Додано: Чет 16 січ, 2020 18:36

На Донбассе от пули снайпера погиб 25-летний украинский военный Алексей Василевский.

Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум Владимиру Зеленскому в мае 2019-го о том, что он заморозит всю помощь Украине и не отправит ни одного высокопоставленного чиновника на его инаугурацию, если тот не начнет расследование относительно Burisma – компании сына соперника Трампа на выборах – Байдена-младшего.

Трамп использовал ураган в США как повод отменить визит в Польшу. Таким образом, говорит Парнас, Трамп хотел надавить на президента Зеленского.

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1 сентября у Трампа была запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским в Польше. Однако Трамп на встречу не попал и объяснил это ураганом во Флориде.

Закон гарантирует зачисление детей в начальную школу без каких-либо конкурсов, при этом заведение должно быть территориально доступным для детей независимо от их социального статуса или места рождения.

Ітогі подвєдьом. 2020-01-16Никакая там не децентрализация, а узурпация власти и укрепление вертикалиРанееКак интересно развиваются события.Особенно, про тему, что с Зеленским следует встречаться без Коломойского и Пинчука. Сразу понятно, кто кукловодит Зеленским. И объясняет кто слил разговор в кабинете министровВсё как я и говорил. Оставят Самокатчика в должностиЭто даже для Милованушки слишком.Ребёнок пойдёт в школу, которая по месту жительства, а не в школу, в которую хотели бы отдать его родители. Какая тема для коррупции со стороны директоров школ.А то Бубочка на правду слишком обижается, а он же величайший правитель16 января ? Серьёзно ? Па приколу же.Ну что, коллега, пойдём майданить ? Или вы, как обычно, будете ждать несколько лет следующих выборов ? А в это время ваш бизнес будет понемногу загибатцоБудем молодёжи урок, что не стоит доверять Клоуну