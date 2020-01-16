Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:Но виноват, как всегда, Зеленский.
Закон-то не менялся, но условия конкретного призыва, количество, возраст оговариваются ежегодно в специальном указе президента, причём в рамках этого Закона. Порошенко в 2015 году нашёл возможность призывать с 20 лет, и только Зеленскому взбрело в голову сейчас призывать опять с 18 лет. Причём сам доблестный орёл не служил в армии. Кстати, а почему ? Заикание, энурез ? Военной кафедры у него не было.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 16 січ, 2020 21:45, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
freeze написав:Закон-то не менялся, но условия конкретного призыва, количество, возраст оговариваются ежегодно в специальном указе президента, причём в рамках этого Закона. Порошенко в 2015 году нашёл возможность призывать с 20 лет, и только Зеленскому взбрело в голову сейчас призывать опять с 18 лет.
З 18 до 20 років призов тільки добровільний. Так що Зеля свій електорат не чіпає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Закон-то не менялся, но условия конкретного призыва, количество, возраст оговариваются ежегодно в специальном указе президента, причём в рамках этого Закона. Порошенко в 2015 году нашёл возможность призывать с 20 лет, и только Зеленскому взбрело в голову сейчас призывать опять с 18 лет.
З 18 до 20 років призов тільки добровільний. Так що Зеля свій електорат не чіпає.
Кто посмел уточнить указ Главкома ? А увидел. Но там уточнение, не будут призывать в 2020 году.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
https://www.5.ua/suspilstvo/zelenskyi-p ... 06458.html "Закликати на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу: у квітні-червні 2020 року; у жовтні-грудні 2020 року ", – йдеться в тексті указу.
Як пише "Юридичний портал", призовний вік в Україні у 2019 році встановлено на рівні 20-27 років. Водночас молоді люди 18-19 років вправі пройти службу в армії на добровільній основі (за контрактом). https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2020011 ... gorodnyuk/ До 20 років в армію примусово не призиватимуть – Загороднюк
Юнаків віком до 20 років примусово на строкову службу не призиватимуть. Навесні повістки отримають тільки ті, кому виповнилося 20.
За словами міністра оборони Андрія Загороднюка, 18-19-річних молодиків залучатимуть до служби лише за їхнім добровільним бажанням.
Він також додав, що наразі триває активна робота над розробкою концепції нової реформи призову. А сам указ президента щодо призову на строкову службу чоловіків віком від 18 років назвав таким, що відповідає вимогам чинного законодавства.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay Есть вещи, что из этических соображений я не затрагиваю. Но сама народная мудрость гласит: - "Коней на переправе не меняют"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pesikot написав:Ярчайший пример украинофобии, когда при любых обстоятельствах - виновата Украина.
В чем именно украинофобия, можете пример привести или как всегда трусливо мяукнув сбежите в кусты за новой порохоботской инструкцией?
И всё на эмоциях "произвол", "коррупционная схема"
Эмоции изображаете Вы, я привел факты. В отличии от Вас, жирующего в среднестатическом украинском зажопинске и подводящим свои глуповатые итоги по сводкам украинских порохоботских помоек, я живу тут и вижу последствия деяний Вашей любимой украинской власти- коррупция и тотальное беззаконие. И русский мир тут не надо приплетать. Но у Вас по другому не получается, так как Вы обычный манипулятор, у которого все сводится к украинофобии, русскому миру и оккупации. Одна желчь, ненависть и злоба.
Востаннє редагувалось YKK в Чет 16 січ, 2020 23:37, всього редагувалось 2 разів.
lapay написав:Як пише "Юридичний портал", призовний вік в Україні у 2019 році встановлено на рівні 20-27 років. Водночас молоді люди 18-19 років вправі пройти службу в армії на добровільній основі (за контрактом)
В одном месте указ президента призывать, в другом месте честное слово министра обороны призывать добровольно. Я не верю честному слову этого Загороднюка, мне его внешний вид не нравится, член проектного офиса реформ с 2015 года, очередной соросёнок.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
YKK написав:Есть проблема, которую создала украинская власть. В поднятой Козаком теме речь шла о наведении порядка с вопросом пенсионных выплат на неподконтрольных территориях и прекращении дискриминационной политики государства в отношении своих граждан.
Точніше про виплати НА ПІДКОНТРОЛЬНІЙ ТЕРИТОРІЇ українським громадянам, що проживають на ТИМЧАСОВО окупованих територіях. Тут прибічники дискримінації завжди зміщують акценти, що виплати на непідконтрольній частині не можливі. І це дійсно так. Але я кажу про виплати саме на підконтрольних територіях, коли громадянин приїхав на вільну Україну і отримав, що йому належить за законом. Без бюрократичних перепонів і дискримінації.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.