком обижается, а он же величайший правитель

7) "Диктаторские законы 16 января, версия 2020": парламент принял закон "о налоговом терроре"
16 января ? Серьёзно ? Па приколу же.
Ну что, коллега freeze, пойдём майданить ? Или вы, как обычно, будете ждать несколько лет следующих выборов ? А в это время ваш бизнес будет понемногу загибатцо

8) В Украине вернули призыв в армию с 18 лет
Будем молодёжи урок, что не стоит доверять Клоуну
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3726
З нами з: 31.08.09
Подякував: 274 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:46

pesikot

Где про поддержку самокатчика Петей и его окружением? А, форумный киселев с "итогами"? :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4726
З нами з: 02.05.18
Подякував: 890 раз.
Подякували: 2035 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:53

  freeze написав:​​В комиссии при Президенте раскрыли загадку появления в Небесной сотне посторонних.

Обычно список кандидатур на получение награды согласовывается с Комиссией государственных наград и геральдики. Уже потом глава государства подписывает соответствующий указ.

Как сообщил представитель наградной комиссии Андрей Гречило, в 2014 году президент Петр Порошенко утвердил решение Верховной Рады наградить Небесную сотню, а комиссию для проверки кандидатур даже не собирал.
«Комиссии просто не было», - заявил Гречило.

Сама наградная комиссия была собрана только в 2015 году, когда в списке Небесной сотни были выявлены ошибки.

«Оказалось, что одно лицо, которое было в этих списках, на самом деле, погибло не на Майдане, а во время какой-то драки», - заявил Гречило.
При этом он уточнил, что исправить подобные ошибки практически невозможно.

Что за хрень!?

Чудак отмазывается, как в детском саду...

Списки кто составлял, подавал?
Комиссия по сути, как он сам же и говорит, лишь проверяет его работу.
Он на проверяющих ответственность за свою работу сбросить решил что ли...

Это капец.
Пусть со своего кармана все потери бюджета платит.

Микола нанес ущерб, так с него вычтут, а тут...

З.Ы. точнее - вообще запутал.
Но кто-то же списки составлял и главное подавал.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 16 січ, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22905
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1888 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:55

  Puente написав:Та тому що принципово підхід неправильний з самого початку . Працює така собі підміна понять . Словоблуддя - то антитерористична операція , то неконтрольовані території , то тимчасово окуповані і т.п. Всі меншканці тимчасово окупованих ( чи неконтрольованих ) територій - громадяни України . Можливо так , але в минулому чи майбутньому . А зараз - особи без громадянства . І все . Зразу закрили всі питання ...

Це Ваше особистий погляд на вирішення проблеми? На чому грунтується таке бачення? На Ваших ціннісно - філософських категоріях? Важаєте, що там не українці і треба сепарувати ті території? Важаєте, що існуючі державні кордони треба переглянути?

П.С. Не розумію, на чому грунтуються сумніви в належності до громадян України тих людей, що проживали (ють) на окупованих територіях? В законодавсті України чітко прописані підстави припинення громадянства. Чи Ви вважаєте, що треба внести зміни в законодавство, щоб виникла можливість позбавляти людей громадянства примусово? Якщо так, то можна дізнатися суть такого гіпотетичного законопроекту? Позбавлення громадянства колективно? Чи в індивідуальному порядку? Які підстави позбавлення громадянства? Хто це буде вирішувати? І взагалі Ваше бачення.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 16 січ, 2020 19:04, всього редагувалось 3 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27347
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1900 раз.
Подякували: 2078 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:55

  Schmit написав:
  YKK написав:Стандартная пластинка времен Порошенко: " у нас солидарная система... И что? Как это отменяет право на пенсию?
Солидарная система целиком и полностью построена на страховых принципах. Существенным условием при подобного рода пенсионном страховании является то, что страховой случай наступит неизбежно, при наступлении страхового случая. Это не хорошо и не плохо, так есть в данный момент. И это не идеальная система, но она существует.И да, можете придираться к словам, но они (пенсионеры) ее "заработали", т.е получили право на пенсионные выплаты. И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины.

На оккупированных территориях наше государство не может гарантировать никаких конституционных прав граждан, в том числе и право на пенсию. Ответственность за это по международному законодательству несет государство-оккупант. Что еще вам с козаком не ясно в этих простых истинах?

факт оккупации притянут за уши - по многочисленных заявлением различных должностных лиц Украины иностранных войск на Донбассе нет...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4466
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:02

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:факт оккупации притянут за уши - по многочисленных заявлением различных должностных лиц Украины иностранных войск на Донбассе нет...

Так є РОА із місцевих, з підпорядкуванням окупантам, їх командирами, омуніцією, зброєю, навіть вже з їхніми паспортами. Так що "вони там є".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9620
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1092 раз.
Подякували: 1208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:03

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:факт оккупации притянут за уши - по многочисленных заявлением различных должностных лиц Украины иностранных войск на Донбассе нет..
Им по телевизору петя сказал, а он не врет
YKK
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 30.10.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:05

  YKK написав:Вот пример решение Кабмина, которым управляет премьер ничего не смыслящий в экономике, о запрете выезда в РФ по внутреннему паспорту (т.е о прекращении упрощенного режима перемещения граждан Украины по территори РФ на основании внутреннего паспорта гражданина Украины).

если с 1 марта на территорию Крыма нельзя будет выехать по внутреннему паспорту Украины это можно будет считать признанием властями Украины, что Крым больше не является территорией Украины?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4466
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5221522252235224
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15067)
16.01.2020 19:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.