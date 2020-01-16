Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум Владимиру Зеленскому в мае 2019-го о том, что он заморозит всю помощь Украине и не отправит ни одного высокопоставленного чиновника на его инаугурацию, если тот не начнет расследование относительно Burisma – компании сына соперника Трампа на выборах – Байдена-младшего.
Трамп использовал ураган в США как повод отменить визит в Польшу. Таким образом, говорит Парнас, Трамп хотел надавить на президента Зеленского. ... 1 сентября у Трампа была запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским в Польше. Однако Трамп на встречу не попал и объяснил это ураганом во Флориде.
Как интересно развиваются события. Особенно, про тему, что с Зеленским следует встречаться без Коломойского и Пинчука. Сразу понятно, кто кукловодит Зеленским. И объясняет кто слил разговор в кабинете министров
Закон гарантирует зачисление детей в начальную школу без каких-либо конкурсов, при этом заведение должно быть территориально доступным для детей независимо от их социального статуса или места рождения.
Ребёнок пойдёт в школу, которая по месту жительства, а не в школу, в которую хотели бы отдать его родители. Какая тема для коррупции со стороны директоров школ.
freeze написав:В комиссии при Президенте раскрыли загадку появления в Небесной сотне посторонних.
Обычно список кандидатур на получение награды согласовывается с Комиссией государственных наград и геральдики. Уже потом глава государства подписывает соответствующий указ.
Как сообщил представитель наградной комиссии Андрей Гречило, в 2014 году президент Петр Порошенко утвердил решение Верховной Рады наградить Небесную сотню, а комиссию для проверки кандидатур даже не собирал. «Комиссии просто не было», - заявил Гречило.
Сама наградная комиссия была собрана только в 2015 году, когда в списке Небесной сотни были выявлены ошибки.
«Оказалось, что одно лицо, которое было в этих списках, на самом деле, погибло не на Майдане, а во время какой-то драки», - заявил Гречило. При этом он уточнил, что исправить подобные ошибки практически невозможно.
Что за хрень!?
Чудак отмазывается, как в детском саду...
Списки кто составлял, подавал? Комиссия по сути, как он сам же и говорит, лишь проверяет его работу. Он на проверяющих ответственность за свою работу сбросить решил что ли...
Это капец. Пусть со своего кармана все потери бюджета платит.
Микола нанес ущерб, так с него вычтут, а тут...
З.Ы. точнее - вообще запутал. Но кто-то же списки составлял и главное подавал.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 16 січ, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз.
Puente написав:Та тому що принципово підхід неправильний з самого початку . Працює така собі підміна понять . Словоблуддя - то антитерористична операція , то неконтрольовані території , то тимчасово окуповані і т.п. Всі меншканці тимчасово окупованих ( чи неконтрольованих ) територій - громадяни України . Можливо так , але в минулому чи майбутньому . А зараз - особи без громадянства . І все . Зразу закрили всі питання ...
Це Ваше особистий погляд на вирішення проблеми? На чому грунтується таке бачення? На Ваших ціннісно - філософських категоріях? Важаєте, що там не українці і треба сепарувати ті території? Важаєте, що існуючі державні кордони треба переглянути?
П.С. Не розумію, на чому грунтуються сумніви в належності до громадян України тих людей, що проживали (ють) на окупованих територіях? В законодавсті України чітко прописані підстави припинення громадянства. Чи Ви вважаєте, що треба внести зміни в законодавство, щоб виникла можливість позбавляти людей громадянства примусово? Якщо так, то можна дізнатися суть такого гіпотетичного законопроекту? Позбавлення громадянства колективно? Чи в індивідуальному порядку? Які підстави позбавлення громадянства? Хто це буде вирішувати? І взагалі Ваше бачення.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 16 січ, 2020 19:04, всього редагувалось 3 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
YKK написав:Стандартная пластинка времен Порошенко: " у нас солидарная система... И что? Как это отменяет право на пенсию? Солидарная система целиком и полностью построена на страховых принципах. Существенным условием при подобного рода пенсионном страховании является то, что страховой случай наступит неизбежно, при наступлении страхового случая. Это не хорошо и не плохо, так есть в данный момент. И это не идеальная система, но она существует.И да, можете придираться к словам, но они (пенсионеры) ее "заработали", т.е получили право на пенсионные выплаты. И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины.
На оккупированных территориях наше государство не может гарантировать никаких конституционных прав граждан, в том числе и право на пенсию. Ответственность за это по международному законодательству несет государство-оккупант. Что еще вам с козаком не ясно в этих простых истинах?
факт оккупации притянут за уши - по многочисленных заявлением различных должностных лиц Украины иностранных войск на Донбассе нет...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
YKK написав:Вот пример решение Кабмина, которым управляет премьер ничего не смыслящий в экономике, о запрете выезда в РФ по внутреннему паспорту (т.е о прекращении упрощенного режима перемещения граждан Украины по территори РФ на основании внутреннего паспорта гражданина Украины).
если с 1 марта на территорию Крыма нельзя будет выехать по внутреннему паспорту Украины это можно будет считать признанием властями Украины, что Крым больше не является территорией Украины?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен