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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5223522452255226
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:42

  yanyura написав:Но виноват, как всегда, Зеленский.


Закон-то не менялся, но условия конкретного призыва, количество, возраст оговариваются ежегодно в специальном указе президента, причём в рамках этого Закона.
Порошенко в 2015 году нашёл возможность призывать с 20 лет, и только Зеленскому взбрело в голову сейчас призывать опять с 18 лет. Причём сам доблестный орёл не служил в армии. Кстати, а почему ? Заикание, энурез ? Военной кафедры у него не было.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 16 січ, 2020 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:45

Re: Політичні дискусії

у кого есть полная версия сами знаете чего пожалуйста выложите у себя на гугл диске , так как по уже выложенной кем-то ссылке на дает скачать - гугл тупо не справляется с наплывом желающих технически не справляется ! это как смотреть онлайн по подписке последнюю серию Игры престолов :)
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:57

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Закон-то не менялся, но условия конкретного призыва, количество, возраст оговариваются ежегодно в специальном указе президента, причём в рамках этого Закона.
Порошенко в 2015 году нашёл возможность призывать с 20 лет, и только Зеленскому взбрело в голову сейчас призывать опять с 18 лет.

З 18 до 20 років призов тільки добровільний. Так що Зеля свій електорат не чіпає. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 22:09

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  freeze написав:Закон-то не менялся, но условия конкретного призыва, количество, возраст оговариваются ежегодно в специальном указе президента, причём в рамках этого Закона.
Порошенко в 2015 году нашёл возможность призывать с 20 лет, и только Зеленскому взбрело в голову сейчас призывать опять с 18 лет.

З 18 до 20 років призов тільки добровільний. Так що Зеля свій електорат не чіпає. :)


Кто посмел уточнить указ Главкома ?
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