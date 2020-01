Додано: Чет 16 січ, 2020 21:03

YKK написав: mephala Пишите на каком угодно языке, кто же Вам запрещает. Я же у Вас спросил только Ваши мотивы написания постов в таком виде, когда все остальные тексты Вы пишите исключительно на русском. Я понимаю, надо поддерживать имидж патриота. Я не против. Вот только учить других не надо. П.С. Но правила написания прописных и строчных букв в словах надо Вам повторить. Пишите на каком угодно языке, кто же Вам запрещает. Я же у Вас спросил только Ваши мотивы написания постов в таком виде, когда все остальные тексты Вы пишите исключительно на русском. Я понимаю, надо поддерживать имидж патриота. Я не против. Вот только учить других не надо. П.С. Но правила написания прописных и строчных букв в словах надо Вам повторить.

А це що за консерва вскрилася? А це що за консерва вскрилася?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

