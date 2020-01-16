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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5223522452255226> Додано: Чет 16 січ, 2020 21:00 Re: Політичні дискусії Из ТГ:

Кстати, мне указ про снижение призывного возраста полностью понятен.



Из страны бежит молодежь, поэтому хватать и в военкомат надо сразу после школы.



В 20 они уже раздупляются, и едут в Польшу. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14790 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3886 раз. Подякували: 5860 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 21:03 Replay написав: Kudrjavuy



73% голосовали, в основном, не "За Зеленского" а "Против Порошенко", если что.





Кстати, многие из этих 73%, были готовы "затянуть пояса" -но видеть Перспективу!

Закон один для всех, нормальное налогообложение, выход на мировой рынок и пр.

Даже Дефолт бы перенесли, чтобы ослабить долговую пирамиду(см. "Слуга народа").



Однако, "Вертикаль власти" построили, притом давно и Выбирать действительно Патриота Украины - никто не даст, его и в списках не будет. Победить дадут тому, кто будет "Выполнять планы определённой Партии, Партии-международного Капитала".

Судя по всему, укрианцы на этой земле - не входят в "планы Партии".



Вообщем, макмимум, до конца января жду, смотрю... далее, скорее всего, буду бизнес "ликивдировать", всё что можно - распродавать, интересные идеи "работы" за пределами Украины - "лежат в папке".



Жизнь одна и тратить её на "борьбу с ветряными мельницами" - глупо. 73% голосовали, в основном, не "За Зеленского" а "Против Порошенко", если что.Кстати, многие из этих 73%, были готовы "затянуть пояса" -но видеть Перспективу!Закон один для всех, нормальное налогообложение, выход на мировой рынок и пр.Даже Дефолт бы перенесли, чтобы ослабить долговую пирамиду(см. "Слуга народа").Однако, "Вертикаль власти" построили, притом давно и Выбирать действительно Патриота Украины - никто не даст, его и в списках не будет. Победить дадут тому, кто будет "Выполнять планы определённой Партии, Партии-международного Капитала".Судя по всему, укрианцы на этой земле - не входят в "планы Партии".Вообщем, макмимум, до конца января жду, смотрю... далее, скорее всего, буду бизнес "ликивдировать", всё что можно - распродавать, интересные идеи "работы" за пределами Украины - "лежат в папке".Жизнь одна и тратить её на "борьбу с ветряными мельницами" - глупо.

С ситуацией я знаком хорошо.

Вот только есть вопрос:

Как изменить ситуацию в Украине "демократическим путём"?

Что бы Родина для населения не была "мачухой".

Ворам дать тюрьмы(не свои, частные), в Суды вернуть "Право", что бы "дворники мели улицы", а не "пришивали к штанам рукава"?

Как вернуть обязанности(обязательства) Государства перед населением?

Соответственно "заставить чиновника" - исполнять Законы Государства?

Вернее даже наоборот ликвидировать чиновника, что придумывает себе способ администрирования Конституции Украины путём назначения подзаконного акта и его администрирования?

Т.Е. не курировать чью-то деятельность, а самому конкретно исполнять должностные обязанности и работать на Государство? С ситуацией я знаком хорошо.Вот только есть вопрос:Как изменить ситуацию в Украине "демократическим путём"?Что бы Родина для населения не была "мачухой".Ворам дать тюрьмы(не свои, частные), в Суды вернуть "Право", что бы "дворники мели улицы", а не "пришивали к штанам рукава"?Как вернуть обязанности(обязательства) Государства перед населением?Соответственно "заставить чиновника" - исполнять Законы Государства?Вернее даже наоборот ликвидировать чиновника, что придумывает себе способ администрирования Конституции Украины путём назначения подзаконного акта и его администрирования?Т.Е. не курировать чью-то деятельность, а самому конкретно исполнять должностные обязанности и работать на Государство? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7548 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 21:03 YKK написав: mephala Пишите на каком угодно языке, кто же Вам запрещает. Я же у Вас спросил только Ваши мотивы написания постов в таком виде, когда все остальные тексты Вы пишите исключительно на русском. Я понимаю, надо поддерживать имидж патриота. Я не против. Вот только учить других не надо. П.С. Но правила написания прописных и строчных букв в словах надо Вам повторить. Пишите на каком угодно языке, кто же Вам запрещает. Я же у Вас спросил только Ваши мотивы написания постов в таком виде, когда все остальные тексты Вы пишите исключительно на русском. Я понимаю, надо поддерживать имидж патриота. Я не против. Вот только учить других не надо. П.С. Но правила написания прописных и строчных букв в словах надо Вам повторить.

А це що за консерва вскрилася? А це що за консерва вскрилася? Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 17173 З нами з: 09.03.14 Подякував: 992 раз. Подякували: 1039 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 21:04 lapay написав: Тракторист написав: факт оккупации притянут за уши - по многочисленных заявлением различных должностных лиц Украины иностранных войск на Донбассе нет... факт оккупации притянут за уши - по многочисленных заявлением различных должностных лиц Украины иностранных войск на Донбассе нет...

Так є РОА із місцевих, з підпорядкуванням окупантам, їх командирами, омуніцією, зброєю, навіть вже з їхніми паспортами. Так що "вони там є". Так є РОА із місцевих, з підпорядкуванням окупантам, їх командирами, омуніцією, зброєю, навіть вже з їхніми паспортами. Так що "вони там є".

так и администрация в Киеве из местных, но полностью выполняет команды "оккупантов"?... так и администрация в Киеве из местных, но полностью выполняет команды "оккупантов"?... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4468 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 21:05 freeze написав: Из ТГ:

Кстати, мне указ про снижение призывного возраста полностью понятен.



Из страны бежит молодежь, поэтому хватать и в военкомат надо сразу после школы.



В 20 они уже раздупляются, и едут в Польшу. Из ТГ:Кстати, мне указ про снижение призывного возраста полностью понятен.Из страны бежит молодежь, поэтому хватать и в военкомат надо сразу после школы.В 20 они уже раздупляются, и едут в Польшу.

может быть всё же проблема не в консерватории?... может быть всё же проблема не в консерватории?... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4468 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 21:13 Re: Політичні дискусії pesikot написав: 8) В Украине вернули призыв в армию с 18 лет

Будем молодёжи урок, что не стоит доверять Клоуну 8) В Украине вернули призыв в армию с 18 летБудем молодёжи урок, что не стоит доверять Клоуну

А прочитать Закон перед тем как постить .... "ментальность" не позволяет?

ЗАКОН УКРАЇНИ



Про військовий обов'язок і військову службу

...

Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову службу



1. На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку).



{Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 116-VIII від 15.01.2015}

...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12



Причем этот возраст ( с 18 лет ) не изменялся с момента принятия Закона

Документ 2232-XII, перша редакція — Прийняття від 25.03.1992

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/ed19920325

и по настоящее время

Документ 2232-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2020, підстава - 294-IX

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12



Но виноват, как всегда, Зеленский.

Не читайте советских газет перед едой! (с) А прочитать Закон перед тем как постить .... "ментальность" не позволяет?Причеми по настоящее времяНо виноват, как всегда, Зеленский. yanyura Повідомлень: 5207 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1222 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 21:19 detroytred написав: Puente написав: ЛАД

Не бачив про питання - як визначаю кого - напевно швиденько витерли ...

Спробую по пунктам .

Про україно- та москво- - насправді Ви реально це і самі розумієте ( і всі розуміють ) , але робите вигляд , що офіційно не сформульоване поняття незрозуміле . Але оскільки ці понняття лежать в області взаємовідносин та почуттів - то вони математично не алгоритмізуються - а значить досить розпливчасті . Але - існують певні лінії - в залежності від свого місця ( чи не свого - а оціночно - когось ) ти і визначаєшся . Насправді вони стандартні - мова , культура , історія , релігія , традиції і т.д. От оце все є українське , є російське , як для нас - є ще й радянське . Історично ці всі лінії рухаються , зміщаються .

До 2014 лінія проходила там , а після - тут . Так як "провокаційне" питання - Крим чий ...



Російська мова в житті України . Ви справді бачите її необхідність ? Не використання ( використовувати її будуть ще дуже довго ) - саме необхідність . Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .



Грамотність - насправді і не сперечаюся . Показник загальний . Просто життя веде в той бік - що такий показник просто зникне . Вже зараз це такий собі атавізм - молодь на це не дивиться майже ніде . Немає коректорів та редакторів скрізь , де щось друкується ( хоча б на клавіатурі ) . І претензії виникають тільки щодо офіційого ... Або коли пристають просто ... Не бачив про питання - як визначаю кого - напевно швиденько витерли ...Спробую по пунктам .Про україно- та москво- - насправді Ви реально це і самі розумієте ( і всі розуміють ) , але робите вигляд , що офіційно не сформульоване поняття незрозуміле . Але оскільки ці понняття лежать в області взаємовідносин та почуттів - то вони математично не алгоритмізуються - а значить досить розпливчасті . Але - існують певні лінії - в залежності від свого місця ( чи не свого - а оціночно - когось ) ти і визначаєшся . Насправді вони стандартні - мова , культура , історія , релігія , традиції і т.д. От оце все є українське , є російське , як для нас - є ще й радянське . Історично ці всі лінії рухаються , зміщаються .До 2014 лінія проходила там , а після - тут . Так як "провокаційне" питання - Крим чий ...Російська мова в житті України . Ви справді бачите її необхідність ? Не використання ( використовувати її будуть ще дуже довго ) - саме необхідність . Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .Грамотність - насправді і не сперечаюся . Показник загальний . Просто життя веде в той бік - що такий показник просто зникне . Вже зараз це такий собі атавізм - молодь на це не дивиться майже ніде . Немає коректорів та редакторів скрізь , де щось друкується ( хоча б на клавіатурі ) . І претензії виникають тільки щодо офіційого ... Або коли пристають просто ...

Неужто 90% форума ненавидят украинский язык, песни, галушки, вiршi Тараса и т.д., и т.п.?

К тому же не просто, например, не любят, а именно ненавидят.

Украинофобы.



Аналогично и москвофилии.

Не просто пофиг им эта мацква, а прям любители оной.



Это должно было бы выражаться во множестве высказываний.



Имхо. Что-то Вы погорячились))

Тут одного-двух украинофобов или москвофилов определить сложно.

Скрываются)) Неужто 90% форума ненавидят украинский язык, песни, галушки, вiршi Тараса и т.д., и т.п.?К тому же не просто, например, не любят, а именно ненавидят.Украинофобы.Аналогично и москвофилии.Не просто пофиг им эта мацква, а прям любители оной.Это должно было бы выражаться во множестве высказываний.Имхо. Что-то Вы погорячились))Тут одного-двух украинофобов или москвофилов определить сложно.Скрываются))

Вы затрагиваете вопросы не интересные многим.

1. Большая часть жителей РФ не знает "русского языка",

2. 99% населения Украины - есть "носители русского языка", хотя он им и не родной.

3. В РФ - язык русский.

4. в Украине - украинский.

5. вся техническая документация, специальные знания,... в Украине на русском - не английском, не украинском, ... при чём это насильственным образом формировалось не один год. И это в один день не возможно физически изменить - а можно только "добавить" фаховий переклад.

6. Менталитет населения - украинский пускай и "русскими словами".

Мова - є ознака нації, але не її руйнації.

Вы ещё попробуйте в словоблудии посперечатися с Фарион - у неё "одна школа с Жириновским".

Але знання Рідної Мови - повинно відрізняти нас від москалів. Вы затрагиваете вопросы не интересные многим.1. Большая часть жителей РФ не знает "русского языка",2. 99% населения Украины - есть "носители русского языка", хотя он им и не родной.3. В РФ - язык русский.4. в Украине - украинский.5. вся техническая документация, специальные знания,... в Украине на русском - не английском, не украинском, ... при чём это насильственным образом формировалось не один год. И это в один день не возможно физически изменить - а можно только "добавить" фаховий переклад.6. Менталитет населения - украинский пускай и "русскими словами".Мова - є ознака нації, але не її руйнації.Вы ещё попробуйте в словоблудии посперечатися с Фарион - у неё "одна школа с Жириновским".Але знання Рідної Мови - повинно відрізняти нас від москалів. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7548 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 21:28 Kudrjavuy написав: Replay написав: Kudrjavuy



73% голосовали, в основном, не "За Зеленского" а "Против Порошенко", если что.



Кстати, многие из этих 73%, были готовы "затянуть пояса" -но видеть Перспективу!

Закон один для всех, нормальное налогообложение, выход на мировой рынок и пр.

Даже Дефолт бы перенесли, чтобы ослабить долговую пирамиду(см. "Слуга народа").



Однако, "Вертикаль власти" построили, притом давно и Выбирать действительно Патриота Украины - никто не даст, его и в списках не будет. Победить дадут тому, кто будет "Выполнять планы определённой Партии, Партии-международного Капитала".

Судя по всему, укрианцы на этой земле - не входят в "планы Партии". :(



Вообщем, макмимум, до конца января жду, смотрю... далее, скорее всего, буду бизнес "ликивдировать", всё что можно - распродавать, интересные идеи "работы" за пределами Украины - "лежат в папке".



Жизнь одна и тратить её на "борьбу с ветряными мельницами" - глупо. 73% голосовали, в основном, не "За Зеленского" а "Против Порошенко", если что.Кстати, многие из этих 73%, были готовы "затянуть пояса" -но видеть Перспективу!Закон один для всех, нормальное налогообложение, выход на мировой рынок и пр.Даже Дефолт бы перенесли, чтобы ослабить долговую пирамиду(см. "Слуга народа").Однако, "Вертикаль власти" построили, притом давно и Выбирать действительно Патриота Украины - никто не даст, его и в списках не будет. Победить дадут тому, кто будет "Выполнять планы определённой Партии, Партии-международного Капитала".Судя по всему, укрианцы на этой земле - не входят в "планы Партии". :(Вообщем, макмимум, до конца января жду, смотрю... далее, скорее всего, буду бизнес "ликивдировать", всё что можно - распродавать, интересные идеи "работы" за пределами Украины - "лежат в папке".Жизнь одна и тратить её на "борьбу с ветряными мельницами" - глупо.

С ситуацией я знаком хорошо.

Вот только есть вопрос:

Как изменить ситуацию в Украине "демократическим путём"?

Что бы Родина для населения не была "мачухой".

Ворам дать тюрьмы(не свои, частные), в Суды вернуть "Право", что бы "дворники мели улицы", а не "пришивали к штанам рукава"?

Как вернуть обязанности(обязательства) Государства перед населением?

Соответственно "заставить чиновника" - исполнять Законы Государства?

Вернее даже наоборот ликвидировать чиновника, что придумывает себе способ администрирования Конституции Украины путём назначения подзаконного акта и его администрирования?

Т.Е. не курировать чью-то деятельность, а самому конкретно исполнять должностные обязанности и работать на Государство? С ситуацией я знаком хорошо.Вот только есть вопрос:Как изменить ситуацию в Украине "демократическим путём"?Что бы Родина для населения не была "мачухой".Ворам дать тюрьмы(не свои, частные), в Суды вернуть "Право", что бы "дворники мели улицы", а не "пришивали к штанам рукава"?Как вернуть обязанности(обязательства) Государства перед населением?Соответственно "заставить чиновника" - исполнять Законы Государства?Вернее даже наоборот ликвидировать чиновника, что придумывает себе способ администрирования Конституции Украины путём назначения подзаконного акта и его администрирования?Т.Е. не курировать чью-то деятельность, а самому конкретно исполнять должностные обязанности и работать на Государство?

А это кому-то нужно?

Все заняты другим. А это кому-то нужно?Все заняты другим. M-A-X Повідомлень: 1725 З нами з: 08.10.15 Подякував: 646 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 21:35 lapay написав: Тракторист написав: факт оккупации притянут за уши - по многочисленных заявлением различных должностных лиц Украины иностранных войск на Донбассе нет... факт оккупации притянут за уши - по многочисленных заявлением различных должностных лиц Украины иностранных войск на Донбассе нет...

Так є РОА із місцевих, з підпорядкуванням окупантам, їх командирами, омуніцією, зброєю, навіть вже з їхніми паспортами. Так що "вони там є". Так є РОА із місцевих, з підпорядкуванням окупантам, їх командирами, омуніцією, зброєю, навіть вже з їхніми паспортами. Так що "вони там є".

Пока "..." играют в ... - РФ методично переваривает Донбасс, он уже имеет сходство с Абхазией, Северной Кореей, Приднестровьем - с фактом открытой границы с оккупантом.

Там достаточно жестко, правильно, чётко, без оглядки на какое-то "Право" формируется жесткая подвластная структура "Рышпублики" - усю "махновщину"(демократию от "защитнегов") - Заменили на чётко исполняющих команды. Кто был несогласен, или по иным причинам, за ненадобностью - ликвидировали.

"Даже стали военное положение и комендантский час" на время праздников "отменять".

Но вкусившие "РФского мяса",... кто выжил вспомнили о былом вкусе жизни. Пока "..." играют в ... - РФ методично переваривает Донбасс, он уже имеет сходство с Абхазией, Северной Кореей, Приднестровьем - с фактом открытой границы с оккупантом.Там достаточно жестко, правильно, чётко, без оглядки на какое-то "Право" формируется жесткая подвластная структура "Рышпублики" - усю "махновщину"(демократию от "защитнегов") - Заменили на чётко исполняющих команды. Кто был несогласен, или по иным причинам, за ненадобностью - ликвидировали."Даже стали военное положение и комендантский час" на время праздников "отменять".Но вкусившие "РФского мяса",... кто выжил вспомнили о былом вкусе жизни. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7548 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 21:42 M-A-X написав: А это кому-то нужно?

Все заняты другим. А это кому-то нужно?Все заняты другим.

+100!

И я о том же!

К сожалению прямым текстом ситуация выглядит не полит корректно.

Модер уже вероятно с десяток моих постов убрал, только за сегодня - увы и на Ваш вопрос.

Дело в том, что Вы увидели концовку годовой тирады, когда с оппонентом пришли к общему знаменателю.

Но не самой полемики с выводами.

Что им было осознано... год спустя.

Но "Правовое основание" к этому - просто физически не хотят понимать...

- Я в ауте.

И что нас ожидает далее? +100!И я о том же!К сожалению прямым текстом ситуация выглядит не полит корректно.Модер уже вероятно с десяток моих постов убрал, только за сегодня - увы и на Ваш вопрос.Дело в том, что Вы увидели концовку годовой тирады, когда с оппонентом пришли к общему знаменателю.Но не самой полемики с выводами.Что им было осознано... год спустя.Но "Правовое основание" к этому - просто физически не хотят понимать...- Я в ауте.И что нас ожидает далее? Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 16 січ, 2020 21:44, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7548 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5223522452255226> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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