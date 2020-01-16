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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:36

Ітогі подвєдьом. 2020-01-16

Ітогі подвєдьом. 2020-01-16

1) Законопроект изменений в Конституцию по децентрализации сняли с рассмотрения
Никакая там не децентрализация, а узурпация власти и укрепление вертикали

2) ВСУ снова понесли потери на Донбассе
На Донбассе от пули снайпера погиб 25-летний украинский военный Алексей Василевский.

Ранее
Выдают себя за гражданских: оккупанты усилили передовую снайперами-наемниками

Оккупанты дистанционно минируют прилегающие к позициям сил ООС участки возле Золотого-5 – СЦКК

Российское оккупационное командование на Донбассе с начала года активизировало призывную кампанию - разведка

3) Трамп пригрозил Зеленскому заморозить всю помощь Украине – партнер Джулиани
Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум Владимиру Зеленскому в мае 2019-го о том, что он заморозит всю помощь Украине и не отправит ни одного высокопоставленного чиновника на его инаугурацию, если тот не начнет расследование относительно Burisma – компании сына соперника Трампа на выборах – Байдена-младшего.

Трамп отменил визит в Польшу из-за Зеленского, а не из-за урагана – партнер Джулиани
Трамп использовал ураган в США как повод отменить визит в Польшу. Таким образом, говорит Парнас, Трамп хотел надавить на президента Зеленского.
...
1 сентября у Трампа была запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским в Польше. Однако Трамп на встречу не попал и объяснил это ураганом во Флориде.

Как интересно развиваются события.
Особенно, про тему, что с Зеленским следует встречаться без Коломойского и Пинчука. Сразу понятно, кто кукловодит Зеленским. И объясняет кто слил разговор в кабинете министров

4) В Кабмине опровергли информацию об отставке Гончарука

Зеленский и Гончарук обсуждали зарплаты в Кабмине - Арахамия
Всё как я и говорил. Оставят Самокатчика в должности

Милованов: Гончарук - лучший премьер Украины
Это даже для Милованушки слишком.

5) Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании
Закон гарантирует зачисление детей в начальную школу без каких-либо конкурсов, при этом заведение должно быть территориально доступным для детей независимо от их социального статуса или места рождения.

Ребёнок пойдёт в школу, которая по месту жительства, а не в школу, в которую хотели бы отдать его родители. Какая тема для коррупции со стороны директоров школ.

6) В Украине могут ввести запрет на занятие журналистикой - НСЖУ
А то Бубочка на правду слишком обижается, а он же величайший правитель

7) "Диктаторские законы 16 января, версия 2020": парламент принял закон "о налоговом терроре"
16 января ? Серьёзно ? Па приколу же.
Ну что, коллега freeze, пойдём майданить ? Или вы, как обычно, будете ждать несколько лет следующих выборов ? А в это время ваш бизнес будет понемногу загибатцо

8) В Украине вернули призыв в армию с 18 лет
Будем молодёжи урок, что не стоит доверять Клоуну
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:46

pesikot

Где про поддержку самокатчика Петей и его окружением? А, форумный киселев с "итогами"? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:53

  freeze написав:​​В комиссии при Президенте раскрыли загадку появления в Небесной сотне посторонних.

Обычно список кандидатур на получение награды согласовывается с Комиссией государственных наград и геральдики. Уже потом глава государства подписывает соответствующий указ.

Как сообщил представитель наградной комиссии Андрей Гречило, в 2014 году президент Петр Порошенко утвердил решение Верховной Рады наградить Небесную сотню, а комиссию для проверки кандидатур даже не собирал.
«Комиссии просто не было», - заявил Гречило.

Сама наградная комиссия была собрана только в 2015 году, когда в списке Небесной сотни были выявлены ошибки.

«Оказалось, что одно лицо, которое было в этих списках, на самом деле, погибло не на Майдане, а во время какой-то драки», - заявил Гречило.
При этом он уточнил, что исправить подобные ошибки практически невозможно.

Что за хрень!?

Чудак отмазывается, как в детском саду...

Списки кто составлял, подавал?
Комиссия по сути, как он сам же и говорит, лишь проверяет его работу.
Он на проверяющих ответственность за свою работу сбросить решил что ли...

Это капец.
Пусть со своего кармана все потери бюджета платит.

Микола нанес ущерб, так с него вычтут, а тут...

З.Ы. точнее - вообще запутал.
Но кто-то же списки составлял и главное подавал.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 16 січ, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:55

  Puente написав:Та тому що принципово підхід неправильний з самого початку . Працює така собі підміна понять . Словоблуддя - то антитерористична операція , то неконтрольовані території , то тимчасово окуповані і т.п. Всі меншканці тимчасово окупованих ( чи неконтрольованих ) територій - громадяни України . Можливо так , але в минулому чи майбутньому . А зараз - особи без громадянства . І все . Зразу закрили всі питання ...

Це Ваше особистий погляд на вирішення проблеми? На чому грунтується таке бачення? На Ваших ціннісно - філософських категоріях? Важаєте, що там не українці і треба сепарувати ті території? Важаєте, що існуючі державні кордони треба переглянути?

П.С. Не розумію, на чому грунтуються сумніви в належності до громадян України тих людей, що проживали (ють) на окупованих територіях? В законодавсті України чітко прописані підстави припинення громадянства. Чи Ви вважаєте, що треба внести зміни в законодавство, щоб виникла можливість позбавляти людей громадянства примусово? Якщо так, то можна дізнатися суть такого гіпотетичного законопроекту? Позбавлення громадянства колективно? Чи в індивідуальному порядку? Які підстави позбавлення громадянства? Хто це буде вирішувати? І взагалі Ваше бачення.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 16 січ, 2020 19:04, всього редагувалось 3 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:55

  Schmit написав:
  YKK написав:Стандартная пластинка времен Порошенко: " у нас солидарная система... И что? Как это отменяет право на пенсию?
Солидарная система целиком и полностью построена на страховых принципах. Существенным условием при подобного рода пенсионном страховании является то, что страховой случай наступит неизбежно, при наступлении страхового случая. Это не хорошо и не плохо, так есть в данный момент. И это не идеальная система, но она существует.И да, можете придираться к словам, но они (пенсионеры) ее "заработали", т.е получили право на пенсионные выплаты. И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины.

На оккупированных территориях наше государство не может гарантировать никаких конституционных прав граждан, в том числе и право на пенсию. Ответственность за это по международному законодательству несет государство-оккупант. Что еще вам с козаком не ясно в этих простых истинах?

факт оккупации притянут за уши - по многочисленных заявлением различных должностных лиц Украины иностранных войск на Донбассе нет...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:02

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:факт оккупации притянут за уши - по многочисленных заявлением различных должностных лиц Украины иностранных войск на Донбассе нет...

Так є РОА із місцевих, з підпорядкуванням окупантам, їх командирами, омуніцією, зброєю, навіть вже з їхніми паспортами. Так що "вони там є".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:03

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:факт оккупации притянут за уши - по многочисленных заявлением различных должностных лиц Украины иностранных войск на Донбассе нет..
Им по телевизору петя сказал, а он не врет
YKK
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:05

  YKK написав:Вот пример решение Кабмина, которым управляет премьер ничего не смыслящий в экономике, о запрете выезда в РФ по внутреннему паспорту (т.е о прекращении упрощенного режима перемещения граждан Украины по территори РФ на основании внутреннего паспорта гражданина Украины).

если с 1 марта на территорию Крыма нельзя будет выехать по внутреннему паспорту Украины это можно будет считать признанием властями Украины, что Крым больше не является территорией Украины?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:08

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:сли с 1 марта на территорию Крыма нельзя будет выехать по внутреннему паспорту Украины это можно будет считать признанием властями Украины, что Крым больше не является территорией Украины?...
Они давно это признали выведя войска с территории Крыма и сдав полуостров российской федерации.
YKK
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