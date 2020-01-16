Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум Владимиру Зеленскому в мае 2019-го о том, что он заморозит всю помощь Украине и не отправит ни одного высокопоставленного чиновника на его инаугурацию, если тот не начнет расследование относительно Burisma – компании сына соперника Трампа на выборах – Байдена-младшего.
Трамп использовал ураган в США как повод отменить визит в Польшу. Таким образом, говорит Парнас, Трамп хотел надавить на президента Зеленского. ... 1 сентября у Трампа была запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским в Польше. Однако Трамп на встречу не попал и объяснил это ураганом во Флориде.
Как интересно развиваются события. Особенно, про тему, что с Зеленским следует встречаться без Коломойского и Пинчука. Сразу понятно, кто кукловодит Зеленским. И объясняет кто слил разговор в кабинете министров
Закон гарантирует зачисление детей в начальную школу без каких-либо конкурсов, при этом заведение должно быть территориально доступным для детей независимо от их социального статуса или места рождения.
Ребёнок пойдёт в школу, которая по месту жительства, а не в школу, в которую хотели бы отдать его родители. Какая тема для коррупции со стороны директоров школ.
freeze написав:В комиссии при Президенте раскрыли загадку появления в Небесной сотне посторонних.
Обычно список кандидатур на получение награды согласовывается с Комиссией государственных наград и геральдики. Уже потом глава государства подписывает соответствующий указ.
Как сообщил представитель наградной комиссии Андрей Гречило, в 2014 году президент Петр Порошенко утвердил решение Верховной Рады наградить Небесную сотню, а комиссию для проверки кандидатур даже не собирал. «Комиссии просто не было», - заявил Гречило.
Сама наградная комиссия была собрана только в 2015 году, когда в списке Небесной сотни были выявлены ошибки.
«Оказалось, что одно лицо, которое было в этих списках, на самом деле, погибло не на Майдане, а во время какой-то драки», - заявил Гречило. При этом он уточнил, что исправить подобные ошибки практически невозможно.
Что за хрень!?
Чудак отмазывается, как в детском саду...
Списки кто составлял, подавал? Комиссия по сути, как он сам же и говорит, лишь проверяет его работу. Он на проверяющих ответственность за свою работу сбросить решил что ли...
Это капец. Пусть со своего кармана все потери бюджета платит.
Микола нанес ущерб, так с него вычтут, а тут...
З.Ы. точнее - вообще запутал. Но кто-то же списки составлял и главное подавал.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 16 січ, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз.
Puente написав:Та тому що принципово підхід неправильний з самого початку . Працює така собі підміна понять . Словоблуддя - то антитерористична операція , то неконтрольовані території , то тимчасово окуповані і т.п. Всі меншканці тимчасово окупованих ( чи неконтрольованих ) територій - громадяни України . Можливо так , але в минулому чи майбутньому . А зараз - особи без громадянства . І все . Зразу закрили всі питання ...
Це Ваше особистий погляд на вирішення проблеми? На чому грунтується таке бачення? На Ваших ціннісно - філософських категоріях? Важаєте, що там не українці і треба сепарувати ті території? Важаєте, що існуючі державні кордони треба переглянути?
П.С. Не розумію, на чому грунтуються сумніви в належності до громадян України тих людей, що проживали (ють) на окупованих територіях? В законодавсті України чітко прописані підстави припинення громадянства. Чи Ви вважаєте, що треба внести зміни в законодавство, щоб виникла можливість позбавляти людей громадянства примусово? Якщо так, то можна дізнатися суть такого гіпотетичного законопроекту? Позбавлення громадянства колективно? Чи в індивідуальному порядку? Які підстави позбавлення громадянства? Хто це буде вирішувати? І взагалі Ваше бачення.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 16 січ, 2020 19:04, всього редагувалось 3 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
YKK написав:Стандартная пластинка времен Порошенко: " у нас солидарная система... И что? Как это отменяет право на пенсию? Солидарная система целиком и полностью построена на страховых принципах. Существенным условием при подобного рода пенсионном страховании является то, что страховой случай наступит неизбежно, при наступлении страхового случая. Это не хорошо и не плохо, так есть в данный момент. И это не идеальная система, но она существует.И да, можете придираться к словам, но они (пенсионеры) ее "заработали", т.е получили право на пенсионные выплаты. И это право им гарантировано Конституцией и законами Украины.
На оккупированных территориях наше государство не может гарантировать никаких конституционных прав граждан, в том числе и право на пенсию. Ответственность за это по международному законодательству несет государство-оккупант. Что еще вам с козаком не ясно в этих простых истинах?
факт оккупации притянут за уши - по многочисленных заявлением различных должностных лиц Украины иностранных войск на Донбассе нет...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
YKK написав:Вот пример решение Кабмина, которым управляет премьер ничего не смыслящий в экономике, о запрете выезда в РФ по внутреннему паспорту (т.е о прекращении упрощенного режима перемещения граждан Украины по территори РФ на основании внутреннего паспорта гражданина Украины).
если с 1 марта на территорию Крыма нельзя будет выехать по внутреннему паспорту Украины это можно будет считать признанием властями Украины, что Крым больше не является территорией Украины?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист написав:сли с 1 марта на территорию Крыма нельзя будет выехать по внутреннему паспорту Украины это можно будет считать признанием властями Украины, что Крым больше не является территорией Украины?...
Они давно это признали выведя войска с территории Крыма и сдав полуостров российской федерации.