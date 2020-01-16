Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кармелюк написав:Що або хто може примусити людину дивитись Беркута або Шарія? Всі хто знає - дайте відповідь! Дуже цікаво!
Що може примусити дивитися на палаючий вогонь чи тікучу воду? Примусити можна лише силою. Мабуть людина щось цікаве в тих переглядах знаходить для себе...Не силком же її примушують дивитися. Я не дивлюся...але чув про Шарія, саме на нашому форумі. Так би й не знав таких прізвищ... Про Беркута від Вас дізнався тільки но...Це хто?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Кармелюк написав:Що або хто може примусити людину дивитись Беркута або Шарія? Всі хто знає - дайте відповідь! Дуже цікаво!
Що може примусити дивитися на палаючий вогонь чи тікучу воду? Примусити можна лише силою. Мабуть людина щось цікаве в тих переглядах знаходить для себе...Не силком же їх примушують дивитися. Я не дивлюся...але чув про Шарія, саме на нашому форумі. Так би й не знав таких прізвищ... Про Беркута від Вас дізнався тільки но...Це хто?
Що або хто може примусити людину дивитись Беркута або Шарія? Всі хто знає - дайте відповідь! Дуже цікаво!
И я об этом: Прошу сравнить первое и последнее Ваше видео. а в лучшем случае всё выложенное.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 17 січ, 2020 00:25, всього редагувалось 4 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Кармелюк написав:Що або хто може примусити людину дивитись Беркута або Шарія? Всі хто знає - дайте відповідь! Дуже цікаво!
Отсутствие нормальных источников информации, цензура власти, критичность мышления и просто желание получить информацию с альтернативной точкой зрения. Не знаю кто такой Беркут, но с расследованиями и деятельностью Анатолия Шария знаком.
freeze А чем 18-летние "срочники" лучше/хуже 18-летних "контрактников", что это вызвало такую резкую критику от вас (и не только от вас) по поводу именно возраста "срочников"?
Тот же Закон:
Стаття 20. Прийняття на військову службу за контрактом
1. На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби: ... особи віком від 18 років, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, та не досягли граничного віку перебування на військовій службі - на військову службу за контрактом осіб рядового складу; ... особи віком від 18 років, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту, та не досягли граничного віку перебування на військовій службі - на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;
Может быть те, кто идет на контракт умнее/дурнее, более серьезные/инфантильные, более патриотичные/"заробітчани", реально/не реально оценивают свои возможности? Почему "контрактники" имеют право в те же 18 лет участвовать (и погибать) в боевых действиях в зоне АТО/ООС?
В отличие от "срочников":
Документ 555/2015, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.09.2015 Указ Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України" ... 17. Виходячи із засад внутрішньої і зовнішньої політики, з урахуванням характеру актуальних загроз національній безпеці основними завданнями воєнної політики України у найближчий час і в середньостроковій перспективі є: ... дотримання принципу незалучення військовослужбовців строкової служби до участі у бойових діях; ...
Кармелюк написав:Що або хто може примусити людину дивитись Беркута або Шарія? Всі хто знає - дайте відповідь! Дуже цікаво!
Тоже первый раз слышу про Беркута, а про Шария наслышаны все. Наверное самый талантливый и наглый журналист на просторах. Об этом свидетельствует колоссальный отрыв от других журналистов по подписчикам в ютубе и соцсетях. Всегда на острие скандала. Бескомпромиссен, оппозиционен к любой власти, что Янукович его пытался посадить, что Порошенко пытался, сейчас с Зеленским на ножах. Защитник обездоленных и преследуемых. Не боится сильных мира сего, от слова совсем на них кладет, на угрозы и тд. Что еще надо для успеха в журналистике ? Да и в политике, вступил за месяц до выборов и практически уделал ахметовских миллиардерских. Попробуйте повторить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
yanyura написав:freeze А чем 18-летние "срочники" лучше/хуже 18-летних "контрактников", что это вызвало такую резкую критику от вас (и не только от вас) по поводу именно возраста "срочников"?
Тот же Закон:
Стаття 20. Прийняття на військову службу за контрактом
1. На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби: ... особи віком від 18 років, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, та не досягли граничного віку перебування на військовій службі - на військову службу за контрактом осіб рядового складу; ... особи віком від 18 років, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту, та не досягли граничного віку перебування на військовій службі - на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;
Может быть те, кто идет на контракт умнее/дурнее, более серьезные/инфантильные, более патриотичные/"заробітчани", реально/не реально оценивают свои возможности? Почему "контрактники" имеют право в те же 18 лет участвовать (и погибать) в боевых действиях в зоне АТО/ООС?
В отличие от "срочников":
Документ 555/2015, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.09.2015 Указ Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України" ... 17. Виходячи із засад внутрішньої і зовнішньої політики, з урахуванням характеру актуальних загроз національній безпеці основними завданнями воєнної політики України у найближчий час і в середньостроковій перспективі є: ... дотримання принципу незалучення військовослужбовців строкової служби до участі у бойових діях; ...
Контрактники идут осознанно в армию, а срочников в большинстве случаев отлавливают по кустам, кто победнее тот попался, где то писали, что в прошлом призыве 92 процента призывников не явились в военкоматы в какой то области. Все, что нужно знать о срочниках. Да и используются они в основном для тягловых разгрузочных работ, торчания в караулах и прочих чернорабочих действий, такая себе служба сродни году принудительных работ. В программе Зеленского отдельным пунктом было переход на профессиональную армию, а не расширение призыва аматорских юнцов. И здесь надул, как и почти по всем предвыборным обещаниям. Красиво развел.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
А так же Законодательном "участие" внутреннего Врага путём "Новой трактовки" Конституции Украины. Увы, но в таком виде(указано в интервью) выглядят все вменяемые на форуме.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.