Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
73% голосовали, в основном, не "За Зеленского" а "Против Порошенко", если что.
Кстати, многие из этих 73%, были готовы "затянуть пояса" -но видеть Перспективу! Закон один для всех, нормальное налогообложение, выход на мировой рынок и пр. Даже Дефолт бы перенесли, чтобы ослабить долговую пирамиду(см. "Слуга народа").
Однако, "Вертикаль власти" построили, притом давно и Выбирать действительно Патриота Украины - никто не даст, его и в списках не будет. Победить дадут тому, кто будет "Выполнять планы определённой Партии, Партии-международного Капитала". Судя по всему, укрианцы на этой земле - не входят в "планы Партии".
Вообщем, макмимум, до конца января жду, смотрю... далее, скорее всего, буду бизнес "ликивдировать", всё что можно - распродавать, интересные идеи "работы" за пределами Украины - "лежат в папке".
Жизнь одна и тратить её на "борьбу с ветряными мельницами" - глупо.
С ситуацией я знаком хорошо. Вот только есть вопрос: Как изменить ситуацию в Украине "демократическим путём"? Что бы Родина для населения не была "мачухой". Ворам дать тюрьмы(не свои, частные), в Суды вернуть "Право", что бы "дворники мели улицы", а не "пришивали к штанам рукава"? Как вернуть обязанности(обязательства) Государства перед населением? Соответственно "заставить чиновника" - исполнять Законы Государства? Вернее даже наоборот ликвидировать чиновника, что придумывает себе способ администрирования Конституции Украины путём назначения подзаконного акта и его администрирования? Т.Е. не курировать чью-то деятельность, а самому конкретно исполнять должностные обязанности и работать на Государство?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
YKK написав:mephala Пишите на каком угодно языке, кто же Вам запрещает. Я же у Вас спросил только Ваши мотивы написания постов в таком виде, когда все остальные тексты Вы пишите исключительно на русском. Я понимаю, надо поддерживать имидж патриота. Я не против. Вот только учить других не надо. П.С. Но правила написания прописных и строчных букв в словах надо Вам повторить.
А це що за консерва вскрилася?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
pesikot написав:8) В Украине вернули призыв в армию с 18 лет Будем молодёжи урок, что не стоит доверять Клоуну
А прочитать Закон перед тем как постить .... "ментальность" не позволяет?
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про військовий обов'язок і військову службу ... Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову службу
1. На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку).
{Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 116-VIII від 15.01.2015} ...
Puente написав:ЛАД Не бачив про питання - як визначаю кого - напевно швиденько витерли ... Спробую по пунктам . Про україно- та москво- - насправді Ви реально це і самі розумієте ( і всі розуміють ) , але робите вигляд , що офіційно не сформульоване поняття незрозуміле . Але оскільки ці понняття лежать в області взаємовідносин та почуттів - то вони математично не алгоритмізуються - а значить досить розпливчасті . Але - існують певні лінії - в залежності від свого місця ( чи не свого - а оціночно - когось ) ти і визначаєшся . Насправді вони стандартні - мова , культура , історія , релігія , традиції і т.д. От оце все є українське , є російське , як для нас - є ще й радянське . Історично ці всі лінії рухаються , зміщаються . До 2014 лінія проходила там , а після - тут . Так як "провокаційне" питання - Крим чий ...
Російська мова в житті України . Ви справді бачите її необхідність ? Не використання ( використовувати її будуть ще дуже довго ) - саме необхідність . Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .
Грамотність - насправді і не сперечаюся . Показник загальний . Просто життя веде в той бік - що такий показник просто зникне . Вже зараз це такий собі атавізм - молодь на це не дивиться майже ніде . Немає коректорів та редакторів скрізь , де щось друкується ( хоча б на клавіатурі ) . І претензії виникають тільки щодо офіційого ... Або коли пристають просто ...
Неужто 90% форума ненавидят украинский язык, песни, галушки, вiршi Тараса и т.д., и т.п.? К тому же не просто, например, не любят, а именно ненавидят. Украинофобы.
Аналогично и москвофилии. Не просто пофиг им эта мацква, а прям любители оной.
Это должно было бы выражаться во множестве высказываний.
Имхо. Что-то Вы погорячились)) Тут одного-двух украинофобов или москвофилов определить сложно. Скрываются))
Вы затрагиваете вопросы не интересные многим. 1. Большая часть жителей РФ не знает "русского языка", 2. 99% населения Украины - есть "носители русского языка", хотя он им и не родной. 3. В РФ - язык русский. 4. в Украине - украинский. 5. вся техническая документация, специальные знания,... в Украине на русском - не английском, не украинском, ... при чём это насильственным образом формировалось не один год. И это в один день не возможно физически изменить - а можно только "добавить" фаховий переклад. 6. Менталитет населения - украинский пускай и "русскими словами". Мова - є ознака нації, але не її руйнації. Вы ещё попробуйте в словоблудии посперечатися с Фарион - у неё "одна школа с Жириновским". Але знання Рідної Мови - повинно відрізняти нас від москалів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
73% голосовали, в основном, не "За Зеленского" а "Против Порошенко", если что.
Кстати, многие из этих 73%, были готовы "затянуть пояса" -но видеть Перспективу! Закон один для всех, нормальное налогообложение, выход на мировой рынок и пр. Даже Дефолт бы перенесли, чтобы ослабить долговую пирамиду(см. "Слуга народа").
Однако, "Вертикаль власти" построили, притом давно и Выбирать действительно Патриота Украины - никто не даст, его и в списках не будет. Победить дадут тому, кто будет "Выполнять планы определённой Партии, Партии-международного Капитала". Судя по всему, укрианцы на этой земле - не входят в "планы Партии". :(
Вообщем, макмимум, до конца января жду, смотрю... далее, скорее всего, буду бизнес "ликивдировать", всё что можно - распродавать, интересные идеи "работы" за пределами Украины - "лежат в папке".
Жизнь одна и тратить её на "борьбу с ветряными мельницами" - глупо.
С ситуацией я знаком хорошо. Вот только есть вопрос: Как изменить ситуацию в Украине "демократическим путём"? Что бы Родина для населения не была "мачухой". Ворам дать тюрьмы(не свои, частные), в Суды вернуть "Право", что бы "дворники мели улицы", а не "пришивали к штанам рукава"? Как вернуть обязанности(обязательства) Государства перед населением? Соответственно "заставить чиновника" - исполнять Законы Государства? Вернее даже наоборот ликвидировать чиновника, что придумывает себе способ администрирования Конституции Украины путём назначения подзаконного акта и его администрирования? Т.Е. не курировать чью-то деятельность, а самому конкретно исполнять должностные обязанности и работать на Государство?
Тракторист написав:факт оккупации притянут за уши - по многочисленных заявлением различных должностных лиц Украины иностранных войск на Донбассе нет...
Так є РОА із місцевих, з підпорядкуванням окупантам, їх командирами, омуніцією, зброєю, навіть вже з їхніми паспортами. Так що "вони там є".
Пока "..." играют в ... - РФ методично переваривает Донбасс, он уже имеет сходство с Абхазией, Северной Кореей, Приднестровьем - с фактом открытой границы с оккупантом. Там достаточно жестко, правильно, чётко, без оглядки на какое-то "Право" формируется жесткая подвластная структура "Рышпублики" - усю "махновщину"(демократию от "защитнегов") - Заменили на чётко исполняющих команды. Кто был несогласен, или по иным причинам, за ненадобностью - ликвидировали. "Даже стали военное положение и комендантский час" на время праздников "отменять". Но вкусившие "РФского мяса",... кто выжил вспомнили о былом вкусе жизни.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
M-A-X написав:А это кому-то нужно? Все заняты другим.
+100! И я о том же! К сожалению прямым текстом ситуация выглядит не полит корректно. Модер уже вероятно с десяток моих постов убрал, только за сегодня - увы и на Ваш вопрос. Дело в том, что Вы увидели концовку годовой тирады, когда с оппонентом пришли к общему знаменателю. Но не самой полемики с выводами. Что им было осознано... год спустя. Но "Правовое основание" к этому - просто физически не хотят понимать... - Я в ауте. И что нас ожидает далее?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 16 січ, 2020 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.