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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:42
yanyura написав:
Но виноват, как всегда, Зеленский.
Закон-то не менялся, но условия конкретного призыва, количество, возраст оговариваются ежегодно в специальном указе президента, причём в рамках этого Закона.
Порошенко в 2015 году нашёл возможность призывать с 20 лет, и только Зеленскому взбрело в голову сейчас призывать опять с 18 лет. Причём сам доблестный орёл не служил в армии. Кстати, а почему ? Заикание, энурез ? Военной кафедры у него не было.
Востаннє редагувалось freeze
в Чет 16 січ, 2020 21:45, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 21:45
у кого есть полная версия сами знаете чего пожалуйста выложите у себя на гугл диске ,
так как по уже выложенной кем-то ссылке на дает скачать - гугл тупо не справляется с наплывом желающих технически не справляется ! это как смотреть онлайн по подписке последнюю серию Игры престолов
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: Чет 16 січ, 2020 21:57
freeze написав:
Закон-то не менялся, но условия конкретного призыва, количество, возраст оговариваются ежегодно в специальном указе президента, причём в рамках этого Закона.
Порошенко в 2015 году нашёл возможность призывать с 20 лет, и только Зеленскому взбрело в голову сейчас призывать опять с 18 лет.
З 18 до 20 років призов тільки добровільний. Так що Зеля свій електорат не чіпає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 22:09
lapay написав: freeze написав:
Закон-то не менялся, но условия конкретного призыва, количество, возраст оговариваются ежегодно в специальном указе президента, причём в рамках этого Закона.
Порошенко в 2015 году нашёл возможность призывать с 20 лет, и только Зеленскому взбрело в голову сейчас призывать опять с 18 лет.
З 18 до 20 років призов тільки добровільний. Так що Зеля свій електорат не чіпає.
Кто посмел уточнить указ Главкома ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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