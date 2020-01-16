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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5224522552265227
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:43

Козак-характерник Да. Все верно. Имел в виду, выплат лицам проживающим на неподконтрольных территориях.
Востаннє редагувалось YKK в Чет 16 січ, 2020 23:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:52

  Кармелюк написав:Що або хто може примусити людину дивитись Беркута або Шарія?
Всі хто знає - дайте відповідь! Дуже цікаво!

Що може примусити дивитися на палаючий вогонь чи тікучу воду? :) Примусити можна лише силою. Мабуть людина щось цікаве в тих переглядах знаходить для себе...Не силком же її примушують дивитися. Я не дивлюся...але чув про Шарія, саме на нашому форумі. Так би й не знав таких прізвищ... :) Про Беркута від Вас дізнався тільки но...Це хто? :P
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:54

  Козак-характерник написав:
  Кармелюк написав:Що або хто може примусити людину дивитись Беркута або Шарія?
Всі хто знає - дайте відповідь! Дуже цікаво!

Що може примусити дивитися на палаючий вогонь чи тікучу воду? :) Примусити можна лише силою. Мабуть людина щось цікаве в тих переглядах знаходить для себе...Не силком же їх примушують дивитися. Я не дивлюся...але чув про Шарія, саме на нашому форумі. Так би й не знав таких прізвищ... :) Про Беркута від Вас дізнався тільки но...Це хто? :P
Кармелюк
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:03

Пёсикот
Хорошую сделал попытку фиксировать результат уходящего дня.
Попробуем все беспристрастно это сделать? Только у меня нет комментариев. Да ведь это вся новостная дорожка финанса.
1. Сегодня годовщина смотреть достаточно одну минуту: https://youtu.be/oiZ7FjQxGGI?t=1443 у кого нет регистрации на ютубе можно отсюда https://www.dialog.ua/war/199186_1579201046 "Три дня в аэропорту Донецка" с 24й минуты
2. https://real-vin.com/snajper-ubil-bojca ... odrobnosti
3. https://www.facebook.com/UA.Military.Po ... 3214255539
4. https://www.rbc.ua/rus/news/firmam-svya ... 06676.html
5. https://provce.ck.ua/nardepa-z-cherkash ... udu-video/

У собственника политического проекта "Слуга народа" - всё хорошо.
У Народа Украины - https://www.youtube.com/watch?v=tqjObUI ... e=youtu.be - дилема.
  Кармелюк написав:
  andrein написав:Kudrjavuy

Ясно и чётко.


Що або хто може примусити людину дивитись Беркута або Шарія?
Всі хто знає - дайте відповідь! Дуже цікаво!

И я об этом: Прошу сравнить первое и последнее Ваше видео. а в лучшем случае всё выложенное.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 17 січ, 2020 00:25, всього редагувалось 4 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:04

Re: Політичні дискусії

  Кармелюк написав:Що або хто може примусити людину дивитись Беркута або Шарія?
Всі хто знає - дайте відповідь! Дуже цікаво!

Отсутствие нормальных источников информации, цензура власти, критичность мышления и просто желание получить информацию с альтернативной точкой зрения. Не знаю кто такой Беркут, но с расследованиями и деятельностью Анатолия Шария знаком.
YKK
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:08

freeze
А чем 18-летние "срочники" лучше/хуже 18-летних "контрактников", что это вызвало такую резкую критику от вас (и не только от вас) по поводу именно возраста "срочников"?

Тот же Закон:
Стаття 20. Прийняття на військову службу за контрактом

1. На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби:
...
особи віком від 18 років, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, та не досягли граничного віку перебування на військовій службі - на військову службу за контрактом осіб рядового складу;
...
особи віком від 18 років, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту, та не досягли граничного віку перебування на військовій службі - на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12

Может быть те, кто идет на контракт умнее/дурнее, более серьезные/инфантильные, более патриотичные/"заробітчани", реально/не реально оценивают свои возможности? Почему "контрактники" имеют право в те же 18 лет участвовать (и погибать) в боевых действиях в зоне АТО/ООС?

В отличие от "срочников":
Документ 555/2015, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.09.2015
Указ
Президента України

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"
...
17. Виходячи із засад внутрішньої і зовнішньої політики, з урахуванням характеру актуальних загроз національній безпеці основними завданнями воєнної політики України у найближчий час і в середньостроковій перспективі є:
...
дотримання принципу незалучення військовослужбовців строкової служби до участі у бойових діях;
...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#n17
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:23

Re: Політичні дискусії

Кармелюк написав:Що або хто може примусити людину дивитись Беркута або Шарія?
Всі хто знає - дайте відповідь! Дуже цікаво!


Тоже первый раз слышу про Беркута, а про Шария наслышаны все. Наверное самый талантливый и наглый журналист на просторах. Об этом свидетельствует колоссальный отрыв от других журналистов по подписчикам в ютубе и соцсетях.
Всегда на острие скандала. Бескомпромиссен, оппозиционен к любой власти, что Янукович его пытался посадить, что Порошенко пытался, сейчас с Зеленским на ножах.
Защитник обездоленных и преследуемых. Не боится сильных мира сего, от слова совсем на них кладет, на угрозы и тд.
Что еще надо для успеха в журналистике ?
Да и в политике, вступил за месяц до выборов и практически уделал ахметовских миллиардерских. Попробуйте повторить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:32

Re: Політичні дискусії

yanyura написав:freeze
А чем 18-летние "срочники" лучше/хуже 18-летних "контрактников", что это вызвало такую резкую критику от вас (и не только от вас) по поводу именно возраста "срочников"?

Тот же Закон:
Стаття 20. Прийняття на військову службу за контрактом

1. На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби:
...
особи віком від 18 років, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, та не досягли граничного віку перебування на військовій службі - на військову службу за контрактом осіб рядового складу;
...
особи віком від 18 років, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту, та не досягли граничного віку перебування на військовій службі - на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12

Может быть те, кто идет на контракт умнее/дурнее, более серьезные/инфантильные, более патриотичные/"заробітчани", реально/не реально оценивают свои возможности? Почему "контрактники" имеют право в те же 18 лет участвовать (и погибать) в боевых действиях в зоне АТО/ООС?

В отличие от "срочников":
Документ 555/2015, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.09.2015
Указ
Президента України

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"
...
17. Виходячи із засад внутрішньої і зовнішньої політики, з урахуванням характеру актуальних загроз національній безпеці основними завданнями воєнної політики України у найближчий час і в середньостроковій перспективі є:
...
дотримання принципу незалучення військовослужбовців строкової служби до участі у бойових діях;
...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#n17


Контрактники идут осознанно в армию, а срочников в большинстве случаев отлавливают по кустам, кто победнее тот попался, где то писали, что в прошлом призыве 92 процента призывников не явились в военкоматы в какой то области.
Все, что нужно знать о срочниках.
Да и используются они в основном для тягловых разгрузочных работ, торчания в караулах и прочих чернорабочих действий, такая себе служба сродни году принудительных работ.
В программе Зеленского отдельным пунктом было переход на профессиональную армию, а не расширение призыва аматорских юнцов. И здесь надул, как и почти по всем предвыборным обещаниям. Красиво развел.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:46

Хто голосує далі за трутнів?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:47

Кармелюк
Вы правы, но слушать нужно с 2011 ...

А так же Законодательном "участие" внутреннего Врага путём "Новой трактовки" Конституции Украины.
Увы, но в таком виде(указано в интервью) выглядят все вменяемые на форуме.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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