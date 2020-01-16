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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5221522252235224 Додано: Чет 16 січ, 2020 18:46 pesikot



Где про поддержку самокатчика Петей и его окружением? А, форумный киселев с "итогами"? Где про поддержку самокатчика Петей и его окружением? А, форумный киселев с "итогами"? zРадио

Повідомлень: 4726 З нами з: 02.05.18 Подякував: 890 раз. Подякували: 2035 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 18:53 freeze написав: ​​В комиссии при Президенте раскрыли загадку появления в Небесной сотне посторонних.



Обычно список кандидатур на получение награды согласовывается с Комиссией государственных наград и геральдики. Уже потом глава государства подписывает соответствующий указ.



Как сообщил представитель наградной комиссии Андрей Гречило, в 2014 году президент Петр Порошенко утвердил решение Верховной Рады наградить Небесную сотню, а комиссию для проверки кандидатур даже не собирал.

«Комиссии просто не было», - заявил Гречило.



Сама наградная комиссия была собрана только в 2015 году, когда в списке Небесной сотни были выявлены ошибки.



«Оказалось, что одно лицо, которое было в этих списках, на самом деле, погибло не на Майдане, а во время какой-то драки», - заявил Гречило.

При этом он уточнил, что исправить подобные ошибки практически невозможно. ​​В комиссии при Президенте раскрыли загадку появления в Небесной сотне посторонних.Обычно список кандидатур на получение награды согласовывается с Комиссией государственных наград и геральдики. Уже потом глава государства подписывает соответствующий указ.Как сообщил представитель наградной комиссии Андрей Гречило, в 2014 году президент Петр Порошенко утвердил решение Верховной Рады наградить Небесную сотню, а комиссию для проверки кандидатур даже не собирал.«Комиссии просто не было», - заявил Гречило.Сама наградная комиссия была собрана только в 2015 году, когда в списке Небесной сотни были выявлены ошибки.«Оказалось, что одно лицо, которое было в этих списках, на самом деле, погибло не на Майдане, а во время какой-то драки», - заявил Гречило.При этом он уточнил, что исправить подобные ошибки практически невозможно.

Что за хрень!?



Чудак отмазывается, как в детском саду...



Списки кто составлял, подавал?

Комиссия по сути, как он сам же и говорит, лишь проверяет его работу.

Он на проверяющих ответственность за свою работу сбросить решил что ли...



Это капец.

Пусть со своего кармана все потери бюджета платит.



Микола нанес ущерб, так с него вычтут, а тут...



З.Ы. точнее - вообще запутал.

Но кто-то же списки составлял и главное подавал. Что за хрень!?Чудак отмазывается, как в детском саду...Списки кто составлял, подавал?Комиссия по сути, как он сам же и говорит, лишь проверяет его работу.Он на проверяющих ответственность за свою работу сбросить решил что ли...Это капец.Пусть со своего кармана все потери бюджета платит.Микола нанес ущерб, так с него вычтут, а тут...З.Ы. точнее - вообще запутал.Но кто-то же списки составлял и главное подавал. Востаннє редагувалось detroytred в Чет 16 січ, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 22906 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 18:55 Puente написав: Та тому що принципово підхід неправильний з самого початку . Працює така собі підміна понять . Словоблуддя - то антитерористична операція , то неконтрольовані території , то тимчасово окуповані і т.п. Всі меншканці тимчасово окупованих ( чи неконтрольованих ) територій - громадяни України . Можливо так , але в минулому чи майбутньому . А зараз - особи без громадянства . І все . Зразу закрили всі питання ... Та тому що принципово підхід неправильний з самого початку . Працює така собі підміна понять . Словоблуддя - то антитерористична операція , то неконтрольовані території , то тимчасово окуповані і т.п.чи майбутньому . А. І все . Зразу закрили всі питання ...

Це Ваше особистий погляд на вирішення проблеми? На чому грунтується таке бачення? На Ваших ціннісно - філософських категоріях? Важаєте, що там не українці і треба сепарувати ті території? Важаєте, що існуючі державні кордони треба переглянути?



П.С. Не розумію, на чому грунтуються сумніви в належності до громадян України тих людей, що проживали (ють) на окупованих територіях? В законодавсті України чітко прописані підстави припинення громадянства. Чи Ви вважаєте, що треба внести зміни в законодавство, щоб виникла можливість позбавляти людей громадянства примусово? Якщо так, то можна дізнатися суть такого гіпотетичного законопроекту? Позбавлення громадянства колективно? Чи в індивідуальному порядку? Які підстави позбавлення громадянства? Хто це буде вирішувати? І взагалі Ваше бачення. Це Ваше особистий погляд на вирішення проблеми? На чому грунтується таке бачення? На Ваших ціннісно - філософських категоріях? Важаєте, що там не українці і треба сепарувати ті території? Важаєте, що існуючі державні кордони треба переглянути?П.С. Не розумію, на чому грунтуються сумніви в належності до громадян України тих людей, що проживали (ють) на окупованих територіях? В законодавсті України чітко прописані підстави припинення громадянства. Чи Ви вважаєте, що треба внести зміни в законодавство, щоб виникла можливість позбавляти людей громадянства примусово? Якщо так, то можна дізнатися суть такого гіпотетичного законопроекту? Позбавлення громадянства колективно? Чи в індивідуальному порядку? Які підстави позбавлення громадянства? Хто це буде вирішувати? І взагалі Ваше бачення. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 16 січ, 2020 19:04, всього редагувалось 3 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27348 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1900 раз. Подякували: 2078 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 19:02 Re: Політичні дискусії Тракторист написав: факт оккупации притянут за уши - по многочисленных заявлением различных должностных лиц Украины иностранных войск на Донбассе нет... факт оккупации притянут за уши - по многочисленных заявлением различных должностных лиц Украины иностранных войск на Донбассе нет...

Так є РОА із місцевих, з підпорядкуванням окупантам, їх командирами, омуніцією, зброєю, навіть вже з їхніми паспортами. Так що "вони там є". Так є РОА із місцевих, з підпорядкуванням окупантам, їх командирами, омуніцією, зброєю, навіть вже з їхніми паспортами. Так що "вони там є". Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9621 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1092 раз. Подякували: 1208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 19:09 Puente написав: ЛАД

Не бачив про питання - як визначаю кого - напевно швиденько витерли ...

Спробую по пунктам .

Про україно- та москво- - насправді Ви реально це і самі розумієте ( і всі розуміють ) , але робите вигляд , що офіційно не сформульоване поняття незрозуміле . Але оскільки ці понняття лежать в області взаємовідносин та почуттів - то вони математично не алгоритмізуються - а значить досить розпливчасті . Але - існують певні лінії - в залежності від свого місця ( чи не свого - а оціночно - когось ) ти і визначаєшся . Насправді вони стандартні - мова , культура , історія , релігія , традиції і т.д. От оце все є українське , є російське , як для нас - є ще й радянське . Історично ці всі лінії рухаються , зміщаються .

До 2014 лінія проходила там , а після - тут . Так як "провокаційне" питання - Крим чий ...



Російська мова в житті України . Ви справді бачите її необхідність ? Не використання ( використовувати її будуть ще дуже довго ) - саме необхідність . Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .



Грамотність - насправді і не сперечаюся . Показник загальний . Просто життя веде в той бік - що такий показник просто зникне . Вже зараз це такий собі атавізм - молодь на це не дивиться майже ніде . Немає коректорів та редакторів скрізь , де щось друкується ( хоча б на клавіатурі ) . І претензії виникають тільки щодо офіційого ... Або коли пристають просто ... Не бачив про питання - як визначаю кого - напевно швиденько витерли ...Спробую по пунктам .Про україно- та москво- - насправді Ви реально це і самі розумієте ( і всі розуміють ) , але робите вигляд , що офіційно не сформульоване поняття незрозуміле . Але оскільки ці понняття лежать в області взаємовідносин та почуттів - то вони математично не алгоритмізуються - а значить досить розпливчасті . Але - існують певні лінії - в залежності від свого місця ( чи не свого - а оціночно - когось ) ти і визначаєшся . Насправді вони стандартні - мова , культура , історія , релігія , традиції і т.д. От оце все є українське , є російське , як для нас - є ще й радянське . Історично ці всі лінії рухаються , зміщаються .До 2014 лінія проходила там , а після - тут . Так як "провокаційне" питання - Крим чий ...Російська мова в житті України . Ви справді бачите її необхідність ? Не використання ( використовувати її будуть ще дуже довго ) - саме необхідність . Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .Грамотність - насправді і не сперечаюся . Показник загальний . Просто життя веде в той бік - що такий показник просто зникне . Вже зараз це такий собі атавізм - молодь на це не дивиться майже ніде . Немає коректорів та редакторів скрізь , де щось друкується ( хоча б на клавіатурі ) . І претензії виникають тільки щодо офіційого ... Або коли пристають просто ...

Неужто 90% форума ненавидят украинский язык, песни, галушки, вiршi Тараса и т.д., и т.п.?

К тому же не просто, например, не любят, а именно ненавидят.

Украинофобы.



Аналогично и москвофилии.

Не просто пофиг им эта мацква, а прям любители оной.



Это должно было бы выражаться во множестве высказываний.



Имхо. Что-то Вы погорячились))

Тут одного-двух украинофобов или москвофилов определить сложно.

Скрываются)) Неужто 90% форума ненавидят украинский язык, песни, галушки, вiршi Тараса и т.д., и т.п.?К тому же не просто, например, не любят, а именно ненавидят.Украинофобы.Аналогично и москвофилии.Не просто пофиг им эта мацква, а прям любители оной.Это должно было бы выражаться во множестве высказываний.Имхо. Что-то Вы погорячились))Тут одного-двух украинофобов или москвофилов определить сложно.Скрываются)) detroytred

Повідомлень: 22906 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 19:16 YKK написав: Тракторист написав: факт оккупации притянут за уши - по многочисленных заявлением различных должностных лиц Украины иностранных войск на Донбассе нет.. факт оккупации притянут за уши - по многочисленных заявлением различных должностных лиц Украины иностранных войск на Донбассе нет.. Им по телевизору петя сказал, а он не врет Им по телевизору петя сказал, а он не врет

если петя что-то говорит, то любой адекватный уже давно понял, что его слова не имеют никакой ценности... если петя что-то говорит, то любой адекватный уже давно понял, что его слова не имеют никакой ценности... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4466 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 19:19 YKK написав: Тракторист написав: сли с 1 марта на территорию Крыма нельзя будет выехать по внутреннему паспорту Украины это можно будет считать признанием властями Украины, что Крым больше не является территорией Украины?... сли с 1 марта на территорию Крыма нельзя будет выехать по внутреннему паспорту Украины это можно будет считать признанием властями Украины, что Крым больше не является территорией Украины?... Они давно это признали выведя войска с территории Крыма и сдав полуостров российской федерации. Они давно это признали выведя войска с территории Крыма и сдав полуостров российской федерации.

но при этом 6 лет деньги налогоплательщиков тратятся на прокуратуру и другие ненужные органы... но при этом 6 лет деньги налогоплательщиков тратятся на прокуратуру и другие ненужные органы... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4466 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 19:24 Puente написав: От не знаю , як хто прореагує , але якось випадково натрапив на цитату , яка відповідає моїм думкам . Просто сформульовано дуже лаконічно . Роздумував над цим ще дуже давно - коли поняття ментальність тільки витягли "на люди" .

Євген Маланюк Мислитель-публіцист, історик в еміграції, офіцер армії УНР (1897—1968) :

«На українському суходолі зродилася вдача покірлива, безхребетна, з плебейськими нахилами... Викликає подив невичерпний запас рабських почуттів. Це знак біди... У Європі панівні риси чоловіків — гідність, твердість і войовничість. У нас — лагідність та ніжність. Доброта українців — катастрофічна. Поступливі, зовсім не вміють ненавидіти своїх ворогів і сподіваються визволитись без зусиль, пасивно. Потрібні люди пристрасні, впливові, войовничі, а не кволі, з традиційним наріканням на долю, хворі на самоїдство, зневіру. На зміну духовно занепалим поколінням має прийти освічена молода інтелігенція. Вона буде творити і діяти. І головне: подолає нашу патологічну особливість — нездатність до об’єднання». От не знаю , як хто прореагує , але якось випадково натрапив на цитату , яка відповідає моїм думкам . Просто сформульовано дуже лаконічно . Роздумував над цим ще дуже давно - коли поняття ментальність тільки витягли "на люди" .Мислитель-публіцист, історик в еміграції, офіцер армії УНР (1897—1968) :«На українському суходолі зродилася вдача покірлива, безхребетна, знахилами... Викликає подив невичерпний запас рабських почуттів. Це знак біди... У Європі панівні риси чоловіків — гідність, твердість і войовничість. У нас — лагідність та ніжність. Доброта українців — катастрофічна. Поступливі, зовсім не вміють ненавидіти своїх ворогів і сподіваються визволитись без зусиль, пасивно. Потрібні люди пристрасні, впливові, войовничі, а не кволі, з традиційним наріканням на долю, хворі на самоїдство, зневіру. На зміну духовно занепалим поколінням має прийти освічена молода інтелігенція. Вона буде творити і діяти. І головне: подолає нашу патологічну особливість — нездатність до об’єднання».

Я прореагую так...Мій діагноз - гординя. Всі плебеї, а він звісно аристократ... Барон у вигнанні...Плебеї не зрозуміли сакральність його персони ("пристрасний, впливовий, войовничий, освічений" - і просто гарний мужчина! ) і велич намірів.

Я прореагую так...Мій діагноз - гординя.Всі плебеї, а він звісно аристократ...Барон у вигнанні...Плебеї не зрозуміли сакральність його персони ("пристрасний, впливовий, войовничий, освічений" - і просто гарний мужчина!) і велич намірів. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 16 січ, 2020 19:39, всього редагувалось 2 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27348 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1900 раз. Подякували: 2078 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 19:25 Тракторист написав: YKK написав: Тракторист написав: сли с 1 марта на территорию Крыма нельзя будет выехать по внутреннему паспорту Украины это можно будет считать признанием властями Украины, что Крым больше не является территорией Украины?... сли с 1 марта на территорию Крыма нельзя будет выехать по внутреннему паспорту Украины это можно будет считать признанием властями Украины, что Крым больше не является территорией Украины?... Они давно это признали выведя войска с территории Крыма и сдав полуостров российской федерации. Они давно это признали выведя войска с территории Крыма и сдав полуостров российской федерации.

но при этом 6 лет деньги налогоплательщиков тратятся на прокуратуру и другие ненужные органы... но при этом 6 лет деньги налогоплательщиков тратятся на прокуратуру и другие ненужные органы... Ну надо же показывать бурную деятельность.

Например такую:

"Украина открыла дело из-за поезда в Крым по Керченскому мосту"

https://news.liga.net/politics/news/ukraina-otkryla-delo-iz-za-poezda-v-krym-po-kerchenskomu-mostu де***... Ну надо же показывать бурную деятельность.Например такую:"Украина открыла дело из-за поезда в Крым по Керченскому мосту"де***... YKK

Повідомлень: 1266 З нами з: 30.10.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5221522252235224 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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